Le naturisme, laboratoire des tensions touristiques: comment cohabiter entre vacanciers?

Et si un camping naturiste nous offrait une leçon sur l’art de vivre ensemble en vacances ? (crédit: Adobe Stock)

Imaginez un endroit où l'on vient depuis cinquante ans pour se libérer des contraintes sociales. Où la nudité n'est pas une provocation, mais une philosophie, celle du respect de soi, des autres et de la nature. Bienvenue à Euronat, le plus grand centre naturiste d'Europe, situé sur la côte atlantique française. Ici, pas de vêtements pour cacher ou révéler les inégalités sociales, pas de jugements sur les corps.

Pourtant, depuis quelques années, un nouveau phénomène bouscule cette utopie avec l'arrivée de touristes «textiles», c'est-à-dire de vacanciers qui n'adoptent pas la nudité comme tenue de vacances. Et avec eux, une question cruciale émerge: comment concilier l'identité historique d'un lieu avec l'ouverture à une clientèle plus diverse?

Cette situation n'est pas propre au naturisme. Elle résonne avec bien d'autres destinations, où des publics aux attentes radicalement différentes doivent cohabiter, au risque de modifier l'image de la destination.

Et si un camping naturiste nous offrait une leçon sur l'art de vivre ensemble en vacances?

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Le naturisme, une philosophie en action

Le naturisme n'est pas qu'une question de vêtements ou d'absence de vêtements. C'est une révolution sociale miniature. Dès le XIXe siècle, des penseurs, comme Heinrich Pudor en Allemagne, ou des mouvements, comme le Lebensreform, ont défendu l'idée que la nudité était un retour à l'authenticité, une libération des carcans de la société industrielle. Le naturisme fait de la (re)connexion à la nature une priorité.

Pour les habitués, c'est une expérience libératrice. Mais quand des touristes textiles débarquent, la magie peut s'effriter. Pourquoi? Parce que le regard change tout.

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Quand le regard des autres façonne nos vacances

En 1990, le sociologue John Urry a théorisé le «tourist gaze» («regard touristique»), c'est-à-dire l'idée que les touristes ne se contentent pas de visiter un lieu, ils l'interprètent à travers leur regard. Plus tard, des chercheurs, comme la chercheuse israélienne en anthropologie Darya Maoz, ont montré que ce regard était réciproque puisque les locaux observent les touristes, et les touristes s'observent entre eux.

À Euronat (Gironde), cette dynamique prend une dimension particulière. Les naturistes peuvent avoir l'impression d'être observés comme des curiosités par les touristes «textiles». À l'inverse, ces derniers peuvent se sentir mal à l'aise, ne sachant où poser les yeux ou, au contraire, être fascinés par cette liberté nouvelle.

Ce phénomène, appelé «intra-tourist gaze» (c'est-à-dire le regard que les touristes portent sur les autres touristes), n'est pas anodin, il est comme un miroir tendu.

Pour les naturistes, le corps, habituellement libéré, redevient soudain l'objet d'un examen minutieux. Pour les touristes «textiles», la nudité des autres peut provoquer une dissonance cognitive: «Est-ce que je dois me déshabiller? Est-ce que je suis à ma place ici?»

Les résultats d'une étude menée sur des commentaires de clients d'Euronat montrent que des tensions peuvent émerger. D'un côté, certains naturistes estiment que la présence de «textiles» dénature l'esprit du lieu: «En tant que couple naturiste, nous venons à Euronat pour passer nos vacances nus, mais comme la majorité des visiteurs se promènent habillés, on a l'impression d'être dans un zoo, et on nous regarde comme si c'était nous qui étions bizarres.» R96, septembre 2019.

De l'autre, des vacanciers «textiles» se sentent exclus ou jugés: «L'établissement dispose de trois piscines extérieures et de deux piscines intérieures; je pense donc qu'ils pourraient au moins prévoir un espace réservé aux personnes qui ne souhaitent pas se mettre nues en présence d'inconnus. La seule raison que je vois pour obliger les gens à se mettre nus, c'est pour que les autres naturistes se sentent à l'aise, mais c'est justement pour cette même raison que nous ne voulions pas nous déshabiller dans la piscine.» R86, juillet 2019.

