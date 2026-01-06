Galette des rois : vous pouvez gagner un lingot d'or valant près de 32 000 euros dans ces boulangeries

Les boulangeries Kayser font gagner douze lingots d'or cette année dans les galettes des rois. (illustration) (JACKMAC34 / PIXABAY)

Un lingot d'or en guise de fève. Pour fêter cette épiphanie 2026 et leur 30e anniversaire, les boulangeries Kayser ont décidé de gâter leurs clients.

« L'achat d’une galette dans une boulangerie participante vous permet de tenter de remporter l’un des 11 lingotins d’or de 5 grammes, d’une valeur indicative autour de 675 euros ou le lingotin exceptionnel de 250 grammes, mis en jeu avec la Maison Kayser, d’une valeur d’environ 31 890 euros ! » , s'enthousiasme sur son site le Comptoir national de l’Or, partenaire de l'opération.

Une voiture à gagner dans une boulangerie de Gironde

Les lingotins ne seront cependant pas cachés dans les galettes, trop risqués. Pour participer, vous devrez acheter une galette pour 4, 6 ou 8 personnes dans une boulangerie participante en France métropolitaine (hors gares et aéroports). Il faudra ensuite scanner le QR code imprimé sur le sac et remplir un formulaire pour valider votre inscription au jeu-concours.

Vous pouvez jouer jusqu'au 31 janvier 2026. Et pour ceux qui habitent près de Créon, en Gironde, ils peuvent aussi se rendre « Au Fournil de Créon ». Cette boulangerie va faire gagner une voiture d'une valeur de 21 000 euros à l'un de ses clients, indique Auto Plus . Tous ceux qui achèteront une galette dans ce commerce avant le 31 janvier 2026 auront une chance de gagner.