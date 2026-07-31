Prêt travaux ou prêt personnel : lequel choisir selon votre projet ?

Comment choisir entre prêt personnel ou prêt travaux pour financer votre projet de rénovation ? (Crédits: Adobe Stock)

Rénover son logement, moderniser une cuisine ou simplement rafraîchir sa décoration implique souvent un budget conséquent. Pour financer ces projets, les particuliers ont souvent recours à deux solutions de crédit à la consommation : le prêt travaux et le prêt personnel. Mais quelles différences y a-t-il entre prêt travaux et prêt personnel ? Comment choisir entre ces deux crédits à la consommation ?

A retenir : comment choisir entre prêt travaux et prêt personnel ?

Le prêt travaux est idéal pour un projet précis et chiffré : il nécessite des justificatifs (devis, factures) pour débloquer les fonds par tranches mais offre généralement un taux d'intérêt plus avantageux.

il nécessite des justificatifs (devis, factures) pour débloquer les fonds par tranches mais offre généralement un taux d'intérêt plus avantageux. Le prêt personnel offre plus de flexibilité : sans justificatif, il permet de financer librement différents types de dépenses, mais avec un coût souvent plus élevé.

sans justificatif, il permet de financer librement différents types de dépenses, mais avec un coût souvent plus élevé. Le bon choix dépend de votre projet : plus il est structuré et abouti, plus le prêt travaux est pertinent, plus il est susceptible d'évoluer, plus le prêt personnel est adapté.

Quelles différences entre prêt travaux et prêt personnel ?

Le prêt travaux et le prêt personnel relèvent tous deux de la catégorie des «crédits à la consommation» mais avec un cadre et des contraintes légales différentes :

Le prêt travaux appartient à la catégorie des crédits dits «affectés». Concrètement, cela signifie qu'il est directement lié à une dépense précise, en l'occurrence les travaux que vous souhaitez réaliser.

Concrètement, cela signifie qu'il est directement lié à une dépense précise, en l'occurrence les travaux que vous souhaitez réaliser. À l'inverse, le prêt personnel est un crédit dit «non affecté», qui laisse une totale liberté dans l'utilisation des fonds empruntés.

Affecté ou non affecté, une distinction qui a des conséquences importantes pour l'emprunteur

Cette distinction entre crédit affecté et crédit non affecté, qui peut sembler technique sur le papier, joue en réalité un rôle central puisqu'elle conditionne à la fois les démarches à effectuer pour souscrire le prêt, la souplesse dont vous disposez pour dépenser l'argent que vous avez emprunté et enfin elle impacte aussi le niveau de taux d'intérêt qui peut vous être proposé.

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Le prêt travaux : un cadre rassurant pour les projets structurés

Dans le cadre d'un projet bien défini, comme la rénovation d'une cuisine par exemple, le prêt travaux s'impose souvent comme une solution de financement pertinente.

Faut-il fournir des justificatifs pour un prêt travaux ?

Oui, il faut fournir des justificatifs puisque justement le prêt est dit «affecté», c'est-à-dire que les fonds empruntés sont destinés à financer précisément le projet présenté à l'établissement prêteur. Dans la plupart des cas, l'emprunteur devra fournir en amont des devis détaillés pour valider le montant du prêt travaux qu'il demande.

Une fois celui-ci validé, les fonds seront ensuite débloqués, si nécessaire en plusieurs étapes, au fur et à mesure sur présentation des factures pour prouver que l'argent est utilisé conformément à ce qui a été déclaré au moment de la souscription du prêt.

Cela signifie également que si, pour une raison ou un autre, tout ou partie des travaux n'a finalement pas lieu, le montant de l'emprunt est réajusté et le souscripteur du crédit ne se retrouve pas à rembourser une somme dont il n'a plus besoin.

Le prêt travaux est-il vraiment moins cher ?

Parce que le prêt travaux est adossé à un projet précis, chiffré, basé sur des informations tangibles comme les devis remis par vos artisans, il rassure l'organisme prêteur. En contrepartie, celui-ci propose généralement un taux d'intérêt plus attractif que pour un prêt personnel.

