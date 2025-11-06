Vaches à lait, vaches à viande: ce qu’il faudrait changer pour notre santé et notre environnement

La consommation de viande a augmenté de plus de 50% depuis les années 1950. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)

Changer l'alimentation des vaches, privilégier certaines races plus que d'autres, revaloriser le pâturage, consommer moins de bœuf, mais manger des viandes plus diverses… Les marges de progression sont nombreuses.

Depuis quelques années, les excès de consommation de viande sont montrés du doigt du fait de leurs impacts sur la santé et l'environnement. Dans une moindre mesure, c'est aussi le cas des produits laitiers comme les fromages. Pour faire face à ces enjeux environnementaux et sanitaires, mais aussi pour accroître notre souveraineté alimentaire, que nous disent les études scientifiques? Comment peuvent-elles nous aider à réorganiser l'élevage pour le rendre plus durable, du champ jusqu'à l'assiette?

Réduire notre consommation pour la planète et notre santé

Commençons par un état des lieux, en France, notre apport en protéines provient pour deux tiers des produits animaux et pour un tiers des produits végétaux. Il est en moyenne excédentaire d'au moins 20% par rapport aux recommandations. Les bovins fournissent enfin la moitié de notre consommation de protéines animales sous forme de viandes et de laitages, le reste provenant surtout des porcs et volailles et très secondairement des brebis et chèvres.

Les recherches convergent vers une réduction nécessaire de moitié en moyenne de la consommation de viande, principalement du fait de l'augmentation de risques de cancers. Nous devrions également, d'après l'état des connaissances scientifiques, réduire notre consommation de produits laitiers mais dans une moindre mesure.

Ces réductions sont aussi encouragées par l'actuel plan national nutrition santé. Il est maintenant montré par des études épidémiologiques et des modélisations que de tels changements dans la composition de notre assiette auraient des effets bénéfiques sur notre santé (réduction du risque de maladies chroniques). Cela permettrait aussi de réduire l'impact environnemental de notre alimentation avec moins d'émissions de gaz à effet de serre, de méthane notamment qui constitue 40% des émissions de l'agriculture, mais aussi moins de nitrates dans l'eau et d'ammoniac dans l'air.

Remplacer une partie des protéines animales par des protéines végétales, des légumineuses (lentilles, pois chiche…), rendrait aussi notre alimentation plus riche en fibres dont nous manquons cruellement. En outre, consommer plus de légumineuses permettrait de diversifier les productions végétales, un levier clef pour l'agroécologie.

Réduire notre consommation de viande ne semble de plus pas aberrant d'un point de vue historique, car celle-ci a été multipliée par deux en un siècle (passant de 42kg par an et par habitant en 1920 à 85kg en 2020), et elle a augmenté de plus de 50% depuis les années 1950.

Diversifier notre consommation

Par ailleurs, notre façon de manger de la viande a changé: aujourd'hui, plus de la moitié de la viande de bovin consommée est sous forme de burger ou de viande hachée, souvent dans des plats préparés, qui sont considérés comme des «bas morceaux». Or ces produits sont majoritairement issus de races de vaches laitières (Holstein) en fin de carrière dont le prix est attractif. Ce mode de consommation est donc défavorable aux filières de races de vaches à viandes (Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Limousine).

Le succès des steaks hachés et des burgers à bas prix est même tel que l'on se retrouve à importer l'équivalent 30% de notre consommation de viande de bovin. Il en résulte d'une part une baisse de souveraineté alimentaire et d'autre part un déclassement des pièces nobles des races à viande, fragilisant ainsi les élevages de race à viande. Pour faire face à ces dérives, il serait plus judicieux de consommer moins de viande, mais tous les types de viande à l'échelle d'une année.

Modifier les pratiques d'élevage pour la santé et l'environnement

Si l'on regarde maintenant du côté des protéines contenues dans la viande bovine et les produits laitiers, une autre marge de progression est aussi possible. Elle concerne l'alimentation des animaux et son impact sur la composition des produits que nous consommons.

Les produits animaux fournissent des protéines de qualité car ils sont équilibrés en acides aminés. Ils contiennent aussi des acides gras poly-insaturés, indispensables à notre santé dont notre alimentation est très déficitaire. C'est le cas des oméga-3 dont le rôle anti-inflammatoire réduit le risque des maladies chroniques: diabète, cancers, maladies cardio-vasculaires…

Cependant, la composition du lait et de la viande en oméga-3 sont très dépendantes du mode d'alimentation des animaux. Une alimentation à l'herbe (pâturage, ensilage, foin) permet d'environ doubler la teneur du lait en oméga-3, en comparaison d'une alimentation de type maïs-soja, et permet ainsi de réduire significativement notre déficit en ce nutriment.

Le lait et la viande issus d'animaux nourris à l'herbe contribuent donc à une alimentation anti-inflammatoire. Cependant en France, seulement 1/3 du lait est issu d'une alimentation à l'herbe, qu'il s'agisse de pâturage, de foin ou d'ensilage d'herbe. L'élevage bio se distingue sur ce point car l'alimentation à l'herbe est privilégiée pour des raisons économiques. Mais cette différence de composition des produits reste encore mal connue du consommateur, qui pourra également privilégier le lait le moins cher, issu d'un élevage où les vaches ne pâturent pas ou peu.

Les prairies présentent en outre l'atout d'avoir des stocks de carbone importants dans les sols, si bien que les retourner pour les transformer en terres agricoles comme cela a été souvent fait correspond à une déforestation. Faire paître des vaches est donc un moyen de conserver les prairies. D'autre part, lorsqu'elles sont bien réparties dans les paysages, les prairies jouent un rôle d'infrastructure écologique permettant de réduire les pesticides. Lorsqu'elles sont en rotation avec les cultures (prairies temporaires avec légumineuses), elles permettent également de réduire le recours aux engrais azotés de synthèse.

Bien que les prairies constituent à l'origine la base de l'alimentation des vaches, en particulier pour les races à viande, leur contribution n'a cessé de baisser au cours des cinquante dernières années; car l'apport de céréales (maïs ensilage, blé), et d'oléoprotéagineux (soja) dans leur alimentation était le moyen le plus facile d'augmenter la production par animal et par hectare. Cependant, les vaches et leurs descendances utilisent 3,7 millions d'hectares de terres arables dédiés à la production de ces céréales et de ce soja qu'il conviendrait d'utiliser à d'autres fins.

Des vaches qui pâturent plus permettraient également d'agir sur une des principales pollutions de l'élevage: les pertes importantes d'azote et de phosphore dans l'environnement du fait d'importations massives de protéines (soja) et d'une trop forte concentration géographique des élevages (par exemple en Bretagne).

Si, à l'échelle locale, on imagine que des éleveurs échangent le fumier riche en azote et en phosphore avec des agriculteurs qui pourraient eux, leur donner en retour les ratés de cultures pour nourrir les animaux, tout le monde pourrait être gagnant. Les agriculteurs auraient ainsi accès à des apports en azote et phosphore nécessaires à la croissance des cultures et pourraient ainsi réduire l'utilisation d'engrais, les agriculteurs eux, bénéficieraient d'une source d'alimentation à faible coût et locale pour leur bête.

Réorganiser les filières, du champ à l'assiette

Une autre évolution qui permettrait à l'élevage d'être plus durable concerne le changement de type de races bovines que l'on trouve en France. Il y a aujourd'hui 3,5 millions de vaches à viande contre 3,3 millions de vaches laitières. Or les recommandations pour la santé portent bien plus sur la réduction de la consommation de viande que de produits laitiers.

De même, on sait que la viande issue des troupeaux laitiers (vaches laitières de réformes) est bien moins impactante que celle issue de troupeaux à viande puisqu'à l'échelle de la carrière de la vache, les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le lait et la viande.

Cela montre l'intérêt de favoriser des races mixtes produisant du lait et de la viande (comme la race normande) ou de croiser une race à viande (Angus) avec une race laitière. La viande devient alors un co-produit du lait permettant de satisfaire nos besoins.

Mais une telle orientation est bloquée par le choix fait en France où, lors de l'abandon des quotas laitiers, de nombreux troupeaux laitiers ont été convertis en troupeaux à viande (dit allaitants) avec des races spécialisées. Il en résulte un élevage spécialisé uniquement pour la viande, devenu très vulnérable : des races lourdes, coûteuses à entretenir et à nourrir et dont une partie de veaux mâles est engraissée en taurillons, une viande jeune, peu prisée par le consommateur français. La plupart de nos voisins de l'UE ont eux bien moins de vaches allaitantes et font de la viande à partir du troupeau laitier (veaux, génisses, vaches de réforme), donc à moindre coût en gaz à effet de serre et en euros.

Construire un nouveau pacte sociétal

Toutes ces données montrent la nécessité de fortes évolutions dans notre système alimentaire. En agriculture, il s'agit d'aller vers des races mixtes produisant du lait et de la viande, et de plus laisser pâturer les vaches pour valoriser les atouts des prairies qui représentent 40% de la surface agricole. De manière concomitante, il faudrait aussi réduire significativement notre consommation de viande en privilégiant la diversité des pièces de viande, et un peu aussi celle de produits laitiers.

Ces orientations sont nécessaires pour relever trois grands défis: celui de notre santé, de notre environnement, mais aussi de notre souveraineté alimentaire. Elles permettraient en effet d'une part de réduire les importations de soja, mais aussi de viande qui résultent entre autres d'une faible baisse de consommation en comparaison d'une forte diminution de la production, et d'autre part d'allouer les terres arables libérées à des cultures stratégiques comme les légumes et légumineuses que nous ne consommons pas suffisamment et que nous importons massivement.

Pour construire ce pacte sociétal, il importe:

de sensibiliser tous les acteurs aux coûts cachés de l'alimentation : excès de la consommation de viande, présence de trop d'élevages sans lien au sol du fait d'une faible autonomie protéique.

de s'appuyer sur des évaluations multi-critères à même de prendre en compte les impacts négatifs de l'élevage tout autant que les services environnementaux fournis principalement par les prairies. Ceci nécessite aussi une meilleure rémunération des éleveurs par le citoyen et le consommateur pour la valeur santé des produits et les services environnementaux fournis. Mais pour cela, il faudrait s'assurer de la traçabilité des produits issus de ces élevages vertueux.

Par Michel Duru (Directeur de recherche, UMR AGIR (Agroécologie, innovations et territoires), Inrae)

A lire aussi:

La face cachée du vrac

Pourquoi vous ne trouverez pas de vin suisse chez le caviste

Stretchflation: après la shrinkflation, quelle est cette nouvelle ruse des marques?

Cet article est issu du site The Conversation