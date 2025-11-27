Black Friday : ce que vous pouvez gagner sur le prix de votre forfait mobile ou Internet

Le groupe SFR est celui qui propose les réductions les plus importantes concernant les forfaits mobiles. Illustration. (MARTINELLE / PIXABAY)

Le Black Friday n’est plus seulement limité aux rabais sur l’électronique ou l’électroménager. Le secteur des télécommunications permet lui aussi d’en profiter, et notamment celui de la téléphonie. Comme le rapporte le site Zone Fibre & ADSL , relayé par Capital , presque tous les opérateurs ont ajusté leurs tarifs pour cette période.

SFR en tête des rabais

Sur les forfaits mobiles, les opérateurs affichent une réduction moyenne de 4,5 %, avec un prix moyen descendant à 13,23 euros. La palme revient au groupe SFR. Le réseau éponyme offre une réduction de 19,73 % faisant passer l’un de ses forfaits de 20,8 euros par mois à 16,28 euros, tandis que Prixtel et Red suivent la tendance avec des baisses autour de 11 %. Bouygues Telecom affiche quant à lui une légère baisse de 4,73 %.

À l’inverse, certains acteurs n’ont pas fait évoluer leurs offres : NRJ Mobile, B & You, Free ou encore Orange, qui reste l’opérateur le plus coûteux. La Poste Mobile, elle, augmente même son forfait d’environ 1,30 euro.

Des réductions plus modérées pour les box

Concernant les offres Internet fixe, « le marché montre une légère détente pendant le Black Friday. La baisse moyenne reste modérée » , observe Benjamin Gervais, fondateur de Zone Fibre & ADSL. Les réductions vont de -2,81 % chez Orange à -5,26 % chez B & You. Red, qui offre déjà le prix le plus bas du secteur, n’a pas changé ses tarifs. En moyenne, ces réductions ne représentent qu’un peu plus d’un euro pour la plupart des foyers.