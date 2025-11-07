Aixam, Ami, Topolino… quelles voitures sans permis préfèrent les jeunes?

Avant de vous lancer dans l’achat d’une voiture sans permis, étudiez les caractéristiques des modèles les plus courus. ( crédit photo : Shutterstock )

Votre ado rêve de conduire sa propre voiture «sans P»? Prix, fonctionnalités, allure, achat, location… Quels critères faut-il prendre en compte? Revue des voitures sans permis (VSP) préférées des jeunes.

La Citroën Ami

Le quadricycle de Citroën a véritablement lancé la tendance des voitures sans permis. 2,40 m de long pour 1,39 m de large: son design emblématique aux allures futuristes, désormais iconique et populaire, séduit les jeunes. Comme la plupart des modèles, l'Ami a une vitesse maximale de 45 km/h, une autonomie de 75 km et se recharge en quatre heures. Toit panoramique, chauffage, ventilation, conduite automatique, l'Ami a tout pour plaire. Même son prix de départ est le plus accessible du marché: 7.990 euros .

La Minauto d'Aixam

Le constructeur aixois est résolument le leader du marché, cependant toujours talonné par Citroën. De 2,76 m de long sur 1,50 m de large, sa Minauto au design résolument contemporain possède un rétroviseur intérieur contrairement à l'Ami, une fermeture centralisée avec télécommande, un chauffage-dégivrage-ventilation en 3 vitesses… Le moteur est bridé à 45 km/h et son autonomie est de 75 km. Son prix est de 10.899 euros .

La Fiat Topolino

La mini-citadine de Fiat ressemble beaucoup à l'Ami, mais sa silhouette plus harmonieuse la rend plus élégante. Elle est légèrement plus longue avec une largeur identique de 1,39 m. D'un joli vert d'eau, elle a aussi des allures futuristes avec ses deux portes s'ouvrant en sens inverse. Elle est également disponible dans une version «Dolce Vita» avec toit décapotable et cordons à la place des portes. Sa vitesse maximale est de 45 km/h. Elle possède une autonomie de 75 km pour une charge complète en 4 heures sur une prise standard. Elle est commercialisée au prix de 9.890 euros .

La Ligier Myli

Avec un design moderne, urbain et sportif, la Myli trouve son inspiration dans les voitures de course. À l'origine, le fondateur de la marque, Guy Ligier était en effet un pilote automobile ayant fondé sa propre écurie de course de Formule 1. Il s'est ensuite lancé avec succès dans la construction de voiturettes sans permis. La Ligier Myli se veut branchée, suréquipée et disponible en électrique ou Diesel avec 8 teintes différentes, dont la nouvelle «vert velvet métal». Quatre finitions sont proposées et les niveaux d'autonomie vont de 63 à 192 km. Fermeture centralisée des portes par télécommande, sièges similicuir, vitres électriques, grand coffre, pour une largeur de 1,49 m, la Myli est accessible à partir de 11.499 euros .

La Nissan Silence S04

Cette voiturette aux allures de mini-Smart se distingue par sa largeur minimale de 1,27 m et par sa batterie amovible à roulettes. Il faut compter entre 7 et 9 heures pour une recharge complète sur prise domestique. Son autonomie est de 75 km et sa vitesse maximale de 45 km/h. Bientôt il sera possible, selon Nissan, de remplacer la batterie vide par une pleine à une borne d'échange, et ce en moins de 30 secondes. Autre avantage: la nanocar peut démarrer sans clef physique, grâce à une clef numérique disponible sur une appli dédiée. Cela permet entre autres de laisser un ami en prendre le volant à distance. Le prix de cette petite merveille est pour l'heure de 11.990 euros .

Les VSP peuvent aussi se louer

Si les voitures sans permis ont un certain prix, il est aussi possible d'opter pour la location. Trois options s'offrent à vous: la location longue durée (LDD), la location avec option d'achat (LOA) et la location de courte durée. Par exemple, en location longue durée, la Citroën Ami est proposée à la location dès 19,90 euros par mois sur 36 mois après un premier loyer de 2.990 euros . Aixam propose un modèle à 53 euros par mois après un premier loyer de 3.500 euros pour toujours pour une location longue durée (LDD) sur 36 mois. La Fiat Topolino est accessible à 59 euros par mois pendant 3 ans après une première mensualité de 900 euros . À savoir: la LDD revient souvent plus cher que la LOA.

Vous pouvez aussi vous tourner vers des modèles d'occasion. Des enseignes comme Carrefour (partenaire The Corner *) proposent des VSP d'occasion en LOA aux alentours de 90 euros par mois, en fonction de la marque et du kilométrage.

Enfin, certains organismes de location de courte durée mettent à disposition des modèles livrés chez vous pour la somme de 14,50 euros par jour. Cette option peut être une solution intéressante pour tester différents modèles avant de sauter le pas et de vous lancer dans un achat.

Quelle formation faut-il suivre pour conduire une voiture sans permis? Pour conduire un quadricycle léger de deux places (un conducteur et un passager), il faut être âgé d'au moins 14 ans et détenir le permis AM ou permis cyclomoteur, successeur du BSR, brevet de sécurité routière. Il s'agit d'une formation de 8 heures dispensée en auto-école. Les personnes nées avant le 1er janvier 1988 en sont exemptées, comme les jeunes titulaires de l'attestation du passage du permis B en conduite accompagnée. La vitesse maximale autorisée est de 45 km/h. Pour les VSP de 4 places, les quadricycles lourds, le permis B1 est obligatoire et un âge minimal de 16 ans est requis. Par ailleurs, depuis le 15 avril, le contrôle technique est désormais obligatoire pour les VSP.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Carrefour .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Envie de voyager en classe affaires sans vous ruiner? Voici cinq conseils pour vous faire surclasser en avion

A Roissy et Orly, les pots de Nutella sont parmi les produits les plus saisis dans les bagages

Automobile: il faut compter 15% de plus pour réparer un véhicule électrique ou hybride