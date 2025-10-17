Les bouillons revisitent la tradition française sans faire grimper l’addition

Les bouillons proposent des recettes traditionnelles de qualité à prix accessibles. ( crédit photo : Getty Images )

Nés à la fin du XIXe siècle, les bouillons incarnent un pan essentiel du patrimoine culinaire français. Ces établissements populaires ont longtemps permis aux foyers modestes de savourer des plats traditionnels à prix accessibles. Aujourd'hui, ils connaissent un véritable renouveau et se multiplient dans toute la France pour proposer une cuisine généreuse, authentique et toujours abordable.

Ce bouillon recrée l'atmosphère conviviale des repas de famille

On se sent comme à la maison «Chez Lucette», restaurant traditionnel de la ville de Blois. Les banquettes en velours rouge, les nappes vichy et les abat-jour à franges suspendus au plafond créent une atmosphère cosy. La carte reprend les grands classiques du répertoire gastronomique français. Le repas débute par une entrée appétissante comme les éperlans frits, sauce tartare ( 3,80 euros ) ou le pâté en croûte ( 6,90 euros ). On enchaîne avec un emblématique quart de poulet rôti et sa purée maison ( 11,60 euros ) ou une blanquette de veau au riz pilaf ( 13,40 euros ). La crème brûlée vanille Bourbon permet de conclure le repas en beauté ( 5,40 euros ). Le menu entrée/plat/dessert est à 20 euros .

Chez Lucette

169 avenue du Maréchal Maunoury, 41000 Blois

Ce bouillon propose une carte traditionnelle et accessible

Le Petit Bouillon Alcide a remplacé Alcide, nom de la plus ancienne brasserie de Lille, fondée en 1880. L'endroit a conservé son charme d'antan avec son immense verrière, ses indémodables chaises bistrot et ses beaux miroirs. On y trouve des plats authentiques préparés à base de produits frais, le tout à des tarifs imbattables. Les entrées sont disponibles à partir de 1,90 euro et les desserts ne dépassent pas 5,90 euros . Pour le plat principal, on s'offre un tour de France culinaire avec les moules sauce maroilles ( 11,50 euros ), l'andouillette de Troyes ( 10,80 euros ) ou la saucisse de Toulouse ( 9,50 euros ).

Le Petit Bouillon Alcide

5 rue des Débris Saint-Etienne, 59000 Lille

Le bouillon Croix-Rousse régale les gourmets de 7h à minuit

À Lyon, le bouillon Croix-Rousse offre une alternative abordable aux célèbres bouchons. Perché sur la colline du même nom, le restaurant séduit avec ses mets savoureux à prix serrés. La carte fait la part belle aux spécialités locales comme la cervelle de canut ( 6 euros ) et la rosette de Lyon ( 4 euros ) en entrées, suivies de la volaille de la Dombes à la crème ( 14 euros ) ou la quenelle de brochet ( 13,50 euros ). Les becs sucrés craquent pour la tartelette praline très typique ( 5 euros ).

Bouillon Croix-Rousse

27 place de la Croix-Rousse, 69004 Lyon

Le Bouillon Pigalle réinvente la cuisine populaire à Paris

Installé boulevard de Clichy, ce bouillon branché attire les habitués du quartier et les visiteurs curieux de découvrir une cuisine française traditionnelle à petit prix. Ouvert tous les jours en service continu, le Bouillon Pigalle propose des plats populaires au milieu d'une décoration rétro. Les entrées traditionnelles sont à partir de 1,90 euro pour les classiques œufs mayonnaise, les poireaux vinaigrette ou le céleri rémoulade. En plat, l'établissement propose des coquillettes jambon-fromage ( 8,50 euros) , le bœuf bourguignon et sa purée ( 10,90 euros ), ou une entrecôte grillée-frites ( 13,50 euros ). Les desserts terminent le repas en douceur: riz au lait à la vanille ( 2,90 euros ), tarte au citron meringuée ( 3,80 euros ), ou mousse au chocolat ( 3,60 euros ). Le plus célèbre des bouillons parisiens reste le Bouillon Chartier . Cette institution parisienne fondée en 1896 continue de servir des plats typiques à prix mini dans un décor Belle Époque.

Bouillon Pigalle

22 boulevard de Clichy, 75018 Paris

Le Bouillon Français d'Anglet fait rayonner la cuisine traditionnelle sur la côte atlantique

À deux pas de la mairie d'Anglet, le Bouillon Français rend hommage aux classiques de la cuisine hexagonale dans un cadre chaleureux et populaire. Ici, on mange bon et copieux sans se ruiner. Les entrées débutent à 4,10 euros avec les œufs mayonnaise maison, la salade de lardons et croûtons, ou encore les poireaux vinaigrette à 5,90 euros . Les amateurs de charcuterie peuvent opter pour l'assiette de la maison Aubard à 7,50 euros . Les plats incontournables sont au rendez-vous avec la cuisse de poulet rôti et frites maison pour 13,80 euros , le bœuf bourguignon à 13,90 euros ou encore le pavé de merlu et sa ratatouille maison pour 15,80 euros . Tous les desserts, de la crème brûlée à la mousse au chocolat en passant par l'île flottante, sont à 5 euros .

Toujours dans le Sud-Ouest, à Bordeaux, le Bouillon Saint-Jean , installé face à la gare, reste une référence. Il continue de séduire les gourmands avec ses classiques à prix doux, dans une ambiance conviviale et Art Déco.

Bouillon Français

13 place du Général Leclerc, 64600 Anglet

Thierry Marx sublime les classiques populaires dans un bouillon accessible 37 boulevard Jean Jaurès, 93400 Saint-Ouen Le Bouillon du Coq Avec Le Bouillon du Coq, Thierry Marx prouve qu'il est possible de bien manger à des prix accessibles. Le célèbre chef étoilé sublime des mets populaires comme le fish and chips , crème de haddock ( 13,90 euros ), la cuisse de poulet rôti au jus et frites maison ( 9,90 euros ) ou le parmentier de canard ( 14,40 euros ). Sa devise ravit notre palais comme notre porte-monnaie: «Agréable à manger, agréable à payer».

