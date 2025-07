Lefties : la gamme à petit prix de Zara bientôt de retour en ligne et en magasin

Lefties avait fait son apparition en France en 2009 mais avait disparu du pays en 2012. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Lancée une première fois via deux magasins en France en 2009, Lefties, marque propriété du groupe Inditex tout comme Zara ou Pull&Bear, avait toutefois dû fermer ses portes trois ans après. Désormais indépendante après avoir commercialisé les vêtements Zara invendus, la griffe low-cost devrait faire son grand retour dans l’hexagone courant 2026. Un déploiement au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas est également prévu la même année, précise Elle .

Des choix de localisation stratégiques

Les responsables souhaitent vendre leurs vêtements, accessoires et chaussures à la fois en ligne sur un site dédié aux clients français et en boutique. Pour ces dernières, les emplacements privilégiés par les dirigeants de la marque sont les zones commerciales très fréquentées, particulièrement si elles sont situées tout près de grandes villes. Les articles vendus sont pour femmes, hommes et enfants, ils seront commercialisés à prix bas dans une logique de positionnement d’entrée de gamme.

A travers Lefties, un des objectifs du groupe Inditex et de Zara est de proposer des références leur permettant de concurrencer directement Shein et les autres grands acteurs de l’ultra fast fashion, limitant au passage leur forte progression. Pour cela, la marque qui s’appuie déjà sur environ 200 boutiques en Espagne et au Portugal entend proposer des lignes simples et multiplier les renouvellements de collection.