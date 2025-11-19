 Aller au contenu principal
Quels sont les jours de la semaine les plus profitables pour faire ses courses ?
information fournie par Boursorama 19/11/2025 à 16:30
Temps de lecture: 3 min

(Y a-t-il des jours préférables et profitables pour faire des courses plus économiques et plus sereines ? - Visuel Adobe Stock)

Tous les jours de la semaine ne se valent pas en termes de promotions, de mises en avant ou d'affluence. Voici un guide des meilleurs créneaux pour optimiser ses courses en termes de temps, de choix et d'argent, en fonction des habitudes des consommateurs.

Lundi: les courses dans une ambiance calme après le week-end

En parcourant les rayons le lundi, l'expérience client s'en trouve augmentée du fait d'une affluence moindre, aussi bien en magasin qu'aux caisses. De plus, le réapprovisionnement ayant eu lieu à la suite du week-end, les rayons sont normalement plus garnis.

Quant aux petits commerces de bouche de quartier (boulangeries, boucheries, fromageries, poissonneries…), le lundi reste souvent un jour de fermeture car ils sont généralement ouverts le samedi (et parfois le dimanche) pour profiter de la disponibilité de leurs clients.

Quand mardi rime avec Aldi!

Aldi est réputé pour ses nouveaux arrivages chaque mardi : alimentaire, culture, high-tech, multimédia, électroménager. Les habitués le savent bien et réservent souvent leur créneau pour y faire un tour (1).

Mercredi: le jour des promotions et des renouvellements

Beaucoup d'enseignes nationales de la grande distribution (comme Carrefour, Leclerc, Intermarché, etc.) renouvellent leurs promotions hebdomadaires le mercredi. C'est donc a priori le meilleur jour pour profiter des nouvelles offres avant qu'elles ne soient épuisées ou incomplètes en fin de semaine.

Chez un autre Hard discounter: les surprises et bons plans du mercredi

Chez Lidl, il est bon de venir le mercredi pour les arrivages de produits non alimentaires dans les univers du jardinage, du bricolage (marque Parkside ), de la mode, du sport et de la décoration.

À noter : chaque jour, entre 16h et 17h, des remises appliquées sur les produits à date courte, sont comprises entre 30% et 60%, pour le plus grand bonheur des dénicheurs de bonnes affaires (2).

Jeudi et vendredi: préparation des courses du week-end

C'est le moment de succomber aux produits festifs, frais (viandes, poissons, fruits de mer, etc.) et apéritifs, particulièrement mis en avant pour le début du week-end: cette anticipation permet de bien s'organiser et de voir si des achats complémentaires seront nécessaires avant le week-end.

Chez Carrefour (partenaire The Corner*), les détenteurs de la carte Club gratuite bénéficient tous les jours d'une remise de 10% sur les fruits et les légumes et sur les produits de la marque Carrefour Bio, valable en magasin et en ligne. Ainsi, les clients n'ont plus à se poser de questions sur le jour idéal pour faire leurs courses.

Samedi: les courses familiales pour les actifs

Même si les magasins sont plus fréquentés, il est possible de saisir des offres alléchantes pour les familles, telles que «1 acheté, 1 offert», ou réduction immédiate sur un lot, à cumuler sur la carte de fidélité. En effet, le déstockage est régulièrement pratiqué en fin de semaine (3).

A savoir

Quels sont les critères de choix des Français en matière d'alimentation ?

Pour les ménages français en 2024, le prix arrivait en tête des critères de choix, devant le goût du produit et la notion de saisonnalité en 2024 (4). En 2023, les critères les plus importants étaient respectivement : la fraîcheur des produits, leur goût et leur prix (5).

Selon ses disponibilités, on ne choisit pas toujours le jour idéal pour faire ses courses hebdomadaires. Cependant, si l'on dispose d'une certaine flexibilité, des jours spécifiques et des enseignes peuvent se révéler plus attractifs en fonction des besoins du moment.

Ségolène Marquier
Boursorama

rédactrice web

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

