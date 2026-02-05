 Aller au contenu principal
Leclerc, Amazon Shein : dans quelles enseignes les Français ont-ils le plus dépensé en 2025 ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 05/02/2026 à 14:40
Temps de lecture: 1 min

Amazon arrive en 5e position derrière quatre enseignes de supermarchés. (illustration) (Simon / Pixabay)

Les enseignes de grande distribution restent en tête du classement des enseignes où les Français dépensent le plus. Mais les plateformes de e-commerce, notamment Temu qui arrive en 13e position après une progression de 7 places, gagnent du terrain.

L'application de cashback Joko vient de publier son palmarès des enseignes où les Français ont le plus dépensé en 2025. Comme l'an dernier, c'est la grande distribution qui truste les premières places de ce classement relayé par RMC Conso et réalisé en se basant sur les transactions par carte bancaire de 1,5 million de consommateurs.

Leclerc devance ainsi Carrefour, Intermarché et Coopérative U. Amazon a réussi cette année à doubler Auchan et Lidl pour se hisser en 5e position. Les enseignes discount attirent les Français puisque, outre Lidl (7e), Action et Aldi se classent respectivement 9e et 10e. Leroy Merlin est la seule enseigne spécialisée du top 10, à la 8e place.

La percée de Temu en 13e position

Shein semble de son côté payer les scandales qui l'ont éclaboussée ces derniers mois. La société recule de deux places mais reste tout de même 14e, juste derrière Temu, qui gagne 7 places, et Vinted, preuve que le pouvoir d'achat demeure un enjeu majeur pour les Français.

Dans le top 20, on retrouve également McDonald's (11e), Decathlon (15e), Cdiscount (16e), Ikea (17e), Uber Eats (18e), Boulanger (19e) et Grand Frais (20e).

