Quel budget pour faire un mur végétal chez soi?

Vous pouvez fabriquer vous-même un mur végétalisé avec des matériaux de récupération, ou bien utiliser un kit. ( crédit photo : Getty Images )

Des kits à installer soi-même à la conception de ses propres bacs, le coût d'installation d'un mur végétalisé peut passer de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros. Explications.

Murs végétalisés: des kits économiques

Cuisine. Salle de bain. Chambre. Salon. Peu importe l'endroit dans votre appartement, un mur végétalisé peut se poser n'importe où. Évitez néanmoins les couloirs et autres espaces de circulation pour que les plantes puissent s'étendre facilement. Les seuls critères à prendre en compte sont la hauteur du mur, le taux d'humidité dans la pièce et l'exposition à la lumière. Évitez de placer votre mur vert face au soleil ou près d'un chauffage pour ne pas brûler les plantes. L'une des solutions les plus économiques reste de se reporter vers les kits proposés par les grandes marques de jardinage, comme Truffaut (partenaire The Corner *). Le prix va dépendre du type de plantes que vous souhaitez installer pour végétaliser votre mur. Un kit mural pour gardénia d'une quinzaine de modules va, par exemple, être proposé à la vente pour 128,19 euros . Adapté aux petits espaces, il se fixe directement au mur ou se pose sur le sol. Un système d'arrosage programmable goutte-à-goutte est compris dans le pack. Autre option, la pose d'un cadre végétal stabilisé. Le prix de ce type d'installation est de 135 euros . Là, plus besoin d'entretien. Il suffit de poser son cadre dans un endroit peu humide et lumineux pour admirer cet enchevêtrement de mousse, de lichen et de feuillages.

Des murs végétaux à fabriquer soi-même

Pour les plus bricoleurs, vous pouvez par vous-même créer la structure adéquate pour installer vos plantes grimpantes. En récupérant des palettes en bon état à fixer sur un mur, vous pourrez, entre les lames de bois, installer facilement des plantes araignées, de l'helxine pour recréer un tapis de verdure ou encore des schefflera, des sortes de petits arbustes. Les palettes peuvent se récupérer gratuitement auprès des commerçants. Vous n'aurez plus qu'à acheter vos plantes dont le coût dépendra de la largeur et de la hauteur du mur à végétaliser. Vous pouvez également faire grimper vos végétaux en pots en fixant à même le mur un treillis en métal, en bois ou en bambou, sur lequel la plante grimpante va s'accrocher, comme un hortensia. Là encore, en optant pour des matériaux de récupération, vous ne débourserez presque rien pour décorer votre intérieur.

Passer par un professionnel du mur végétal: un service coûteux

Pour un travail plus recherché, vous pouvez également passer par un professionnel afin qu'il installe chez vous un mur végétalisé. Le prix au mètre carré d'un mur végétal naturel est compris entre 400 et 700 euros HT . Comptez même jusqu'à 1.500 euros pour un mur réalisé à partir de plantes stabilisées. Pour ce tarif, le professionnel paysagiste fabrique une structure porteuse, installe un système d'arrosage adapté et plante l'ensemble des végétaux. À ce premier coût, s'ajoute celui de l'entretien desdites plantes. En passant par un professionnel, comptez entre 200 et 500 euros hors taxes pour un mur végétalisé classique. S'il s'agit d'un mur végétalisé stabilisé, vous n'aurez aucun coût d'entretien supplémentaire. Rappelons que les murs végétaux sont d'excellents isolants phoniques en plus d'être esthétiques.