Le prêt personnel : une solution plus souple au quotidien

À l'opposé du prêt travaux et de ses contraintes, le prêt personnel se distingue par sa simplicité : aucun justificatif n'est exigé quant à l'utilisation des fonds, ce qui permet de financer aussi bien des petits travaux que des achats complémentaires, comme du mobilier ou de l'électroménager ou même de la déco !

Cette souplesse en fait une option particulièrement intéressante lorsque le projet n'est pas totalement figé ou lorsqu'il combine plusieurs types de dépenses.

Elle permet aussi de disposer des fonds rapidement pour financer des travaux, sans passer par une phase de validation détaillée du projet ou de devoir présenter des factures pour que les fonds soient débloqués.

Le prêt personnel est-il plus cher ?

Oui, le prêt personnel peut être un peu plus cher qu'un prêt travaux. En effet, la liberté de souscription et d'utilisation du prêt personnel a un coût : les taux d'intérêt sont en général un peu plus élevés, car le risque est davantage porté par l'établissement prêteur.

Par ailleurs, l'absence de cadre peut parfois conduire à dépasser le budget initial, ce qui nécessite une vigilance particulière.

Peut-on financer des travaux avec un prêt personnel ?

Oui, il est tout à fait possible de financer des travaux avec un prêt personnel. Ce crédit ne nécessite aucun justificatif, ce qui permet de l'utiliser librement pour tout type de dépenses : petits travaux, achats de matériaux ou aménagement intérieur.

Comment choisir entre prêt travaux et prêt personnel ?

Pour financer des travaux, le choix entre prêt travaux et prêt personnel dépend essentiellement de trois facteurs : le niveau de précision de votre projet de travaux, le montant à financer et votre besoin de flexibilité.

Si votre projet est déjà chiffré, avec des devis détaillés en amont et vous pourrez fournir des factures au fur et à mesure de l'avancement du chantier, il peut être pertinent de vous tourner vers un prêt travaux, avec des taux d'intérêt souvent plus avantageux.

À l'inverse, si vous êtes encore en phase de réflexion ou que votre projet englobe plusieurs types de dépenses (rénovation + électroménager + décoration par exemple), le prêt personnel vous offrira une plus grande liberté d'usage des fonds empruntés.

En résumé, le prêt travaux peut être plus avantageux si votre projet est précis et chiffré, tandis que le prêt personnel convient mieux aux projets flexibles ou évolutifs.

Peut-on combiner prêt travaux et prêt personnel ?

Oui, il est possible de combiner prêt travaux et prêt personnel.

En effet, selon votre situation, vous n'avez pas forcément besoin de choisir entre prêt travaux et prêt personnel et vous pouvez au contraire avoir tout intérêt à combiner les deux approches !

Vous pouvez par exemple utiliser un prêt travaux pour financer le cœur du projet, la partie «rénovation» pure, tout en ayant recours à un prêt personnel pour les dépenses imprévues ou annexes comme de la décoration ou l'achat d'équipement électroménager.

Cette stratégie hybride peut vous permettre de bénéficier d'un taux d'emprunt plus compétitif sur la part principale du financement grâce au prêt travaux, tout en conservant une certaine souplesse pour les ajustements de dernière minute grâce au prêt personnel.

Faire une simulation de crédit : une étape clé avant de se lancer

Que vous optiez pour un prêt personnel ou un prêt travaux, il est indispensable de prendre le temps d'effectuer une simulation de crédit, par exemple avec le simulateur de BoursoBank.

Celle-ci vous permettra en quelques clics d'estimer le montant des mensualités, la durée de remboursement et le coût total du crédit auquel vous pourriez prétendre.

C'est aussi un moyen efficace de comparer les différentes offres de prêt travaux et de prêt personnel qui peuvent vous être faites selon votre profil et si nécessaire d'ajuster votre projet à votre capacité d'emprunt.

Pour comparer le coût des différents crédits qui vous sont proposés, pensez à prendre en compte le TAEG (taux annuel effectif global) : cet indicateur clé inclut l'ensemble des frais liés au crédit (intérêts, frais de dossier…), ce qui vous permet d'avoir une vision complète du coût du financement et de mieux comparer les offres de prêt.

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