Lidl va ouvrir de nouveaux magasins de déstockage en 2026 pour écouler ses invendus à prix cassés
information fournie par Boursorama avec Newsgene 06/01/2026 à 14:57
Temps de lecture: 1 min

Lidl va déployer son concept de magasins de déstockage en 2026. (127071 / Pixabay)

Après deux premières ouvertures à l'été 2025, à Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) et à Buchelay (Yvelines), un nouveau Lidl Outlet vient d'ouvrir à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Ces magasins temporaires commercialisent des invendus non-alimentaires du distributeur allemand avec jusqu'à 60 % de réduction.

Les magasins Noz, Stokomani ou encore Action font face à une nouvelle concurrence. Lidl lance progressivement son concept de magasin de déstockage « Lidl Outlet » un peu partout en France. Après deux magasins test ouverts à Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) et à Buchelay (Yvelines) au début de l’été 2025, un troisième magasin vient d’être inauguré à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), rapporte BFM Business .

De « nouvelles ouvertures » sont prévues au « premier trimestre 2026 » , a par ailleurs confirmé Lidl France. Pour rappel, les « Lidl Outlet » visent à écouler les stocks invendus de produits non-alimentaires du distributeur allemand. On y retrouve environ 500 références allant de l’outillage aux jouets en passant par les vêtements, le petit électroménager ou les ustensiles de cuisine. Le tout avec des réductions allant de -30 % à -60 %.

Des magasins Lidl temporaires

Lidl peut ainsi écouler ses invendus à moindre coût puisque les « Lidl Outlet » sont des magasins de déstockage temporaires utilisant des emplacements commerciaux déjà détenus par l'enseigne, mais non utilisés.

« Notre ambition n'est pas de concurrencer Action ou Noz » , assure Lidl France. Les deux premiers magasins auraient rencontré « rencontré un certain succès » . Assez en tout cas pour programmer de nouvelles ouvertures, comme récemment à La Ciotat. Dans cette logique de magasin temporaire, le « Lidl Outlet » de Buchelay a d’ailleurs déjà fermé.

