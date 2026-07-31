Les jeunes conducteurs risquent désormais une lourde amende s'ils sont pris au volant de ces voitures

En cas de non-respect de l'interdiction, l'automobiliste encourt jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende. Illustration. (Alessandro Avilés / Pexels)

Les jeunes automobilistes ne sont désormais plus autorisés à conduire certaines voitures. Depuis l'entrée en vigueur de la loi RIPOST à la mi-juillet 2026, les détenteurs d'un permis de conduire en période probatoire ont interdiction d'utiliser les voitures dites « puissantes » , rapporte Auto-Moto .

Jusqu'à 15.000 euros d'amende

Mentionnée dans l'article 3 de la loi, cette interdiction vise surtout à éviter les accidents graves. En effet, plusieurs drames impliquant de jeunes conducteurs au volant de bolides se sont produits ces dernières années. Les automobilistes inexpérimentés sont dorénavant jugés inaptes à maîtriser certains modèles de véhicules en raison de leur grande puissance.

En cas de non-respect de l'interdiction, l'automobiliste encourt jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende. De même, les entreprises peuvent être punies de 1.500 euros d'amende si elles mettent ces véhicules en location ou à disposition de conducteurs avec un permis probatoire. La sanction grimpe jusqu'à 3.000 euros en cas de récidive.

Un seuil de puissance à définir

Problème : la notion de « voiture puissante » n'a pas encore été définie précisément. On ignore pour l'heure la limite de puissance que la voiture d'un jeune conducteur ne peut pas dépasser. Un décret doit venir clarifier la situation en automne, laissant les automobilistes et les entreprises du secteur dans le flou jusque-là.