En Australie, 85% des enfants utilisent encore les réseaux sociaux malgré leur interdiction: est‑ce déjà un échec?

En Autralie, 7 enfants sur 10 auraient conservé leurs comptes après l’entrée en vigueur de la loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. (crédit: Adobe Stock)

La loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée le 21 juillet 2026 en France. En Australie, où une interdiction similaire a été adoptée six mois plus tôt, les effets semblent pour l'heure mitigés, un grand nombre d'adolescents ayant conservés leurs comptes en ligne. Mais n'est-il pas en fait un peu tôt pour juger ces résultats? L'objectif n'est-il pas de remodeler à long terme les normes sociales?

Six mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie, le premier constat, aussi bien dans les médias que chez les enfants eux-mêmes, est sans appel: cette mesure ne fonctionne pas.

Une nouvelle étude publiée aujourd'hui dans le British Medical Journal semble donner encore plus de poids à ce constat.

Dirigée par Courtney Barnes, chercheuse en santé publique à l'Université de Newcastle, l'étude a trouvé très peu d'éléments indiquant que les enfants avaient cessé d'utiliser les plateformes de réseaux sociaux soumises à des restrictions, telles que TikTok, X, Facebook et Instagram.

Mais la question de savoir si «les enfants contournent les contrôles d'âge sur les réseaux sociaux» n'est peut-être pas la bonne lorsqu'il s'agit d'évaluer, à long terme, le succès de cette expérience australienne, une première mondiale.

Isoler les effets de l'interdiction

L'équipe à l'origine de cette nouvelle étude a suivi 408 adolescents âgés de 12 à 16 ans, en les interrogeant juste avant l'entrée en vigueur de la loi en décembre 2025, puis, à nouveau, trois mois plus tard. Elle a comparé les adolescents dont l'âge était légèrement inférieur au seuil d'âge fixé à ceux dont l'âge était légèrement supérieur, afin d'isoler l'effet de la loi.

Ils ont constaté que plus de 85% des moins de 16 ans continuaient à utiliser des plateformes soumises à des restrictions lors du suivi, principalement via leurs propres comptes.

Les deux tiers avaient été confrontés à une vérification d'âge, mais la forme la plus courante consistait simplement à leur demander d'indiquer leur âge. Une minorité utilisait de faux comptes ou la navigation privée pour accéder aux réseaux sociaux. En revanche, le recours à un VPN pour contourner l'interdiction était rare.

Lorsque les chercheurs ont vérifié si les moins de 16 ans utilisaient moins les réseaux sociaux que les jeunes d'un peu plus de 16 ans, qui étaient libres de conserver leurs comptes, ils n'ont constaté aucun écart significatif au niveau du seuil d'âge.

Les chercheurs ont fait preuve de transparence quant aux limites de l'étude. L'analyse manquait de puissance statistique (ce qui signifie que l'étude n'avait peut-être pas suffisamment de participants pour détecter un effet s'il existait). La taille des échantillons de part et d'autre du seuil était également réduite.

Ces résultats concordent toutefois avec une étude récente menée par l'eSafety Commissioner, qui a montré qu'environ 7 enfants sur 10 avaient conservé leurs comptes après l'entrée en vigueur de la loi.

Affaire classée, donc? L'interdiction est un échec? Pas tout à fait.

Un rêve irréaliste

Il était illusoire de penser que cette interdiction empêcherait du jour au lendemain tous les jeunes de moins de 16 ans d'utiliser les réseaux sociaux. Toute technologie en ligne présente des vulnérabilités intrinsèques qui peuvent être exploitées ou des fonctionnalités dont les mécanismes peuvent être contournés.

Au contraire, cette interdiction permet au gouvernement de faire pression sur les entreprises de réseaux sociaux afin qu'elles se conforment à ses directives, lui donnant ainsi un pouvoir plus important qu'auparavant pour les encadrer et limiter leur influence.

