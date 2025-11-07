Comment rénover sa cuisine pour moins de 2000 euros?

Les meubles de cuisine peuvent facilement retrouver de l’allure sans être changés ( crédit photo : Getty Images )

Le «do it yourself» est une méthode possible pour refaire sa cuisine à neuf

Le prix d’une cuisine sur mesure tout équipée varie de 5 000 à 10 000 euros , selon Mobalpa . C’est un budget conséquent et souvent inaccessible pour de nombreux foyers. Heureusement, il est possible de réduire fortement la facture en rénovant soi-même cette pièce centrale de la maison.

Le do it yourself permet d’économiser sur la main-d’œuvre et de maîtriser son budget décoration. Avant de vous lancer, faites le tri entre les éléments à conserver, ceux à jeter et ceux à rénover. Vous pouvez aussi vendre vos anciens meubles sur des plateformes comme Leboncoin ou Vinted pour financer une partie du projet. En plus d’être économique, cette approche est écologique: elle limite le gaspillage et valorise le réemploi des matériaux. Pour les plus prudents, certaines enseignes de bricolage comme Leroy Merlin (partenaire The Corner*) ou Castorama (partenaire The Corner*) proposent des tutoriels gratuits et des outils de simulation 3D pour planifier votre rénovation sans mauvaise surprise.

Les Français redonnent du style à leurs meubles de cuisine sans tout remplacer

Souvent robustes, les meubles de cuisine peuvent facilement retrouver de l’allure sans être changés. Comme ils sont généralement de dimension standard, la première astuce consiste à remplacer les façades. Par exemple, chez Ikea (partenaire The Corner*), les façades de tiroirs débutent à 6 euros . Normalement, une façade de lave-vaisselle blanche coûte entre 11 et 78 euros . Encore plus économique, repeindre les portes redonne un aspect neuf à moindre coût: comptez entre 30 et 50 euros le pot d’un litre pour une peinture adaptée, résistante à la chaleur et à l’humidité. Avant de peindre, nettoyez bien les surfaces et appliquez une sous-couche d’accroche ( 15 euros le litre). Les poignées jouent aussi un rôle-clé: en bois, en métal, en cuir ou en céramique, elles modernisent instantanément une cuisine. On en trouve dès 7 euros l’unité dans les magasins de bricolage. Enfin, pour les plus créatifs, il est possible de mélanger les styles: repeindre uniquement les meubles bas, changer le plan de travail ou coller un film vinyle imitation bois ou marbre. Ces solutions simples permettent de transformer visuellement la cuisine pour moins de 300 euros.

Les foyers modernisent leur cuisine sans se ruiner grâce à des astuces simples

La crédence donne le ton à toute la pièce. Pour la moderniser sans gros travaux, les crédences adhésives sont idéales: elles se posent facilement et coûtent entre 10 et 25 euros le m².

Si vous préférez repeindre le carrelage existant, optez pour une peinture spéciale carrelage (environ 30 euros le litre). Pour un effet plus design, vous pouvez aussi poser une plaque de verre trempé ou de stratifié, vendue entre 40 et 80 euros le mètre linéaire.

Côté électroménager, le reconditionné est la solution la plus efficace pour réduire la facture sans sacrifier la qualité:

• Darty propose des fours encastrables reconditionnés à 400 euros , contre 600 euros pour un modèle neuf.

• Sur Back Market, les réfrigérateurs-congélateurs coûtent environ 600 euros , contre 900 euros neufs.

• Chez Boulanger, un lave-vaisselle Whirlpool reconditionné est vendu 483 euros , contre 699 euros neuf.

En optant pour cette alternative, une famille peut économiser jusqu’à 1 000 euros sur l’ensemble de son électroménager tout en bénéficiant d’une garantie et d’un service après-vente comparable au neuf.

Les pièges à éviter pour ne pas dépasser son budget rénovation

Avant de débuter la rénovation de votre cuisine, établissez un budget global et prévoyez une marge de sécurité de 10 à 15% pour faire face aux imprévus. Vous devez éviter les achats impulsifs et prendre le temps de comparer les prix. Les petits extras décoration alourdissent rapidement la note. Enfin, pour limiter au maximum les factures, guettez les offres promotionnelles des magasins de bricolage et de décoration.

* Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d’un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Leroy Merlin , Castorama , Ikéa

Si vous n’êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner.

LIRE AUSSI

Travaux de rénovation: 8 astuces pour les payer moins cher

Déco DIY: Créez une ambiance chaleureuse à la maison avec des idées simples

Home staging: comment changer votre intérieur en maîtrisant la facture?