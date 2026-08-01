Pourquoi le camping séduit toujours autant (alors que tout a changé)

Le camping traditionnel mise sur le repos, la nature et une vie collective. (crédit: Adobe Stock)

Une bulle transparente avec un lit king-size. À quelques mètres, une tente en toile semblable à celle des premiers congés payés. Tout semble les opposer. Pourtant, ces deux façons de camper racontent peut-être une même histoire. Car, si les offres se diversifient dans les campings, les raisons de choisir ce type de vacances restent étonnamment stables.

Premier mode d'hébergement touristique collectif du pays, le camping a enregistré 125 millions de nuitées durant l'été 2025, soit près d'une nuitée sur deux. Ce succès interroge. Comment expliquer qu'il séduise encore autant de vacanciers, quatre-vingt-dix ans après l'instauration des congés payés?

Le camping a su évoluer, mais l'essentiel est sans doute ailleurs.

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Une offre qui s'est diversifiée sans se disperser

Le camping a progressivement élargi ses formes d'hébergement. Au fil des décennies, les équipements se sont perfectionnés, les services se sont étoffés, et chacun choisit aujourd'hui l'hébergement qui correspond le mieux à ses envies: en 2025, près de six vacanciers sur dix séjournent dans un hébergement locatif, contre quatre sur dix qui viennent encore avec leur propre tente, caravane ou camping-car.

Le secteur n'a pas suivi un modèle unique. Certains campings misent sur une immersion toujours plus forte dans la nature, d'autres privilégient le confort ou multiplient les services.

Le camping traditionnel mise sur le repos, la nature et une vie collective: les copains de vacances, les repas partagés ou les soirées au camping. Le glamping, contraction de glamour et de camping, désigne ces hébergements insolites, cabanes perchées, bulles transparentes, roulottes ou tiny houses, qui offrent un confort proche de l'hôtellerie tout en restant dans un cadre naturel. Le repos et la nature restent au cœur de l'expérience. Le confort et la promesse d'un vrai dépaysement viennent s'y ajouter.

Entre les deux, de nombreuses offres répondent à ces mêmes attentes, avec des niveaux de confort et de prix différents. Le camping reste ainsi l'un des rares secteurs touristiques où on peut aussi bien partir avec un petit budget que s'offrir un séjour haut de gamme. Cette montée en gamme a toutefois un revers: entre la hausse des prix et une baisse de 13,2% des emplacements nus entre 2019 et 2024 (quand les emplacements équipés progressent de 17,3%), la vocation populaire qui a fait l'histoire du camping s'érode.

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Les mêmes besoins, de nouvelles façons de partir

Depuis les congés payés de 1936, nos modes de vie se sont profondément transformés. Les rythmes se sont accélérés, le numérique s'est installé dans notre quotidien et nous ne partons plus en vacances avec les mêmes attentes de confort qu'autrefois. Les campings ont accompagné ce mouvement en faisant évoluer leurs hébergements, leurs services et l'accueil réservé aux vacanciers.

On pourrait penser que cette évolution a bouleversé notre façon de partir en vacances. Les données les plus récentes montrent une réalité plus nuancée. Les vacances idéales restent d'abord associées au repos, au dépaysement, au temps passé avec les proches et au contact avec la nature. Les recherches sur le tourisme de nature, le slow tourism ou le bien-être associé au voyage aboutissent à une conclusion assez proche.

Le confort évolue avec son époque, mais les vacances continuent de répondre aux mêmes besoins essentiels. De ce point de vue, le camping est un bon observatoire de notre rapport aux vacances. Les travaux du sociologue Jean Viard permettent d'éclairer ce constat. Depuis longtemps, il montre que les vacances occupent une place de plus en plus importante dans nos sociétés. Elles ne sont plus seulement une interruption du travail. Elles deviennent un temps que l'on cherche à préserver pour souffler, retrouver les autres et prendre de la distance avec un quotidien toujours plus rapide et connecté.

La crise du Covid-19 a d'ailleurs été un révélateur. Elle n'a pas créé un besoin de nature, d'évasion ou de liberté. Elle a surtout rendu plus visibles des aspirations déjà présentes.

Les travaux sur l'expérience touristique montrent qu'un séjour ne se résume jamais au lieu où l'on dort. Dormir dans une cabane avec une literie digne d'un hôtel ou dans une tente sous une toile de coton ne change pas fondamentalement ce que les vacanciers viennent chercher. Ce sont les émotions ressenties, les souvenirs qu'on garde, les moments partagés, ou encore le sentiment de déconnexion, qui donnent de la valeur aux vacances. Le confort ne s'oppose plus au camping. Il fait désormais partie de l'expérience, sans en changer la nature profonde.

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Le «glamping», ou le confort qui ne renonce pas à la nature

En France, les cabanes dans les arbres ont connu une progression de 370% entre 2012 et 2023, et le secteur des hébergements insolites affiche encore une croissance de 30% ces dernières années. Cette réussite n'est pas un simple effet de mode. Elle répond aux attentes de vacanciers qui ne veulent plus choisir entre confort et nature, et qui trouvent dans le «glamping» une manière d'avoir les deux à la fois.

Certaines enseignes ont construit toute leur identité autour de cette idée: proposer davantage de confort sans rompre avec la promesse d'une expérience de nature. L'histoire d'Huttopia l'illustre bien. Le projet naît en 1999, porté par Céline et Philippe Bossanne, un couple originaire de la Drôme inspiré par leur vie au Canada. Un an plus tard, ils reprennent leur tout premier camping nature dans les Alpes. Vingt-cinq ans plus tard, l'enseigne compte 80 sites dans neuf pays, mais il s'agit toujours de «permettre aux vacanciers de vivre une expérience de camping en pleine nature», comme le dit Grégory Côme, directeur de l'expérience client chez Huttopia.

Ce rapport à la nature ne se limite pas au camping. Il suffit de regarder du côté de la Norvège. Là-bas, le friluftsliv, littéralement «la vie au grand air», fait partie du quotidien, presque comme une philosophie de vie. Cette différence rappelle que le besoin de ralentir et de passer davantage de temps dehors s'étend bien au-delà des vacances.

Finalement, le camping n'a pas seulement élargi son offre: il a changé de statut. Longtemps synonyme de vacances pas chères, il est devenu, pour certains, un choix d'expérience. Le glamping le prouve, puisqu'il ne vise pas à rompre avec la nature mais à la vivre autrement. C'est peut-être là la vraie histoire du camping depuis 1936: les façons de partir ont changé, les raisons de partir, non. Et tant qu'il continuera à répondre à ces mêmes besoins, de la tente la plus simple à la bulle la plus chic, il continuera de séduire.

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L'essentiel

Mode d'hébergement préféré des Françaises et des Français en période de vacances, le camping recouvre aujourd'hui des réalités très variées, entre cabanes, caravanes, tentes, «tiny houses»…

En 2026, le confort ne s'oppose plus au camping, il peut faire pleinement partie de l'expérience et ouvrir d'autres accès à la nature.

Car, si les modes de vie ont beaucoup changé, les vacances restent un temps où l'on aspire au repos, au dépaysement, aux retrouvailles avec les autres et la nature.

Par Alexandra Youssofi (Assistant Professor in Digital Strategy, Marketing & Communication, INSEEC Grande École)

Cet article est issu du site The Conversation