Rentrée scolaire : comment choisir des fournitures sans danger pour vos enfants ?

Les fournitures scolaires « simples et robustes » contiennent souvent moins de substances chimiques. (illustration) (Vimbroisi / Pixabay)

Alors que les vacances d'été touchent à leur fin, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) livre dans un communiqué quelques conseils pour une rentrée des classes « plus saine et plus verte » . Une enquête menée par cet organisme a en effet montré que les fournitures scolaires pouvaient présenter des risques pour les enfants et pour l’environnement. En cause : les nombreux matériaux potentiellement toxiques qu'elles renferment.

Privilégier les produits « simples et robustes »

Première recommandation : choisir des fournitures « simples et robustes » , qui contiennent souvent moins de substances chimiques que les produits plus « fantaisistes » . La DGCCRF donne quelques exemples : les cahiers agrafés ou à spirales plutôt que collés, les colles en bâton sans solvant, ou encore les gommes en caoutchouc naturel.

La répression des fraudes conseille aussi de s'attarder un peu sur les étiquettes. La présence d'un label environnemental officiel et reconnu est une bonne garantie d'un point de vue sanitaire et environnemental. A l'inverse, si un pictogramme de danger apparaît, mieux veut opter pour un autre produit.

Dans tous les cas, il est recommandé de déballer les fournitures quelques jours avant la rentrée « pour permettre aux composés organiques volatils (COV) de se dissiper » . Pour en savoir plus sur la composition d'un produit, vous pouvez aussi télécharger l’application Scan4Chem et scanner le code-barres.