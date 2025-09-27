Pain, gâteaux... Pourquoi vous pourriez retrouver de la poudre de larves dans certains aliments

Une entreprise française a été autorisée à utiliser de la poudre de larves dans certains produits alimentaires. (illustration) (Pixabay / TheDigitalArtist)

L'Union européenne a donné son feu vert à l'utilisation de la poudre de larves de Tenebrio molitor, plus connu sous le nom de ver de farine, dans l'alimentation humaine. Depuis le 10 février, cet ingrédient riche en protéines peut être intégré à certains produits alimentaires, sous conditions strictes. Seule l'entreprise française Nutri'Health est, pour l'instant, autorisée à le commercialiser.

L'utilisation de la poudre de larves a été autorisée par la Commission européenne le 20 janvier 2025. Effectif à compter du 10 février, ce règlement concerne précisément «la poudre traitée aux ultraviolets (UVB) obtenue à partir de larves de Tenebrio molitor (ver de farine jaune) entières, traitées thermiquement et broyées», indique TF1 .

Pour l'heure, son utilisation reste très encadrée. Celle-ci pourra être utilisée dans les produits alimentaires, à condition d'être correctement étiquetée et de respecter certaines proportions. Ainsi, seuls 4 grammes seront autorisés pour 100 grammes de pain et jusqu'à 3,5 grammes dans les gâteaux, détaille BFM TV .

Une seule entreprise autorisée pour l'heure

Cette autorisation a été accordée à l'entreprise française Nutri'Health, qui avait déposé sa demande auprès de la Commission en 2019, rapporte Le Figaro . L'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) avait, quatre ans plus tard, conclu que «dans les conditions d'utilisation et les doses proposées, la poudre de larves entières de Tenebrio molitor traitée aux UV ne présente pas de danger» , précisent encore nos confrères.

L'industriel est donc aujourd'hui autorisé à mettre sur le marché des produits contenant cette poudre d'insectes pendant cinq ans, dans plusieurs catégories alimentaires, comme ses pains et gâteaux, ses produits à base de pâtes et ses compotes de fruits ou légumes…

Un substitut aux produits carnés

Ce produit, qui constitue une source importante de protéines, pourrait représenter une solution d'avenir pour l'alimentation humaine. Son principal avantage? Une production émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre que la viande.

En autorisant son utilisation, jugée sûre pour la santé humaine, l'Union européenne espère ainsi réduire la consommation de viande en proposant une alternative aux produits carnés. Toutefois, l'Autorité européenne de sécurité des aliments met en garde: «la consommation des protéines d'insectes évaluées peut potentiellement entraîner des réactions allergiques» , notamment chez «les sujets souffrant d'allergies préexistantes aux crustacés, aux acariens et, dans certains cas, aux mollusques» .

D'autres produits déjà commercialisés

Comme l'explique encore TF1 , cette autorisation n'est d'ailleurs pas une première en Europe. D'autres insectes ont déjà obtenu un feu vert pour leur mise sur le marché, comme le criquet migrateur, le grillon domestique et le ver de farine mineur. L'Union européenne avait également validé «la poudre partiellement dégraissée obtenue à partir d'Acheta domesticus (grillon domestique) entier» .

A lire aussi:

Les algues marines: une piste pour de nouveaux aliments riches en protéines

Alimentation: ce repas conçu par un chercheur en nutrition est «le plus sain du monde»

Pouvoir d'achat: attention, les produits vendus en «format familial» sont rarement de bonnes affaires