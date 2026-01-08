 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soldes d'hiver : le vendeur est-il obligé d'accepter le retour d'un article acheté en promotion ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/01/2026 à 12:58
Temps de lecture: 1 min

Se le produit ne présente aucun défaut, le vendeur n'est pas tenu de procéder à un échange ou à un remboursement. (illustration) (Pixbay / gonghuimin468)

Se le produit ne présente aucun défaut, le vendeur n'est pas tenu de procéder à un échange ou à un remboursement. (illustration) (Pixbay / gonghuimin468)

Les soldes d'hiver, lancées ce mercredi 7 janvier, vont durer jusqu'au mardi 3 février. Voici les règles qui s'appliquent concernant les retours pendant cette période.

Les soldes d'hiver ont commencé ce mercredi 7 janvier dans une très grande partie du pays. Vous allez pouvoir profiter des promotions jusqu'au mardi 3 février inclus. La loi française encadre strictement ce rendez-vous commercial. Le service public indique ainsi sur son site officiel que « les limitations de garanties sur les produits soldés sont illégales » .

« Un article soldé bénéficie en effet des mêmes garanties que tout autre article non soldé qu'il s'agisse de défauts de fabrication non apparents (vices cachés), de défaut de conformité ou de service après-vente » , précise l'administration.

14 jours pour retourner un article acheté en ligne

Si vous identifiez un vice caché sur le produit, le vendeur est tenu de vous proposer un remplacement ou un remboursement. En cas de défaut de conformité identifié dans les deux ans après l’achat, le vendeur doit assurer la réparation ou le remplacement du bien non-conforme. S'il est dans l'incapacité de le faire, il doit vous rembourser.

En revanche, si le produit n'a aucun défaut mais qu'il ne vous convient pas (problème de taille, il ne vous plaît plus etc.), le commerçant n'a aucune obligation de procéder à un échange ou à un remboursement, que ce soit pendant les soldes ou pas. Il peut cependant le faire à titre commercial.

Si vous avez effectué votre achat en ligne, « vous pouvez retourner le produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans aucune pénalité, dans un délai de 14 jours à compter de la livraison » , indique l'administration. Cette règle vaut d'ailleurs également pour les articles non soldés. Attention, les frais de retour peuvent être à votre charge.

Soldes 2026
© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • On estime qu'il y a environ un million de comptes actifs sur Zwift.(crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Cyclisme virtuel : décryptage d’une pratique devenue e-sport
    information fournie par The Conversation 08.01.2026 12:00 

    Apparu en 2014 et popularisé par les confinements, le e-cyclisme connaît un véritable engouement. Il bénéficie de tous les avantages attendus par les sportifs virtuels: ludique, fournisseur de données de santé, appartenance à une communauté voire… la possibilité ... Lire la suite

  • Les parcs d’attractions proposent de plus en plus souvent des coupe-files payants. ( crédit photo : Getty Images )
    Payer plus pour attendre moins: ces prix des pass coupe-files dans 4 parcs
    information fournie par Le Particulier pour Conso 07.01.2026 16:30 

    Les parcs d'attractions attirent chaque année des millions de petits et grands visiteurs. En période de forte affluence, il faut souvent prendre son mal en patience avant de pouvoir accéder aux manèges les plus populaires. Pour éviter une trop longue attente, de ... Lire la suite

  • Alors que la production italienne d'automobiles est passée de 1.738.315 unités en 2000 à 796.394 en 2022, le secteur élitiste de la voiture de sport fait mieux que résister. (Crédit : Ferrari)
    Le succès singulier du secteur de la voiture de sport en Italie
    information fournie par The Conversation 07.01.2026 12:00 

    Les districts industriels ont, un moment, été perçus comme une stratégie de croissance économique. La Troisième Italie de la voiture de sport en est l'illustration aussi élitiste qu'inimitable. Alors que la production italienne d'automobiles est passée de 1.738.315 ... Lire la suite

  • Les recherches ont également montré qu'un temps de stockage plus long avant cuisson améliore la facilité d'épluchage. (crédit : Adobe Stock)
    Existe-t-il une méthode scientifique pour éplucher parfaitement un œuf dur?
    information fournie par The Conversation 06.01.2026 16:30 

    Pourquoi certains œufs s'écalent facilement et d'autres non? Une histoire de pH, de température et de chambre à air, répondent les scientifiques qui se sont penchés sur la question. Nous sommes tous passés par là: essayer d'écaler un œuf dur, mais finir par le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank