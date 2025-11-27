 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De 10 à 100 euros, combien coûte vraiment une séance de Pilates ?
information fournie par Boursorama 27/11/2025 à 16:30
Temps de lecture: 2 min

Il existe aujourd'hui une grande variété d'offres pour pratiquer le Pilates, que vous soyez en Ile-de-France ou ailleurs en France. (Crédit: Adobe Stock)

Il existe aujourd'hui une grande variété d'offres pour pratiquer le Pilates, que vous soyez en Ile-de-France ou ailleurs en France. (Crédit: Adobe Stock)

Le Pilates est une pratique de plus en plus répandue ces dernières années. C'est Joseph Pilates, au XXe siècle qui a développé cette méthode de renforcement musculaire basée sur des exercices à exécuter précisément qui permettent de «développer le corps uniformément, corriger les mauvaises postures, redonner de la vitalité physique et revigorer l'esprit». Mais si cette discipline est reconnue pour ses nombreux bienfaits, elle représente aussi un certain investissement, à la fois physique et financier. On vous dit tout.

Les facteurs qui influencent le coût du Pilates

Le Pilates est une pratique sportive relativement coûteuse, et cela s'explique par de nombreux facteurs.

Le type de cours va grandement influencer le tarif.  Les cours collectifs seront généralement plus accessibles, tandis que les cours privés ou semi-privés peut rapidement faire grimper les prix. L'utilisation de matériel entre également en jeu. Les cours sur tapis sont généralement moins chers alors que ceux avec des appareils comme le Reformer, nécessitent un équipement spécialisé et sont donc plus onéreux. Un cours sur tapis peut coûter entre 10 et 25 euros alors qu'un cours sur Reformer se situe plutôt autour de 30 à 50 euros la séance.

La localisation a aussi son importance. Une séance de Pilates en plein cœur de Paris sera plus coûteuse qu'une séance dans une ville de province ou en périphérie.

Un autre élément à prendre en compte est le profil du professionnel. Un instructeur expérimenté ou certifié pourra facturer davantage ses prestations. Enfin la formule d'inscription peut faire une grande différence. De nombreux studios proposent des abonnements mensuels ou des forfaits de plusieurs séances, ce qui permet de réduire le coût par cours.

Les types de cours de Pilates

Cours privés, cours en ligne, avec tapis ou appareils, ici aussi votre choix influencera le prix de vos séances.  Les cours sur tapis (Mat Pilates) sont généralement les plus abordables. Ils se concentrent sur des exercices au sol utilisant principalement le poids du corps. Les cours avec des appareils comme le Reformer, le Cadillac ou le Chair sont, eux, plus coûteux.

Quid des cours privés ou cours en ligne ? Les cours privés offrent un accompagnement personnalisé, ils sont en revanche parmi les plus chers. Comptez entre 50 et 100 euros la séance. Pratiquer chez soi en prenant des cours en ligne reste l'option la plus économique. Certaines plateformes proposent des abonnements mensuels entre 10 et 20 euros par mois, il est même possible de trouver des cours gratuits sur YouTube ou via des applications mobiles.

Nos conseils pour trouver des cours abordables

Il existe aujourd'hui une grande variété d'offres pour pratiquer le Pilates, que vous soyez en Ile-de-France ou ailleurs en France. Voici quelques astuces pour limiter les dépenses.

  • Comparez plusieurs studios, leur prix et les formules qu'ils proposent.
  • Profitez des cours d'essai gratuits ou à tarif réduit. De nombreux établissements en proposent afin d'attirer de nouveaux clients.
  • Privilégiez les forfaits ou abonnements mensuels, qui permettent souvent de faire baisser le prix par séance.
  • Explorez les options en ligne. De nombreuses plateformes ou chaînes YouTube proposent du contenu de qualité, souvent gratuitement.

Saniala Thrasibule

A lire aussi:

Éteignez vos portables pour bouger plus!

Plantes médicinales: de la Grèce antique à aujourd'hui

Comment limiter l'empreinte carbone des Coupes du monde de football?

Sport
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

A lire aussi

  • Le groupe SFR est celui qui propose les réductions les plus importantes concernant les forfaits mobiles. Illustration. (MARTINELLE / PIXABAY)
    Black Friday : ce que vous pouvez gagner sur le prix de votre forfait mobile ou Internet
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 27.11.2025 15:46 

    À l’occasion du Black Friday, le secteur des télécoms revoit lui aussi ses tarifs à la baisse. Si les réductions les plus marquées concernent les forfaits mobiles, certaines box en profitent également. Le Black Friday n’est plus seulement limité aux rabais sur ... Lire la suite

  • Actuellement les CEE pèseraient environ « 11 centimes » dans le prix d’un litre de carburant. Illustration. (Andreas160578 / Pixabay)
    Essence : les prix vont grimper de « cinq à six centimes par litre » dès 2026
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 27.11.2025 12:44 

    Dès le 1er janvier 2026, le renforcement du dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) fera grimper le coût des carburants, du gaz et de l’électricité. Avec une enveloppe portée à huit milliards d’euros par an, les fournisseurs devront intégrer un effort ... Lire la suite

  • S’il est conseillé d’habiller certains animaux à poils courts, cela peut s’avérer néfaste pour d’autres. ( crédit photo : Getty Images )
    Faut-il habiller son chien en hiver?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 27.11.2025 12:00 

    Cela est conseillé pour certains animaux à poils courts, mais d'autres n'en ont pas besoin, leur pelage suffit. Quels vêtements choisir et où les acheter? Suivez le guide. La résistance au froid dépend des espèces Certains grands chiens ont le poil suffisamment ... Lire la suite

  • Le leasing social est un dispositif public d’aide à la location longue durée d’un véhicule électrique destiné aux ménages modestes. ( crédit photo : Getty Images )
    Leasing social électrique: il est encore temps d’en profiter
    information fournie par Le Particulier pour Conso 27.11.2025 08:30 

    Le leasing social est un dispositif d’aide à la location longue durée d’un véhicule électrique destiné aux ménages modestes. Après le succès de la première édition en 2024, le programme a été reconduit fin septembre 2025. Le quota des 50.000 commandes n’a pas encore ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank