Quels sont les best-sellers auto en France en 2025 et à quel prix les trouver?

Les citadines au design léché et les SUV compacts connaissent un grand succès auprès des conducteurs. ( crédit photo : Getty Images )

Cette voiture est le plus gros succès de l’année

Renault fait la course en tête chez les constructeurs automobiles français. Selon les données du Comité des constructeurs d’automobile français (CCAF), la marque a vendu depuis le début de l’année près de 120.146 unités. Sa Renault Clio V s’est déjà écoulée à près de 42.671 unités. La technologie et la connectivité embarquée de ce véhicule hybride ont séduit les acheteurs. Jantes alliage 16 pouces, vitres arrière surteintées et son écran vertical central de 9,3 pouces sont autant d’atouts pour ce modèle. La Renault Clio V est proposée avec quatre types de motorisations: essence SCe 65, TCe 90 chevaux, diesel BluedCi 100 chevaux et GPL 100 chevaux. Elle possède à ce jour le meilleur rapport qualité/prix: son prix de vente est de 16.900 euros .

La Peugeot 208 séduit les amateurs de conduite sportive

Avec près de 101.926 immatriculations depuis le début de l’année 2025 selon les données du CCAF, Peugeot arrive à la deuxième place des marques préférées des conducteurs hexagonaux. Le modèle 208 enregistre déjà près de 32.907 immatriculations depuis le début du mois de janvier. Il devient l’un des plus vendus en France. Cette citadine à la silhouette sportive est dotée des derniers équipements technologiques. Le Peugeot i-Cockpit 3D permet, grâce à un volant compact, un combiné tête haute et une tablette tactile, de ne pas quitter la route des yeux et de se concentrer sur sa trajectoire tout en ayant accès à l’ensemble des fonctionnalités du véhicule. La voiture est proposée à la vente à partir de 22.650 euros .

Ce véhicule promet le meilleur rapport qualité/prix

Sur la troisième marche du podium, on retrouve le constructeur Dacia . La marque a écoulé 60.142 véhicules depuis le début de l’année, dont 28.440 immatriculations pour la nouvelle mouture de sa Dacia Sandero. La force de cette citadine low cost , c’est son prix: 13.600 euros . C’est une aubaine pour les conducteurs en quête d’une voiture neuve et performante. Avec ses 4,09 mètres de long, la Sandero offre un espace intérieur généreux pour les passagers et un coffre de 328 litres. La voiture est donc parfaitement adaptée aux familles. La Dacia Sandero III se contente de l’essentiel en matière d’aides à la conduite et de connectivité, mais n’en demeure pas moins un excellent modèle.

Un SUV dernier cri séduit les amateurs de technologies

La Peugeot propose également un modèle de SUV pour les baroudeurs. Le 3008, doté d’une transmission 4 roues motrices en version électrique, est l’autre modèle populaire de la marque au lion depuis le début de l’année. Le véhicule dispose de plus de 40 systèmes d’aide à la conduite. Son allure féline et ses services connectés comme l’intégration de ChatGPT en font une voiture ultramoderne. Le système Night Vision permet aux phares de s’adapter automatiquement aux obstacles, sans éblouir les autres conducteurs. Un bijou de technologie déjà vendu à près de 18.524 unités à un prix à partir de 36.700 euros .

La citadine Citroën reste un modèle qui a la cote!

Citroën est le dernier constructeur du top 5 avec 50.202 unités vendues depuis le début de l’année. Son modèle C3 IV a été déjà atteint les 18.070 exemplaires. La marque a toujours été réputée pour son côté avant-gardiste. Le succès de la C3 IV s’explique notamment par des suspensions à butées hydrauliques progressives. Les petits chocs sont absorbés tout en empêchant la suspension de toucher brutalement en cas de gros impacts. Cela améliore la stabilité et évite les à-coups désagréables. Le confort est entièrement optimal avec les sièges moelleux Advanced Comfort. Très compacte, elle s’adapte parfaitement à la circulation et au stationnement en ville. Le véhicule est proposé à la vente à partir de 15.750 euros .

L’hybride non rechargeable domine parmi les motorisations de voitures neuves C’est l’une des principales informations sur le plan automobile de l’année 2024. D’après les chiffres de ventes de voitures neuves, l’hybride non rechargeable devance désormais l’essence en France. L’hybride essence-électricité non rechargeable passe devant les voitures essence avec 32,06% de part de marché, soit une croissance de 46,5% en 1 an. Les statistiques du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation ne tiennent pas compte des différents niveaux d’hybridation. Les automobiles à hybridation légère se mêlent aux voitures 100% hybrides, où le moteur thermique se coupe complètement pour que la voiture roule à l’électricité. Dans ce cas-là, le roulage «zéro émission» ne peut se faire que sur de courtes distances à vitesse basse.

