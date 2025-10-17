Écouter de la musique en français: des attachements bien particuliers

Pour 27% des Français, la «chanson ou variété française» est leur genre musical favori. (crédit:Fnac.com)

On n'écoute pas de la musique en français comme on écoute de la musique en langue étrangère: souvenirs, émotions, proximité liée à une compréhension instantanée des paroles… Tour d'horizon des spécificités et des contextes d'écoute de notre chère (ou parfois boudée) musique francophone.

En France, tout le monde ou presque écoute de la musique en français: 79% des personnes interrogées disent en écouter régulièrement. Selon la même étude d'Ipsos (2023), pour 27% des Français, la «chanson ou variété française» est même le genre musical favori et, pour 67% d'entre eux, il s'agit de l'un des cinq genres préférés. La pratique est assez uniformément répandue entre les sexes (83% des femmes et 74% des hommes) et les milieux sociaux (81% des ouvriers, 85% des employés, 77% des cadres). En ce qui concerne les tranches d'âge, 77% des 25-39 ans écoutent de la chanson ou variété française, contre 85% des plus de 65 ans. Seuls les moins de 25 ans déclarent significativement moins en écouter, mais l'effet serait sans doute compensé par la prise en compte du rap français.

Les personnes que nous avons rencontrées dans notre enquête menée en 2024 reflètent ces ordres de grandeur. Elles déclarent, à parts à peu près égales, soit écouter principalement de la musique en français (le plus souvent, du rap français ou de la chanson française), ou alors écouter indifféremment de la musique en français ou en anglais, ou enfin écouter principalement de la musique internationale. Dans ce dernier cas, s'y ajoute souvent l'expression d'un rejet pour l'une des formes de la musique en français, rap ou variété.

Du point de vue des usages sur les plateformes de streaming musical, on ne constate guère de différence dans les façons de traiter les musiques francophones et internationales. Elles sont, de manière équivalente, recherchées et archivées dans des playlists, écoutées via les suggestions algorithmiques, explorées sur les pages d'artistes, etc. Mais il existe des attachements spécifiques à la musique francophone, qui donnent aux morceaux en français une place particulière dans l'expérience musicale.

Une bande-son de l'enfance?

La musique en français occupe toujours une place spécifique dans l'expérience et l'histoire musicale des auditeurs et auditrices rencontrés durant l'enquête. Elle est décrite en premier lieu comme la musique de la prime enfance ou de l'adolescence, que l'on connaît encore par cœur, que l'on ré-écoute à l'occasion avec un plaisir plus ou moins assumé (selon l'âge des interviewés sont mentionnés Jenifer, Lorie, Les Négresses Vertes, Louise Attaque, Sexion d'Assaut…). C'est aussi la musique des parents ou des grands-parents (Patricia Kaas, Julien Clerc, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman…), présentée comme repoussoir ou madeleine de Proust, selon les trajectoires biographiques. La musique francophone est enfin la musique environnante, celle des lieux publics, des radios musicales, de l'écoute collective au travail, des soirées, qu'on ne choisit pas mais qu'on apprécie souvent.

Émotions «augmentées» en VF

Qu'elle occupe ou non une place importante dans leurs goûts musicaux, auditrices et auditeurs font des usages spécifiques de la musique en français: de manière triviale, mais décisive, on en comprend facilement les paroles. Dans l'écoute en français, la compréhension du texte est plus immédiate et les mots sont une composante importante de l'expérience musicale: on «fait plus attention aux paroles», on «s'y retrouve», «quelques mots nous ont frappé», «des phrases sont touchantes», «on comprend donc c'est plus facile de bien aimer».

Plusieurs amateurs ajoutent qu'il est plus aisé de ressentir une forme de proximité avec les artistes français, que les expériences qu'ils relatent dans leurs chansons sont plus proches de celles vécues: «JuL, c'est quelqu'un qui me correspond, même si on a des vies différentes, j'imagine.»

Il est plus facile de se renseigner sur la vie des artistes français, de s'y comparer, mais aussi de les voir en concert, de les suivre tout au long de leur évolution, qu'il s'agisse de JuL, Téléphone ou Stupeflip. Les auditeurs et auditrices construisent des attachements spécifiques fondés sur la résonance de leurs expériences.

Enfin, qu'elle occupe ou non une place importante dans leurs écoutes quotidiennes, la musique en français est considérée comme plus propice à la production ou l'accompagnement d'émotions, les paroles jouant un rôle important dans la formulation et la canalisation des sentiments. Il s'agit d'accompagner des moments mélancoliques, «C'est mieux quand j'ai plus envie de ressentir des émotions fortes»; d'une chanson d'Indochine dont quelques mots cristallisent les émotions ressenties pendant un deuil, ou encore de chansons de Serge Reggiani accompagnant la maladie d'un parent; d'un «retour au punk français» pour exprimer la colère ressentie pendant le confinement; plus généralement de musiques «qui vous portent pendant un moment». Dans ces contextes, les paroles immédiatement compréhensibles jouent un rôle important dans la mise en mouvement des émotions. Il ne s'agit pas de dire que les musiques internationales ne jouent pas de tels rôles émotionnels ou identitaires; mais, pour la majorité des auditeurs qui comprennent le français beaucoup mieux l'anglais ou d'autres langues, l'écoute de chansons en français rend possible des émotions spécifiques.

Chanter en conduisant

Les travaux sur la numérisation de la musique ont montré qu'elle favorise la «backgroundisation» de l'écoute, la musique étant susceptible d'accompagner la quasi-totalité des activités quotidiennes.

De ce point de vue, la musique francophone est considérée comme plus ou moins adaptée selon les contextes. Elle est jugée appropriée aux routines domestiques (ménage, cuisine…) auxquelles elle vient ajouter de l'entrain, en incitant à reconnaître ou fredonner les paroles. Elle est plébiscitée dans les situations de travail en col bleu, boulangerie, garage ou atelier, car susceptible d'être support d'échanges.

En revanche, elle est unanimement proscrite du travail en col blanc, du travail sur ordinateur ou des situations de travail scolaire (lectures, préparation d'examen) nécessitant une forme de concentration excluant le français: la reconnaissance des paroles perturberait alors l'activité en cours, faisant «sortir de la bulle» ou «décrocher».

Inversement, la musique en français jouit d'une certaine préférence au volant, permettant tout à la fois de se concentrer sur la conduite que d'investir les paroles en les écoutant attentivement ou en les chantant, y compris «les répertoires plus kitch», «les goûts non-avoués». Associée aux moments festifs, faite pour être chantée en chœur et participer à une liesse commune, elle est cependant moins mobilisée quand il s'agit de converser entre amis, celle-ci pouvant interférer, justement, de par sa compréhension trop immédiate, forçant l'oreille à se détourner de la conversation.

La musique en français bénéficie ainsi d'une place singulière dans l'oreille de la majeure partie des auditeurs et auditrices. Qu'elle soit appréciée ou non, elle est l'objet d'usages et d'affections spécifiques que les modes d'écoutes contemporains ne semblent pas avoir encore bousculés, tout du moins en France.

Par Jean-Samuel Beuscart (Professeur de sociologie, Sciences Po) et Romuald Jamet (professeur agrégé en sociologie de la culture économie, politique, Institut national de la recherche scientifique INRS)

