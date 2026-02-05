En panne sur l'autoroute : combien allez-vous payer si vous faites appel à un dépanneur cette année ?

Le prix d'un dépannage sur l'autoroute atteint 151 euros en 2026. (illustration) (Rico_Loeb / Pixabay)

Le coût d'un dépannage sur l'autoroute continue de grimper en 2026. Il faudra payer 151 euros cette année contre 148,67 euros en 2025, indique RMC . Le tarif peut même grimper à 186 euros si le véhicule pèse plus d'1,8 tonne et moins de 3,5 tonnes, ce qui est le cas de certains SUV. « Ces prix sont majorés de 50 % si l'appel d'urgence a été passé entre 18 heures et 8 heures ou les samedis, dimanches et jours fériés » , prévient le Service public sur son site officiel .

Pour réduire considérablement la note, le mieux est de sortir de l'autoroute et d'appeler son assurance. Encore faut-il pouvoir le faire sans prendre de risque. Si la panne semble grave, il faut vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, mettre un gilet jaune et vous placer de l'autre côté de la glissière de sécurité. Vous pouvez utiliser les bornes orange pour obtenir de l'aide. Mais s'il n'y en a pas à proximité, vous pouvez utiliser l’application SOS Autoroute, qui va vous géolocaliser et vous permettra d’alerter les secours.

Attention aux faux dépanneurs !

Lorsque le dépanneur arrive, vous n'êtes pas obligé d'accepter un remorquage jusqu'à son garage. Vous pouvez lui demander de se rendre vers un garage de votre choix, par exemple un établissement partenaire de votre assurance. Si ce garage est à plus de 5 km, vous aurez un supplément à payer.

Dernier conseil : attention aux faux dépanneurs qui circulent sur les autoroutes à la recherche de victimes en panne pour proposer leurs services. Pour les éviter, le mieux est de demander le nom de la société de dépannage qui va intervenir lors de votre appel. Vous devez également vous montrer méfiant si le tarif demandé est différent du tarif évoqué plus haut car il s'agit de tarif fixé par l'Etat à tous les dépanneurs agréés.