Réduisez vos factures d’énergie grâce à ces équipements d’intérieur

Grâce à des équipements adaptés, vous pouvez faire des économies importantes sur vos factures d’énergie. ( crédit photo : Getty Images )

Cette marmite vous permet de réduire jusqu’à 80% de votre consommation de gaz ou d’électricité

Le principe de la marmite norvégienne repose sur un procédé ancestral, l’inertie thermique. Cet équipement ressemble à une boîte en bois, ou un gros sac en tissu rembourré. Il doit être isolé et hermétique de manière à conserver la chaleur. Dans un premier temps, on place les aliments dans une cocotte en fonte ou un faitout avec un couvercle. On fait bouillir la préparation sur une gazinière ou des plaques électriques pendant quelques minutes. On dépose ensuite le récipient dans la marmite pour poursuivre la cuisson uniquement grâce à la chaleur résiduelle. Cette technique permet une économie d’énergie comprise entre 50 et 80%. En contrepartie, elle nécessite un temps de cuisson plus long. La marmite norvégienne est particulièrement adaptée pour des plats mijotés nécessitant de cuire longtemps et consommant beaucoup d’énergie. Il existe des tutoriels sur Internet pour fabriquer facilement sa propre marmite norvégienne. Si vous n’êtes pas bricoleur, vous pouvez en acheter une prête à l’emploi.

Cet ustensile bat largement votre casserole traditionnelle

L’autocuiseur, communément appelé «cocotte-minute», est un allié précieux pour réduire votre facture d’énergie. Son grand avantage réside dans sa fermeture hermétique. Grâce à la pression contenue dans la cuve, l’eau atteint une température de 100°C plus rapidement, et la vapeur ne s’échappe pas. Cet appareil cuit les aliments 4 à 6 fois plus vite comparé à une casserole ordinaire. Il vous permet non seulement de gagner du temps, mais également de réaliser une économie d’énergie pouvant atteindre 50 à 60%.

On a trouvé le champion des économies d’énergie

L’air fryer est sans conteste l’équipement le plus en vogue dans nos cuisines ces derniers temps. À la fois pratiques et polyvalentes, ces «friteuses à air chaud» permettraient une cuisine plus rapide, mais aussi moins coûteuse en électricité. Ninja , l’un des leaders du marché, promet 65 à 75% d’économies d’énergie par rapport à un four classique. Moulinex et Philips avancent le chiffre de 70%. Le four fonctionne avec des résistances et nécessite un temps de préchauffage. À l’inverse, l’air fryer peut atteindre 180°C en moins de 10 minutes. Grâce à une durée de cuisson beaucoup plus courte comparée à un four classique, la consommation d’électricité est divisée par 3 pour faire dorer des morceaux de poulet ou pour réaliser un gâteau. Les air fryers sont accessibles à tous les budgets. Chez Darty (partenaire The Corner *), vous pouvez trouver des appareils à partir de 40 euros .

Les économiseurs d’eau font baisser la facture

Grâce à des équipements simples, vous pouvez faire des économies importantes sur vos factures d’eau, mais également sur votre consommation énergétique. Quand vous prenez une douche à 38°C, le chauffage de l’eau représente à lui seul plus de la moitié du coût total. Vous avez le choix entre différents dispositifs. Les mousseurs mélangent air et eau pour réduire le débit jusqu’à 6 litres par minute. Des modèles universels s’adaptent à la plupart des robinets, permettant de réduire la consommation d’eau de 30 à 50%. Les pommeaux de douche avec débit limité délivrent en moyenne entre 6 et 10 litres d’eau par minute, contre 15 à 20 litres pour les pommeaux classiques. On observe de grandes disparités de débit entre les modèles. Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), une douchette économe vous permet d’économiser jusqu’à 75% d’eau. En incluant la consommation énergétique liée au chauffage de cette eau, cela représente plusieurs centaines d’euros en moins sur vos factures chaque année.

