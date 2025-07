Comment réduire la facture d’entretien de votre auto?

Vous pouvez réduire la facture d’entretien de votre voiture en utilisant des pièces d’occasion ou en faisant appel à un mécanicien apprenti par exemple. ( crédit photo : Getty Images )

Une voiture bien entretenue est une voiture qui consomme moins de carburant et qui s'use aussi moins vite. Heureusement, un bon entretien ne va pas forcément de pair avec une facture élevée. De nombreuses astuces existent pour économiser sur ce poste de dépenses. Revue de détail.

Un bon entretien de votre voiture permet d'économiser 25% de carburant

Si vous entretenez bien votre voiture, alors celle-ci s'usera moins vite dans le temps, comme le rappelle Ayvens (partenaire The Corner *). De plus, vous diminuerez le risque de pannes et d'accidents. Cela vous permettra d'adopter une conduite écoresponsable en évitant une surconsommation de carburant. En effet, une auto mal entretenue consomme plus, et cette hausse peut aller jusqu'à 25%. Alors mieux vaut passer du temps à prendre soin de votre véhicule. À ce propos, notez que l'humidité a tendance à fragiliser des pièces nécessaires au bon fonctionnement de votre voiture. Il est donc préférable d'éviter les fortes chaleurs et les grands froids dans la mesure du possible, en utilisant une bâche ou en la garant dans un parking abrité.

Pour faire des économies, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état, l'usure et la pression des pneus, dont la roue de secours, des freins, de la direction, de la batterie et des balais d'essuie-glace.

Il est également recommandé de laver régulièrement votre voiture en insistant sur les phares et les feux, les rétroviseurs et les vitres pour optimiser la visibilité du conducteur. Avant un départ en vacances ou tous les 2.500 km, pensez à vérifier le niveau d'huile. De la même manière, n'attendez pas que le niveau de liquide lave-glace soit vide pour le remplir. Tous les 50.000 km ou tous les deux ans, vous devez remplacer le liquide de frein. Pensez à vérifier son niveau et celui du liquide de refroidissement a minima tous les trois mois.

Le «Do-It-Yourself» seul ou accompagné est la clé pour faire des économies

Si vous ne craignez pas de mettre les mains dans le cambouis, le mieux est encore de faire vous-même les menus travaux que nécessite l'entretien de votre voiture. Par exemple, pour remplacer une pièce ou réaliser une vidange, des tutoriels sur Internet peuvent vous guider. Cela vous permettra de faire de considérables économies dans votre budget réparation. En effet, selon l'association Sécurité et réparation automobiles, le prix des pièces et de la main-d'œuvre a augmenté de près de 8,2% au premier trimestre 2023.

Si vous préférez le contact humain et si vous ne vous sentez pas à l'aise face à un tuto, vous pouvez aussi opter pour des garages participatifs ou solidaires. Vous ferez alors les réparations sous l'œil attentif d'un mécanicien expert avec les pièces que vous aurez achetées au préalable. Cela vous permettra de réduire votre facture de 40% sans être livré à vous-même. Pour en trouver, renseignez-vous sur Internet ou auprès de votre mairie.

Utilisez des pièces d'occasion pour réparer votre auto

Autre astuce pour faire des économies, et non des moindres: pensez à utiliser des pièces de rechange d'occasion. La qualité sera la même que celle des pièces neuves, mais vous ferez jusqu'à 75% d'économies, tout en adoptant une démarche vertueuse et écoresponsable. Veillez juste à choisir des pièces avec une garantie suffisante et à vous approvisionner chez un revendeur sérieux ayant pignon sur rue ou sur un site bénéficiant d'avis vérifiés et certifiés.

Faites jouer la concurrence ou allez dans un lycée professionnel

Si vous n'avez pas l'âme bricoleuse, si vous préférez effectuer les réparations de votre véhicule chez un garagiste, alors voici quelques conseils qui peuvent vous être utiles.

Tout d'abord, faites jouer la concurrence en faisant établir des devis chez différents professionnels ou via des comparateurs en ligne.

Ensuite, si vous optez pour faire faire vos réparations par votre garagiste habituel, n'hésitez pas à lui demander d'utiliser des pièces autorecyclées, à vérifier la marque des pneus qu'il compte vous facturer et à bien étudier le devis qu'il vous aura fourni. N'hésitez pas à négocier le montant. Certains professionnels préfèrent en effet faire un geste commercial au lieu de perdre un client.

Enfin, vous pouvez opter pour une solution moins connue, mais tout aussi efficace et financièrement avantageuse: confier les réparations de votre voiture à un lycée professionnel. Le tarif horaire d'un apprenti mécanicien est en effet de 20 euros en moyenne contre 70 euros pour un garagiste classique. Cela permet de faire de substantielles économies. Pour trouver les lycées professionnels les plus proches de chez vous, vous pouvez vous renseigner sur Internet à partir de la liste des établissements ou auprès de votre mairie.

Quelle amende en cas de contrôle technique périmé? Rouler sans contrôle technique en cours de validité est une infraction au Code de la route pouvant vous valoir une amende de 4e classe forfaitaire de 135 euros . Elle peut être réduite à 90 euros si vous réglez dans les 3 jours et majorée à 750 euros en cas de contestation ou passé un délai de 45 jours. Votre véhicule peut aussi se retrouver immobilisé par les forces de l'ordre. Mieux vaut donc être à jour. Le contrôle technique est une inspection réglementée devant être réalisée par un professionnel agréé.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Ayvens .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Quelles sont les voitures les moins chères à entretenir?

Aixam, Ami, Topolino… quelles voitures sans permis préfèrent les jeunes?

Vélo électrique reconditionné: combien ça coute?