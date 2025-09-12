Véhicules d'occasion: comment s'assurer qu'on n'achète pas une voiture volée?

Plusieurs astuces permettent de vérifier si le véhicule que vous vous apprêtez à acheter a été volé. (Illustration) (Toby_Parsons / Pixabay)

Et si la voiture que vous vous apprêtez à acheter était un véhicule volé? Avant de procéder à l'achat, quelques vérifications s'imposent pour vous éviter bien des soucis. Plusieurs outils sont disponibles pour cela.

Avec la conjoncture actuelle, acheter une voiture d'occasion apparaît comme une solution économique et pratique. Mais attention: faute de vigilance, vous pourriez tomber sur un véhicule volé comme cela est récemment arrivé à un couple dont la mésaventure a été relayée par ici Roussillon . Nos confrères du site Merci pour l'info ont dévoilé plusieurs conseils pour éviter de tomber dans le panneau.

Première chose importante à faire pour s'assurer que le véhicule d'occasion n'a pas été volé : vérifier son numéro de série. Appelé VIN (Numéro d'Identification du Véhicule), ce dernier doit impérativement correspondre à celui qui est inscrit sur les documents de vente. Interpol précise sur son site que ce même numéro est gravé à plusieurs endroits du véhicule. «Le VIN est notamment indiqué sur le côté droit du compartiment moteur» , indique l'organisme. Il est également possible de vérifier le VIN sur des sites tiers comme: carfax.com , vindecoder.net ou encore vindecoder.eu .

Des points de vigilance

Outre le contrôle du VIN, Interpol recommande aux futurs acquéreurs de rester attentif à certains signaux : un prix bien en dessous du marché ou des traces de manipulation sur les serrures ou le numéro de châssis peuvent constituer des indices de fraude. Lors d'un achat à un particulier, il est également conseillé de se méfier des vendeurs qui ne fournissent qu'un numéro de téléphone portable.

Enfin, notons que le ministère de l'Intérieur propose le service HistoVec , une plateforme en ligne permettant de consulter l'historique officiel d'un véhicule. Pour accéder à ce rapport, demandez au vendeur de le générer via le site. En effet, seul le titulaire du certificat d'immatriculation peut le transmettre. Ces informations permettent notamment de vérifier si le véhicule est déclaré volé, accidenté ou soumis à d'autres restrictions.

