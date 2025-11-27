 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Black Friday : ce que vous pouvez gagner sur le prix de votre forfait mobile ou Internet
information fournie par Boursorama avec Newsgene 27/11/2025 à 15:46
Temps de lecture: 1 min

Le groupe SFR est celui qui propose les réductions les plus importantes concernant les forfaits mobiles. Illustration. (MARTINELLE / PIXABAY)

Le groupe SFR est celui qui propose les réductions les plus importantes concernant les forfaits mobiles. Illustration. (MARTINELLE / PIXABAY)

À l’occasion du Black Friday, le secteur des télécoms revoit lui aussi ses tarifs à la baisse. Si les réductions les plus marquées concernent les forfaits mobiles, certaines box en profitent également.

Le Black Friday n’est plus seulement limité aux rabais sur l’électronique ou l’électroménager. Le secteur des télécommunications permet lui aussi d’en profiter, et notamment celui de la téléphonie. Comme le rapporte le site Zone Fibre & ADSL , relayé par Capital , presque tous les opérateurs ont ajusté leurs tarifs pour cette période.

SFR en tête des rabais

Sur les forfaits mobiles, les opérateurs affichent une réduction moyenne de 4,5 %, avec un prix moyen descendant à 13,23 euros. La palme revient au groupe SFR. Le réseau éponyme offre une réduction de 19,73 % faisant passer l’un de ses forfaits de 20,8 euros par mois à 16,28 euros, tandis que Prixtel et Red suivent la tendance avec des baisses autour de 11 %. Bouygues Telecom affiche quant à lui une légère baisse de 4,73 %.

À l’inverse, certains acteurs n’ont pas fait évoluer leurs offres : NRJ Mobile, B & You, Free ou encore Orange, qui reste l’opérateur le plus coûteux. La Poste Mobile, elle, augmente même son forfait d’environ 1,30 euro.

Des réductions plus modérées pour les box

Concernant les offres Internet fixe, « le marché montre une légère détente pendant le Black Friday. La baisse moyenne reste modérée » , observe Benjamin Gervais, fondateur de Zone Fibre & ADSL. Les réductions vont de -2,81 % chez Orange à -5,26 % chez B & You. Red, qui offre déjà le prix le plus bas du secteur, n’a pas changé ses tarifs. En moyenne, ces réductions ne représentent qu’un peu plus d’un euro pour la plupart des foyers.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Il existe aujourd'hui une grande variété d'offres pour pratiquer le Pilates, que vous soyez en Ile-de-France ou ailleurs en France. (Crédit: Adobe Stock)
    De 10 à 100 euros, combien coûte vraiment une séance de Pilates ?
    information fournie par Boursorama 27.11.2025 16:30 

    Le Pilates est une pratique de plus en plus répandue ces dernières années. C'est Joseph Pilates, au XXe siècle qui a développé cette méthode de renforcement musculaire basée sur des exercices à exécuter précisément qui permettent de «développer le corps uniformément, ... Lire la suite

  • Actuellement les CEE pèseraient environ « 11 centimes » dans le prix d’un litre de carburant. Illustration. (Andreas160578 / Pixabay)
    Essence : les prix vont grimper de « cinq à six centimes par litre » dès 2026
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 27.11.2025 12:44 

    Dès le 1er janvier 2026, le renforcement du dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) fera grimper le coût des carburants, du gaz et de l’électricité. Avec une enveloppe portée à huit milliards d’euros par an, les fournisseurs devront intégrer un effort ... Lire la suite

  • S’il est conseillé d’habiller certains animaux à poils courts, cela peut s’avérer néfaste pour d’autres. ( crédit photo : Getty Images )
    Faut-il habiller son chien en hiver?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 27.11.2025 12:00 

    Cela est conseillé pour certains animaux à poils courts, mais d'autres n'en ont pas besoin, leur pelage suffit. Quels vêtements choisir et où les acheter? Suivez le guide. La résistance au froid dépend des espèces Certains grands chiens ont le poil suffisamment ... Lire la suite

  • Le leasing social est un dispositif public d’aide à la location longue durée d’un véhicule électrique destiné aux ménages modestes. ( crédit photo : Getty Images )
    Leasing social électrique: il est encore temps d’en profiter
    information fournie par Le Particulier pour Conso 27.11.2025 08:30 

    Le leasing social est un dispositif d’aide à la location longue durée d’un véhicule électrique destiné aux ménages modestes. Après le succès de la première édition en 2024, le programme a été reconduit fin septembre 2025. Le quota des 50.000 commandes n’a pas encore ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank