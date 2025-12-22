Les croisières fluviales pour moins de 50 euros par jour: comment en bénéficier?

Naviguez en France et en Europe à prix mini en réservant votre croisière hors saison ou à la dernière minute! ( crédit photo : Getty Images )

Ces raisons expliquent le succès des croisières fluviales

Les croisières fluviales séduisent de plus en plus de Français, et pas uniquement un public plus âgé. Les 30-59 ans (42%) constituent la majorité des passagers, loin devant les moins de 30 ans et les plus de 60 ans (29% chacun). En 2024, les croisiéristes français ont ainsi transporté 208.500 touristes sur les fleuves de France et ont comptabilisé 125.600 nuitées de plus par rapport à 2023, selon le Paris Nautic Show . Ce succès s’explique par le confort haut de gamme des bateaux et l’ambiance conviviale et festive à bord. Comme à bord des grands paquebots, il n’est pas rare de se voir convier à une soirée de gala. Les voyageurs sont aussi séduits par la possibilité de réaliser des croisières thématiques, à la découverte du patrimoine gastronomique ou culturel. En moyenne, les passagers embarquent pour une durée de 6 jours et demi. Certains opérateurs proposent de plus en plus de séjours courts, le temps d’un week-end par exemple.

Quels sont les meilleurs itinéraires pour une croisière fluviale en France et en Europe?

En France, parmi les itinéraires incontournables, les voyageurs apprécient la navigation le long de la Seine, pour admirer les monuments emblématiques de Paris et les charmants villages de Normandie. Le Rhône séduit par ses paysages variés, entre vignobles et panoramas sur la Provence. La Loire offre, elle, un parcours entre châteaux majestueux et villes historiques. Le long de la Garonne, les navigations sont bien souvent l’occasion de goûter à la gastronomie locale.

En Europe, les passagers se dépaysent le long du Douro, au Portugal, et s’offrent une escapade romantique sur le Danube, d’une capitale européenne à l’autre. Le Rhin offre aussi un mélange unique de culture, de gastronomie et de nature entre les forêts et villages pittoresques d’Allemagne et des Pays-Bas.

Le saviez-vous? Il existe 127 canaux en France, offrant autant de jolies excursions. Les plus connus sont sans nul doute le canal du Midi et le canal de Bourgogne. Mais les autres régions, et notamment la Bretagne, possèdent aussi de très jolis canaux et rivières où se ressourcer, comme le Blavet ou l’Erdre.

Ces croisières à prix réduit vont vous séduire

Une première option très intéressante pour réduire les coûts d’une croisière est de louer un bateau plusieurs jours avec des amis. Par exemple, Locaboat propose jusqu’au 21 février 2026 une remise de 15% sur la location de ses pénichettes Panomaric. Elles offrent tout le confort nécessaire et peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes à bord. Dans le sud de la France, une semaine sur le fleuve Argens revient ainsi à 2.356 euros , soit 28 euros par jour et par personne.

Hors saison, vous pouvez aussi bénéficier de tarifs attractifs sur des croisières en pension complète. Par exemple, CentralCruise , un site spécialisé dans les croisières, propose une escapade parisienne au fil de la Seine à partir de 449 euros pour 4 jours, soit 112,25 euros la nuit. Toujours hors saison, vous pouvez réserver sur le site Croisière , un séjour all inclusive de 4 jours à seulement 379 euros ( 95 euros la nuit). Vous embarquez à Passau, en Allemagne, et rejoignez Vienne avant de retourner à votre port de départ.

En partant à la dernière minute, AB Croisière a sélectionné une croisière de 5 jours au départ de Nuremberg (Allemagne). La formule pension complète coûte seulement 429 euros ( 86 euros par jour). Pour la fin d’année, Filovent vous propose d’embarquer à Strasbourg pour une croisière immobile pour goûter à l’esprit de Noël. Tout compris, pour deux personnes, la croisière coûte 1.024 euros les 4 jours (soit 128 euros par jour).

Les croisières à la journée sont une dernière alternative pour naviguer à moindres frais. Par exemple, une journée en pension complète depuis Béziers via le site Canalmidi coûte 68 euros ( 47 euros sans le repas).

Les 3 itinéraires les plus pittoresques en bateau Vous cherchez un itinéraire insolite? Embarquez pour une croisière le long de la vallée du Lot! Moins fréquentée que le canal de Bourgogne ou le canal du Midi, cette destination est idéale pour les amoureux de calme et de nature. Vous naviguez entre les falaises, des villages de caractère dont certains classés parmi les plus beaux de France. Là encore, une bonne option pour découvrir la vallée du Lot est de louer sa propre embarcation. Pour les ponts de mai, CrisBoat met à disposition une péniche sans permis au prix de 800 euros la semaine pour deux. Résolument sauvage, la Camargue se visite aussi en bateau. Le site Destockage Croisières propose une cabine pour deux à bord du MS Anne Marie (4 étoiles). D’une durée de 7 jours et 6 nuits, la croisière «Un parfum de Méditerranée» au cœur de la Provence et de la Camargue, entre Arles et Sète, coûte 2.695 euros . La Bourgogne, ses collines et surtout ses vignobles sont une des destinations les plus prisées en croisière fluviale. C’est l’occasion de mêler découvertes architecturales dans les villes médiévales d’Auxerre ou de Tonnerre et de déguster de très grands crus directement dans les caves. En famille, pourquoi ne pas réserver un bateau sans permis et partir à la découverte de cette très belle région? En avril, le loueur Nicols met à disposition une embarcation pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes au prix de 1.407 euros la semaine, après remise de 15%.

