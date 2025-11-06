Peugeot va présenter sa voiture du futur en avant première… dans Fortnite

Le concept-car Peugeot Polygon sera dévoilé en avant-première le 10 novembre sur Fortnite, avant une keynote officielle le 12 novembre. (Peugeot)

Peugeot innove. À l’image de Tesla en 2024, le constructeur automobile français a choisi un terrain inattendu pour dévoiler son nouveau concept-car : le jeu vidéo Fortnite, rapporte BFMTV . Ce lundi 10 novembre 2025, dès 10 h 11 très précisément, les joueurs du célèbre battle royale pourront découvrir en exclusivité le Peugeot « Polygon » . Un véhicule du futur qui n’a pas vocation à être commercialisé, mais qui doit servir de source d’inspiration à la prochaine génération de Peugeot 208, attendue sur le marché en 2027. La présentation officielle du concept car aura lieu ensuite lors d’une keynote sur la chaîne YouTube de Peugeot, le 12 novembre à 13 h.

Le volant « Hypersquare » au cœur de l'innovation

Pour les gamers, l’expérience se veut immersive. Pour explorer ce prototype futuriste, les joueurs devront se rendre sur une île dédiée, baptisée « Peugeot Polygon City » , conçue par le studio Gameloft. Un espace unique qui, comme le souligne le communiqué de la marque , « reprend la forme de l’Hypersquare® (lié à la technologie Steer-by-Wire), un élément central du plaisir de conduite des modèles Peugeot de demain, et du concept Polygon lui-même » .

Car l’ Hypersquare est bien la principale attraction de ce modèle. Ce volant de forme rectangulaire, personnalisable, est une véritable révolution chez Peugeot. « Des commandes électriques digitales viennent remplacer les liaisons mécaniques, induisant de nouveaux gestes et une prise en main naturelle. La conduite devient encore plus engageante, plus instinctive, plus intuitive » , promet le constructeur. Avec ce pari, les designers de Peugeot visent un double objectif : optimiser l’espace à bord et frapper les esprits avec une vision du poste de conduite totalement repensée.