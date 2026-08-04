Moustiques : quels produits sont vraiment efficaces pour éviter les piqûres ?

Seules quatre substances actives ont prouvé leur efficacité pour éloigner les moustiques : le DEET, l'IR3535, l'icaridine et le citriodiol. Illustration. (FotoshopTofs / Pixabay)

C'est l'un des fléaux de l'été. En plus d'être particulièrement gênants en raison de leur bruit et de leurs piqûres, les moustiques peuvent aussi être vecteurs de maladies comme le chikungunya, la dengue ou le virus du Nil occidental. D'où l'importance de connaître les produits les plus efficaces pour se protéger de ces insectes, comme l'explique RMC Conso .

Des produits peu efficaces

Il existe pléthore de produits pas ou peu efficaces. C'est le cas des lampes à UV, puisque le moustique n'est pas attiré par la lumière. Même chose pour les ultrasons, totalement inefficaces selon l'association de consommateurs Que Choisir Ensemble. Quant aux raquettes, il faut être particulièrement rapide pour réussir à atteindre les moustiques avec, ce qui réduit leur efficacité.

Les bracelets, eux, ont un intêret trop limité en raison de la volatilité de leurs répulsifs. Pour finir, la plupart des méthodes dites traditionnelles pour éloigner les moustiques n'ont pas de fondement scientifique. Exit donc les recettes à base de café, de géranium, de mélisse, la consommation d'ail, la prise de vitamine B1, les bougies à la citronnelle ou encore l'homéopathie.

Entre répulsion et élimination

En réalité, seules quatre substances actives ont prouvé leur efficacité pour éloigner les moustiques : le DEET, l'IR3535, l'icaridine et le citriodiol. Parmi elles, c'est le DEET qui serait le plus pratique. Attention cependant, il peut être irritant pour la peau et s'attaque au plastique. Il ne faut donc pas dépasser deux à trois pulverisations par jour et ne pas l'appliquer sur le visage. À l'inverse, le citriodiol est la seule molécule naturelle, mais aussi la moins efficace dans la durée. Toutes ces substances s'utilisent notamment sous la forme de sprays ou de crèmes. La tenue sur la peau dépendra du taux de concentration du produit.

On peut également citer les sandales antimoustiques, qui se développent de plus en plus. Mais là encore, il n'y a aucune preuve scientifique de leur efficacité. Pour éviter les problèmes de peau, il y a les diffuseurs, qui propagent un répulsif inodore et sans fumée. Les insecticides, eux, se déclinent sous forme de serpentins à brûler, de diffuseurs ou de produits à vaporiser sur les vêtements. L'un des plus répandus, le pyréthrinoïde, est à utiliser avec parcimonie. Il existe enfin des pièges, qui ont l'avantage de n'utiliser aucune substance chimique ni insecticide. L'idéal est d'en combiner deux types : ceux qui imitent la présence humaine et les pièges anti-ponte.