Profitez des bienfaits d’un massage aux pierres chaudes à partir de 79 euros

Le massage aux pierres chaudes s'inspire de techniques ancestrales. L'utilisation de pierres de basalte préalablement chauffées permet un travail en profondeur pour dénouer les tensions. Le positionnement des pierres sur les méridiens rééquilibre les énergies. Votre corps est détendu, votre esprit apaisé.

Une technique de massage ancestrale

Le massage aux pierres chaudes est une pratique ancienne puisant ses origines dans diverses cultures, notamment hawaïenne et amérindienne. On utilise principalement des pierres volcaniques, car les roches de basalte ont la capacité de conserver la chaleur. Celles-ci sont placées dans l'eau chaude jusqu'à obtention d'une température comprise entre 50 et 60°C. Le ou la praticien(ne) peut utiliser les pierres pour réaliser des mouvements, ou les poser directement sur le corps. La chaleur se propage progressivement. Elle permet de travailler en profondeur pour soulager les raideurs et dénouer les tensions. Une fois chauffées, les pierres volcaniques dégagent de l'énergie minérale au contact de la peau. Elles peuvent être positionnées sur les différents méridiens du corps.

Les vertus des pierres chaudes

Le massage aux pierres chaudes offre de nombreux bienfaits, à commencer par une sensation de bien-être et de relaxation. Les tensions sont atténuées, les muscles relâchés. La chaleur des pierres apaise à la fois le corps et l'esprit. Ce soin est bénéfique pour les personnes sujettes à des douleurs articulaires. Il favorise la circulation sanguine, stimule le système lymphatique et élimine les toxines présentes dans l'organisme. À l'issue de la séance, vous êtes profondément détendu, aussi bien physiquement que mentalement.

3 adresses pour découvrir le massage aux pierres chaudes

Guinot

Les instituts Guinot sont présents partout en France. Vous pouvez y réaliser un massage aux pierres chaudes volcaniques de 50 minutes ( 89 euros ).

Calicéo

Les centres Calicéo proposent un large choix d'activités pour vous relaxer et prendre soin de votre corps et de votre esprit: piscine, sauna, hammam, jacuzzi… Rendez-vous au spa pour découvrir le massage d'une heure revitalisant aux pierres chaudes ( 105 euros ).

Dior Spa Cheval Blanc

Cet écrin d'exception est installé au cœur de l'hôtel Cheval Blanc, dans le 1er arrondissement de la capitale. Il propose trois soins haut de gamme autour des pierres semi-précieuses, prodigués dans l'une des six suites mettant en lumière les différentes facettes de la maison Dior. Le soin «Dioreiki» est inspiré de la tradition japonaise. D'une durée de 75 minutes, il associe les bienfaits prodigués par les mains et les pierres pour favoriser le bien-être énergétique ( 290 euros ). Le «Rituel au quartz chaud» est un soin holistique de 90 minutes promettant changement d'énergie et libération émotionnelle ( 410 euros ). Avec «Énergie précieuse», vous retrouvez en 90 minutes énergie positive et bien-être intérieur grâce aux bienfaits des pierres chaudes semi-précieuses (cristal de roche, quartz jaune, labradorite et agate; 400 euros ).

Testez le massage aux pierres chaudes à la maison

Offrez-vous un moment de sérénité et de détente grâce à la mallette autochauffante Nature & Découvertes. Celle-ci contient 8 pierres de basalte de différentes tailles. Les pierres plates peuvent être posées sur les différentes parties du corps, la pierre bombée est utilisée pour masser. Il vous suffit de brancher la mallette et de placer les pierres en son centre pour que celles-ci montent rapidement en température. Commencez par appliquer un peu d'huile de massage pour préparer la peau. Assurez-vous que les pierres ne soient pas trop chaudes, puis posez-les sur les méridiens: le long de chaque côté de la colonne vertébrale, dans les paumes des mains, sur l'abdomen, entre les orteils, sur le front… Une fois que la chaleur s'est diffusée à travers le corps, vous pouvez débuter le massage en effectuant des mouvements doux et fluides, et en adaptant la pression.

Mini-mallette massage pierre chaudes, 79,95 euros chez Nature & Découvertes (partenaire The Corner *)

Quelles sont les contre-indications? Les massages aux pierres chaudes sont déconseillés pour les personnes souffrant de diabète, de troubles cardiaques ou de maladies respiratoires. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.

