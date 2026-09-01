Rentrée 2026 : ces astuces pour éviter de payer les manuels scolaires au prix fort

Une fois l'année scolaire terminée, de nombreux livres deviennent inutiles pour l'enfant et peuvent donc être revendus ou échangés. Illustration. (Hermann / Pixabay)

Les dépenses de la rentrée ne se limitent pas au matériel scolaire et aux vêtements. Chaque année, quelle que soit la classe de votre enfant, l'achat de manuels est souvent indispensable et peut coûter cher, ces derniers étant généralement vendus à plusieurs dizaines d'euros chacun. Pourtant, des solutions permettent de réduire la facture en se tournant vers l'occasion plutôt que vers des ouvrages neufs, comme l'explique TF1 Info , ce mardi 1er septembre 2026.

Choisir d'anciennes éditions

Une fois l'année scolaire terminée, de nombreux livres deviennent inutiles pour l'enfant et peuvent donc être revendus ou échangés. Les associations de parents d'élèves proposent parfois aux familles d'en acheter à moindre coût dans certains collèges et lycées, en organisant des bourses aux livres au moment de la rentrée.

Les ressourceries, recycleries et dépôts-ventes peuvent aussi avoir des rayons consacrés aux manuels scolaires. Cette solution est particulièrement intéressante pour les matières dont les programmes évoluent peu, voire pas du tout, d'une année à l'autre, comme certaines langues, les mathématiques ou encore la physique-chimie. Une édition légèrement plus ancienne peut parfaitement faire l'affaire.

Des livres à moitié prix

Attention cependant : il faut vérifier que le livre correspond bien au programme suivi par l'établissement de votre enfant. Certaines réformes peuvent rendre une édition en partie obsolète, notamment en histoire-géographie. En cas de doute, mieux vaut demander confirmation à l'établissement ou à une association de parents d'élèves avant d'acheter.

Autre solution : se tourner vers Internet. Les plateformes de vente entre particuliers, mais aussi des sites spécialisés comme Momox, Recyclivre, l’application La Bourse aux Livres ou Book Village, proposent de nombreux ouvrages d'occasion. Selon le livre, son état et son format, les réductions peuvent aller de 20 à 50 % par rapport au prix initial. Certains les vendent même par lot, de quoi réduire un peu plus la note.

Des précautions à prendre avant d'acheter

Avant de passer à la caisse, il est cependant nécessaire de prendre quelques précautions. En magasin, il est conseillé de feuilleter le livre pour repérer d'éventuelles pages manquantes, annotations trop nombreuses ou dégradations. Sur Internet, il est possible de consulter les évaluations du vendeur et de vérifier précisément l'année d'édition.

Enfin, de grandes enseignes comme la Fnac ou Cultura commercialisent elles aussi des manuels scolaires d'occasion ou d'anciennes éditions. Ces magasins proposent généralement de nombreuses références de grandes maisons d'édition en précisant leur état. Mais il est conseillé de ne pas trop attendre, car les livres les plus recherchés peuvent rapidement partir à l'approche de la rentrée.