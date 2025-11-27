De 10 à 100 euros, combien coûte vraiment une séance de Pilates ?

Il existe aujourd'hui une grande variété d'offres pour pratiquer le Pilates, que vous soyez en Ile-de-France ou ailleurs en France. (Crédit: Adobe Stock)

Le Pilates est une pratique de plus en plus répandue ces dernières années. C'est Joseph Pilates, au XXe siècle qui a développé cette méthode de renforcement musculaire basée sur des exercices à exécuter précisément qui permettent de «développer le corps uniformément, corriger les mauvaises postures, redonner de la vitalité physique et revigorer l'esprit». Mais si cette discipline est reconnue pour ses nombreux bienfaits, elle représente aussi un certain investissement, à la fois physique et financier. On vous dit tout.

Les facteurs qui influencent le coût du Pilates

Le Pilates est une pratique sportive relativement coûteuse, et cela s'explique par de nombreux facteurs.

Le type de cours va grandement influencer le tarif. Les cours collectifs seront généralement plus accessibles, tandis que les cours privés ou semi-privés peut rapidement faire grimper les prix. L'utilisation de matériel entre également en jeu. Les cours sur tapis sont généralement moins chers alors que ceux avec des appareils comme le Reformer, nécessitent un équipement spécialisé et sont donc plus onéreux. Un cours sur tapis peut coûter entre 10 et 25 euros alors qu'un cours sur Reformer se situe plutôt autour de 30 à 50 euros la séance.

La localisation a aussi son importance. Une séance de Pilates en plein cœur de Paris sera plus coûteuse qu'une séance dans une ville de province ou en périphérie.

Un autre élément à prendre en compte est le profil du professionnel. Un instructeur expérimenté ou certifié pourra facturer davantage ses prestations. Enfin la formule d'inscription peut faire une grande différence. De nombreux studios proposent des abonnements mensuels ou des forfaits de plusieurs séances, ce qui permet de réduire le coût par cours.

Les types de cours de Pilates

Cours privés, cours en ligne, avec tapis ou appareils, ici aussi votre choix influencera le prix de vos séances. Les cours sur tapis (Mat Pilates) sont généralement les plus abordables. Ils se concentrent sur des exercices au sol utilisant principalement le poids du corps. Les cours avec des appareils comme le Reformer, le Cadillac ou le Chair sont, eux, plus coûteux.

Quid des cours privés ou cours en ligne ? Les cours privés offrent un accompagnement personnalisé, ils sont en revanche parmi les plus chers. Comptez entre 50 et 100 euros la séance. Pratiquer chez soi en prenant des cours en ligne reste l'option la plus économique. Certaines plateformes proposent des abonnements mensuels entre 10 et 20 euros par mois, il est même possible de trouver des cours gratuits sur YouTube ou via des applications mobiles.

Nos conseils pour trouver des cours abordables

Il existe aujourd'hui une grande variété d'offres pour pratiquer le Pilates, que vous soyez en Ile-de-France ou ailleurs en France. Voici quelques astuces pour limiter les dépenses.

Comparez plusieurs studios, leur prix et les formules qu'ils proposent.

Profitez des cours d'essai gratuits ou à tarif réduit. De nombreux établissements en proposent afin d'attirer de nouveaux clients.

Privilégiez les forfaits ou abonnements mensuels, qui permettent souvent de faire baisser le prix par séance.

Explorez les options en ligne. De nombreuses plateformes ou chaînes YouTube proposent du contenu de qualité, souvent gratuitement.

Saniala Thrasibule

A lire aussi:

Éteignez vos portables pour bouger plus!

Plantes médicinales: de la Grèce antique à aujourd'hui

Comment limiter l'empreinte carbone des Coupes du monde de football?