Cette tension peut conduire à dégrader l'image de la destination qui doit trouver un équilibre entre fidélité à son identité et ouverture à de nouveaux publics.

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Euronat, un cas d'école qui ressemble à bien d'autres destinations

Ce qui se passe à Euronat n'est qu'un exemple parmi d'autres de conflits d'usage en tourisme. Partout dans le monde, des destinations doivent gérer des publics aux attentes opposées.

Un village «authentique» envahi par des excursionnistes qui ne font que passer doit préserver son âme tout en accueillant ces visiteurs éphémères. Un resort prisé par des jeunes couples en lune de miel qui doivent cohabiter avec des familles en vacances scolaires doit aussi gérer cette variété de publics.

Dans tous ces cas, le problème n'est pas la diversité, mais son encadrement. Sans règles claires, sans communication adaptée, les tensions montent. À Euronat, certains visiteurs regrettent l'époque où tout le monde était nu. D'autres, au contraire, apprécient cette mixité, qui permet de découvrir le naturisme en douceur. Qui a raison? Ni les uns ni les autres. La vérité est que la destination doit évoluer sans se renier.

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Comment faire cohabiter des mondes différents?

Alors, comment concilier préservation de l'identité et ouverture à la diversité? Voici quelques pistes inspirées des recherches en tourisme ou des pratiques déjà adoptées par certaines destinations.

Créer des espaces dédiés peut être une solution efficace. À Euronat, comme dans d'autres lieux naturistes, des zones 100% naturistes comme les piscines ou les plages sont dédiés à ceux qui veulent vivre pleinement l'expérience. Cette segmentation spatiale permet à chacun de trouver sa place, sans imposer ses normes aux autres. Une approche déjà utilisée avec succès dans d'autres destinations, comme les plages naturistes en Croatie ou en Espagne.

Éduquer et informer est également essentiel. Beaucoup de tensions viennent de malentendus. Des ateliers d'introduction au naturisme, des panneaux explicatifs ou des guides de bonnes pratiques pourraient aider à démystifier cette philosophie et à faciliter la cohabitation.

Raconter une histoire commune est une autre piste. Toute destination peut avoir une identité forte. Pour la préserver, il faut la mettre en avant à travers le marketing, les animations, les récits des visiteurs. Organiser des événements qui célèbrent les valeurs du lieu comme des ateliers sur le respect de l'environnement ou des discussions peut aussi renforcer ce sentiment d'appartenance.

Tous mis à nu?

Si selon Sartre, «l'enfer, c'est les autres», d'après le sociologue Jean-Didier Urbain, «le touriste, c'est toujours l'autre». Dans un monde où les voyages se démocratisent et où les destinations accueillent des publics toujours plus variés, il devient inévitable d'être confronté à des groupes aux pratiques, valeurs et attentes différentes. Que l'on soit naturiste, «textile», voyageur de luxe ou routard (backpacker), chacun porte un regard sur les autres et subit le leur.

Pour que les destinations maîtrisent leur image et garantissent des séjours de qualité, il est essentiel de prendre conscience de ces regards croisés et de veiller à leur alignement. C'est dans cette harmonie des perspectives que réside la pérennité des lieux et le plaisir de tous.

L'essentiel

À Euronat, dans le Médoc, le plus grand centre naturiste d'Europe, il arrive que l'on croise des gens habillés, que l'on surnomme des «textiles».

Une telle cohabitation change totalement la nature de l'expérience et peut provoquer un léger malaise, autant chez les naturistes que chez les «textiles», car chacun se sent observé.

Pour les lieux qui accueillent des touristes, un effort de communication et un ajustement des espaces s'avèrent nécessaire afin que tout le monde puisse profiter de ses vacances.

Par Élodie Manthé (Université Savoie Mont Blanc)

Cet article est issu du site The Conversation