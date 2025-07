5 sites de mode eco-friendly pour trouver des vêtements durables

De plus en plus de marques proposent des vêtements écoresponsables, un peu plus chers, mais de meilleure qualité et plus durables. ( crédit photo : Getty Images )

Face à la montée en puissance de la fast-fashion et ses dégâts sur l'environnement, les consommateurs peuvent se tourner vers d'autres sites d'achat pour trouver des vêtements qui dureront plus longtemps.

Knowledge cotton appareal: la mode bio depuis plus de 50 ans

C'est l'une des références en matière de vêtements réalisés en coton biologique. Créée en 1969 en Suède, la marque est pionnière dans la mode durable. Certaines pièces, comme le t-shirt côtelé proposé à la vente à 39,90 euros , sont réalisées à 95% à partir de matériaux biologiques. L'entreprise s'appuie aussi sur le tencel ou le lin pour tenir ses engagements. La marque bénéficie du label Regenerative Organic Certified®. Cette certification assure au consommateur que l'entreprise veille à la santé des sols sur lequel poussent les matières premières utilisées et veille au bien-être des travailleurs agricoles et au respect de l'environnement.

1083: un jean à la durée de vie infinie

Un jean 100% français et 100% recyclable. C'est la promesse de l' entreprise 1083 créée en 2019 grâce notamment au financement participatif. La marque propose un jean infini particulièrement résistant dans le temps. Une fois usé, son propriétaire peut renvoyer le vêtement à l'entreprise. On lui remet la somme de 10 euros et le jean est broyé puis transformé en fil pour confectionner un nouveau jean. Ce cycle vertueux permet aux nouveaux acheteurs de profiter d'un jean un peu moins cher, dans la gamme 2nd choix ( 99 euros au lieu de 129 euros neuf). L'entreprise casse également le mode de production propre à la fast-fashion laissant les vêtements parcourir jusqu'à 65.000 kilomètres, soit 1,5 fois le tour de la Terre, comme le précise Greenpeace. Là, l'ensemble des jeans 1083 ne parcourent pas plus… de 1083 kilomètres, entre Menton dans le sud-est de la France et Porspoder, près de Brest, au nord-ouest.

Veja, marque pionnière et innovante de baskets écoresponsables

Créée en 2005, l'entreprise française Veja est devenue en une vingtaine d'années une référence en matière de sneakers verts. Les chaussures sont produites au Brésil grâce au caoutchouc naturel certifié FSC et au Green Eva, un matériau synthétique fabriqué à partir de matériaux recyclés ou renouvelables, utilisé dans la fabrication des semelles. La société fait preuve d'une transparence totale quant aux matériaux ayant servi à produire ses chaussures et indique même, le cas échéant, les matériaux non écologiques utilisés. Cela permet d'avoir des chaussures écolos s'usant moins vite que les sneakers classiques ou low cost de chez Shein ou Temu. Pour s'offrir une paire, comptez en moyenne 150 euros .

Noyoco, la mode à la sauce upcycling

Style décontracté, ligne minimaliste et uypcycling sont les maîtres mots de Noyoco . La marque recycle des matériaux pour en créer de nouveaux et limite ainsi son impact sur l'environnement. Selon les chiffres de la plateforme écoresponsable Sloweare, qui décerne des labels écoresponsables dans la mode, 140 milliards de vêtements sont produits chaque année nécessitant 79 milliards de mètres cubes d'eau. D'où l'intérêt pour Noyoco de remettre en circulation des matières naturelles de haute qualité dites «deadstock». Ces dernières, composées de rouleaux de tissus divers, viennent essentiellement d'Italie, de grandes maisons qui n'en ont plus l'usage. Noyoco se sert de ces surplus de production liés à des annulations de designers ou de fins de stocks pour créer sa propre gamme de vêtement et ainsi ne pas exploiter de nouvelles matières premières. 50% à 70% des vêtements produits par la marque sont réalisés à l'aide de cette méthode selon les saisons. Le reste est composé de rouleaux de lin, chanvre, lyocell, laine vierge, coton bio. Pour une veste homme de la marque, comptez en moyenne 260 euros quand les jupes longues sont proposées à la vente à 130 euros . Le prix est certes quelque peu élevé, mais c'est pour des vêtements résistants.

Wedressfair, pour se simplifier la vie

Si vous n'avez pas le temps de faire le tour du web pour trouver les vêtements écoresponsables à votre goût, rendez-vous sur Wedressfair. Le site recense, grâce à sa charte, l'ensemble des sociétés vendant des vêtements vraiment écologiques. Toutes les marques souhaitant être listées sur la plateforme doivent communiquer les noms de leurs usines et de leurs partenaires. Ces entreprises ont aussi pour obligation de s'engager à respecter les fondamentaux de l'OIT (Organisation internationale du travail). Enfin, pour celles travaillant avec des pays souvent cités dans des scandales liés à la fabrication du vêtement, comme le Vietnam ou le Bangladesh, Wedressfair exige de ces dernières qu'elles soient en possession de certifications ou labels particuliers comme le Fair Trade ou encore le Fair Wear Foundation. Les vêtements présents sur le site peuvent être recyclés, biologiques, made in France, issus de l'upcycling ou encore produits dans des matériaux durables. L'occasion de mettre en concurrence les différentes marques pour trouver les moins chères et les plus durables.

Qu'est-ce que Temu, le grand rival de Shein? Leader de la fast-fashion, Shein n'est plus l'unique roi dans son secteur. La marque est de plus en plus concurrencée par l'entreprise Temu, propriété du groupe PDD Holdings. Ce nouveau géant chinois s'appuie sur une stratégie low cost pour casser encore un peu plus les prix. Cependant, la manœuvre n'est pas sans risque. En août 2024, l'entreprise a été accusée par son rival Shein de se faire passer pour la marque sur les réseaux sociaux pour capter ses clients. Temu est également accusé d'avoir volé des secrets commerciaux de Shein ou d'avoir gravement porté atteinte aux droits d'auteur de ses designers en copiant certains de ses modèles. Depuis 2023, les deux entreprises se lancent des accusations mutuelles, finissant parfois devant les tribunaux. À elles deux, elles représentent 22% des colis gérés par La Poste.

À lire aussi:

Imitation de parfums de luxe : Attention à ces produits aux prix dérisoires mais risqués pour votre santé

Les hypermarchés ont-ils encore un avenir?

"Ni repris, ni échangés": cette mention est-elle légale pendant les soldes?