Cette interdiction doit être envisagée dans une perspective de plus long terme. Sa logique s'apparente davantage à une autre forme de législation en matière de santé publique: l'approche générationnelle désormais appliquée à la lutte contre le tabagisme.

La loi britannique sur le tabac et les cigarettes électroniques, qui a reçu la sanction royale en avril 2026, interdit la vente de tabac à toute personne née le 1er janvier 2009 ou après cette date.

L'objectif n'est pas d'inciter les fumeurs d'aujourd'hui à arrêter, mais de faire grandir une génération pour laquelle fumer ne deviendra jamais une norme. La loi australienne sur les réseaux sociaux fait un pari similaire: si l'accès est retardé suffisamment longtemps, les réseaux sociaux pourraient perdre leur emprise sur l'enfance, à l'instar de ce qui s'est produit progressivement avec les cigarettes.

C'est cette mesure qui compte, et c'est un test bien plus lent et moins certain que de compter le nombre d'adolescents qui utilise encore Instagram six mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction.

Une idée absurde pour les générations futures

Certes, cette approche comporte un bémol.

Depuis des décennies, la consommation de tabac fait l'objet d'une dénormalisation dans le cadre d'une approche de santé publique, et son offre a été restreinte de multiples façons: hausse des prix, emballages neutres, interdictions publicitaires.

Il est difficile d'exercer une pression similaire sur l'utilisation des réseaux sociaux. En effet, ceux-ci sont «gratuits», pratiquement illimités et conçus pour maximiser l'engagement.

Changer ainsi les normes d'une génération en matière de réseaux sociaux ne fonctionne que si la pression exercée sur les plateformes est implacable, et maintenue pendant des années, et non pas abandonnée dès que les premiers titres de presse qualifient cette démarche d'échec.

Mes recherches sur l'utilisation des réseaux sociaux et la prise de risques ont mis en évidence les mêmes difficultés: les normes sont tenaces. Les réseaux sociaux récompensent les contenus à risque et modifient ce qui est considéré comme normal ou acceptable. Il est peu probable que de telles normes changent du jour au lendemain.

Mais à long terme, voire à l'échelle d'une génération, on peut imaginer que le fait que des enfants utilisent des réseaux sociaux puisse apparaître comme une idée rétrograde pour les générations futures.

Des effets qui ne se manifesteront pas avant une décennie

Naturellement, les lois qui «interdisent» certaines choses ont souvent des conséquences imprévues, voire néfastes. Lorsque les lois rendant obligatoire le port du casque à vélo ont été introduites en Australie au début des années 1990, l'une des conséquences a été que certaines personnes ont tout simplement moins utilisé leur vélo.

La nouvelle étude publiée dans le British Medical Journal va dans ce sens : un petit nombre de jeunes se tournent vers de faux comptes, la navigation privée ou des applications de messagerie. Certains pourraient se réfugier dans des recoins moins visibles d'Internet, plus difficiles à surveiller que les plateformes grand public.

Il ne faut pas en conclure que cette interdiction est un échec. Cela signifie simplement que nous l'évaluons selon un calendrier qui ne correspond pas à la logique de sa conception.

Les chercheurs le soulignent eux-mêmes: les plus grands bénéfices pourraient concerner les enfants de moins de huit ans, qui n'ont pas encore commencé à utiliser les réseaux sociaux, plutôt que les adolescents, dont les habitudes sont déjà bien ancrées et pour lesquels l'usage des réseaux sociaux est devenu la norme.

Selon leurs estimations, il faudra peut-être attendre une dizaine d'années avant que ses effets complets ne deviennent perceptibles.

L'Australie s'est portée volontaire pour servir de laboratoire à l'échelle mondiale, et d'autres pays lui emboîtent désormais le pas. Pour évaluer équitablement les restrictions d'âge imposées aux réseaux sociaux, encore faut-il mesurer ce qui compte réellement.

Par Samuel Cornell (The University of Queensland)

Cet article est issu du site The Conversation