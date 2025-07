L’achat groupé fait baisser la facture d’énergie des foyers, oui mais de combien?

Grâce aux achats groupés, les particuliers profitent de baisses importantes sur le montant de leurs factures d‘énergie. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Cette plateforme permet aux ménages d’économiser sur leurs factures d’énergie

Hello Watt mise sur l’achat groupé d’énergie pour aider les ménages à faire des économies. Ces dernières peuvent atteindre 15% ou plus sur les factures. L’objectif est simple: réunir le plus d’acheteurs et négocier avec les fournisseurs des contrats moins chers. L’inscription est entièrement gratuite et sans engagement. Au moment de la proposition, chaque inscrit est libre d’accepter ou de refuser les offres négociées. Plus les consommateurs sont nombreux, plus le levier de négociation est important. Les inscriptions pour le sixième achat groupé organisé par Hello Watt se déroulent jusqu’à la fin du mois de juillet 2025, avec entre autres le producteur et distributeur d’électricité Alpiq (partenaire The Corner *) comme fournisseur clé de cette opération d’envergure. En 2024, Hello Watt a permis à des milliers de foyers de profiter de tarifs très compétitifs. Grâce à des fournisseurs engagés, la plateforme a négocié jusqu’à 29% de réduction sur le tarif réglementé de l’électricité et 21% sur le prix repère du gaz.

Les courtiers misent sur l’achat groupé pour proposer des offres compétitives

De multiples courtiers et autres intermédiaires proposent régulièrement des achats groupés sur Internet. Ils peuvent aussi être présentés par des associations, des communes ou des bailleurs sociaux. Cette méthode présente de nombreux avantages à commencer par la simplicité du processus d’inscription. Le déroulé est toujours le même. D’abord, il faut se préinscrire sans engagement auprès d’une organisation. Ensuite, la proposition de l’offre la plus intéressante est éditée. Puis, intervient la signature du contrat. Les courtiers en énergie comparent l’ensemble des options pour vous en vous apportant la meilleure solution. Ces offres sont d’ailleurs souvent plus souples et peuvent être résiliées à tout moment sans frais. Les intermédiaires se tournent également, la plupart du temps, vers les petits fournisseurs, moins visibles comparés aux géants du marché. Leurs offres sont d’ailleurs plus centrées sur les énergies renouvelables. Le nouveau fournisseur se charge de l’ensemble des démarches administratives pour résilier votre précédent contrat.

Ces points à vérifier avant de signer un contrat

Il faut toujours être vigilant sur la nature du négociateur et lire les conditions générales de la souscription. L’ensemble des informations sur le mode d’évolution du prix sur le temps long demande vérification. Si le tarif devient de moins en moins attractif au fil du temps, n’hésitez pas à résilier votre contrat. Pour comparer votre offre, vous pouvez vous rendre sur le comparateur du médiateur national de l’énergie. Même en cas de tarif attractif, le montant final reste impacté par les taxes. Celles-ci représentent plus d’un tiers de la facture d’électricité et près d’un quart de celle du gaz.

Les kits solaires en autoconsommation gagnent du terrain De plus en plus de ménages choisissent d’installer des panneaux solaires à poser soi-même pour produire une partie de leur électricité. Ces kits en vente en ligne sur le site de Leroy Merlin (partenaire The Corner *) ou Bricorama (partenaire The Corner *) s’installent sur un balcon, une terrasse ou un jardin, et permettent de réduire sa facture sans investissement lourd. Certaines régions proposent même des aides spécifiques à l’installation. Une solution simple pour amorcer sa transition énergétique sans gros travaux.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d’un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Alpiq , Leroy Merlin , Bricorama .

Si vous n’êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Évolution des tarifs de l’électricité en 2025: quels impacts selon votre contrat?

Électricité: préparez-vous à une hausse des taxes en 2025

Bonne nouvelle sur votre facture: une baisse de 15% du prix de l’électricité en février 2025!