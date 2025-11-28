Couper le chauffage la nuit : attention, cette pratique n'est pas toujours synonyme d'économies

Couper son chauffage la nuit ne permet pas toujours de faire des économies. (illustration) (BOOM / Pexels)

Faire baisser la température de son logement la nuit permet de réduire sa facture d'énergie. Mais couper complètement le chauffage peut s'avérer contreproductif selon l'isolation des pièces et le système de chauffage.

Couper le chauffage la nuit en espérant faire des économies n'est pas toujours une bonne idée. Diminuer légèrement la température peut être efficace. Un degré de moins permettrait en effet d'économiser 7% en moyenne sur sa facture d'énergie, selon les estimations de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Mais éteindre totalement votre système peut s'avérer contreproductif. Tout dépend de votre mode de chauffage et de l'isolation du logement, indique Se Loger .

Mieux vaut laisser tourner la chaudière

Si vous disposez d'une chaudière au gaz ou au fioul, c'est au moment du démarrage que l'appareil consomme le plus d'énergie. Les radiateurs en fonte et les planchers chauffants sont aussi des systèmes à forte inertie. Couper ce type de système la nuit peut donc provoquer une nette surconsommation au petit matin.

En revanche, si vous disposez de radiateurs électriques ou de convecteurs, des appareils à faible inertie, cette pratique peut s'avérer payante. Ces radiateurs réchauffent rapidement une pièce sans entraîner de forte augmentation de la consommation.

Bien isoler son logement

L'isolation est l'autre élément à prendre en compte. Un logement bien isolé permet de conserver la chaleur emmagasinée durant la journée. Vous pouvez donc couper ou fortement réduire le chauffage la nuit. Vos appareils vont s'ajuster à la température demandée le matin, mais l'écart entre la température de jour et de nuit restera minime donc peu énergivore.

Dans le cas d'un logement mal isolé, si vous coupez le chauffage la nuit, le froid extérieur va faire chuter rapidement la température. Au matin, la remise en marche du chauffage sera donc très énergivore. Dans le cas d'une mauvaise isolation et d'un système de chauffage à forte inertie, il vaut donc mieux opter pour une réduction de quelques degrés.

