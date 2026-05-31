Joueuses de tennis: derrière les paillettes de Roland‑Garros, la fragilité des carrières sportives

Avant d’atteindre le court central, les joueuses traversent des trajectoires longues, coûteuses et particulièrement sélectives. (crédit: Adobe Stock)

Derrière les stars de tennis qui accèdent aux demi-finales et aux finales des grands tournois, une majorité d'athlètes participent activement au circuit, sans pour autant en vivre pleinement. Éclairer ces carrières invisibles remet en question notre vision parfois idéalisée du sport de haut niveau.

Chaque année, Roland-Garros remet le tennis au centre de l'attention médiatique. Pendant trois semaines, de nombreuses athlètes retiennent l'attention de milliers de spectateurs et marquent le souvenir des passionnés de la petite balle jaune. Des figures emblématiques du tournoi, comme Iga Świątek, d'Aryna Sabalenka ou de Coco Gauff, constituent l'élite du tennis. Elles ne représentent pourtant que la partie émergée de l'iceberg.

Loin des lumières des Internationaux de France et de ses millions de gains se cache une réalité bien plus sombre: des athlètes «invisibles» qui participent activement au circuit sans pour autant en vivre pleinement.

Avant d'atteindre le court central, les joueuses traversent des trajectoires longues, coûteuses et particulièrement sélectives. Comment y sont-elles parvenues? Et surtout, à quel prix?

À partir de 29 récits de vie recueillis auprès de joueuses françaises de haut niveau, nos travaux montrent que, pour comprendre les carrières tennistiques, il faut dépasser l'image idéalisée du sport de haut niveau et interroger les conditions sociales qui rendent possibles certaines trajectoires, et en fragilisent d'autres.

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Une vocation qui ne doit rien au hasard

Dans l'imaginaire collectif, on retrouve souvent l'idée que les athlètes auraient des prédispositions qui les distingueraient dès l'enfance. En réalité, les carrières des joueuses de tennis se construisent tôt, dans des environnements familiaux, scolaires et sportifs particuliers.

Si l'entrée dans le monde tennistique peut s'expliquer par des histoires singulières, toutes les joueuses qui commencent ce sport ne disposent pas des mêmes ressources pour poursuivre une carrière au plus haut niveau. On voit peser, dès l'entrée dans la pratique, les conditions sociales et familiales qui expliquent l'engagement des joueuses: le fait d'être porteur d'un capital à la fois culturel et économique et d'avoir été socialisées précocement à l'activité par la famille (en moyenne à l'âge de 5 ans).

Des transformations profondes sont ensuite opérées dans le quotidien des joueuses pour augmenter leurs chances de réussite: en moyenne trente-cinq heures d'entraînements par semaine, mise à distance de la scolarité classique, relations sociales recentrées sur le milieu tennistique, éloignement de toute activité susceptible de compromettre les performances sportives.

L'univers tennistique tend à devenir le seul horizon possible, au détriment des autres aspects de leur vie.

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Deux voies pour atteindre le haut niveau

Contrairement à des pratiques sportives, comme le football ou encore le basket-ball, dans lesquelles la formation se réalise essentiellement au sein d'une «organisation enveloppante», articulant les différents aspects de la vie des jeunes sportifs, le tennis voit coexister deux voies distinctes pour tenter d'atteindre le plus haut niveau.

D'une part, la voie fédérale, réservée à une infime partie des joueuses sélectionnées, donne accès à «un monde à part». Cette voie offre des conditions favorables (encadrement qualifié, accompagnement en tournois, aides financières, double cursus aménagé), mais impose ses propres contraintes. Organisée selon des paliers d'âge, elle exige un rythme de progression qui ne correspond pas toujours au développement de chaque joueuse, au risque d'écarter celles dont l'évolution est plus tardive.

D'autre part, une partie des joueuses passent par la voie privée ou familiale. En l'absence de soutien fédéral, ce sont les parents qui ont la charge organisationnelle, temporelle, administrative ou encore financière: identifier les entraîneurs, organiser les déplacements en tournoi, négocier les aménagements scolaires, financer la pratique. Malgré le caractère incertain de la carrière, la famille devient donc un relais indispensable dans un projet qui engage l'ensemble du foyer.

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L'entrée sur le circuit international

L'entrée sur le circuit international constitue un passage clé dans leur carrière. Si les joueuses ont connu une réussite rapide sur le plan national, elles font face à une réalité bien souvent éloignée de l'image des championnes. Le circuit repose sur une logique de tournois dans lesquels les revenus sont directement indexés sur les résultats.

Il n'existe ni contrat de travail, ni salaire fixe, ni protection sociale. Ce système, que les économistes qualifient de «théorie des tournois», concentre l'essentiel des gains sur une infime fraction des joueuses, laissant la majorité dans une instabilité financière.

Deux profils de joueuses se distinguent à ce stade de la carrière. D'un côté, les «équilibristes», qui font de leur pratique leur activité principale, sans parvenir à sortir de la précarité. Ces « sans-grades » du tennis s'accrochent à leur «rêve», dans l'espoir de devenir un jour la «consacrée». Se tenant sur un fil, elles adoptent des stratégies court-termistes: emprunts bancaires, mutualisation des frais d'hébergement avec d'autres joueuses, choix des tournois dictés davantage par les contraintes financières, transports et hôtels à bas coûts.

C'est à cette étape que les effets de l'origine sociale se manifestent. Les joueuses issues de milieux favorisés qui disposent de ressources suffisantes peuvent continuer leur carrière et maintenir un encadrement de qualité. Celles qui ne disposent pas de ces ressources sont parfois contraintes d'interrompre leur parcours faute de moyen.

De l'autre côté, les «consacrées» parviennent à sortir de la précarité financière grâce aux résultats obtenus sur les tournois de la Women's Tennis Association (WTA) et aux avantages qu'ils procurent: prise en charge de l'hébergement et de la restauration, partenaire d'entraînement mis à disposition, gains significatifs, dispositif de retraite proposé par la WTA.

Ces joueuses peuvent désormais envisager plus sereinement leur carrière au quotidien et anticiper leur reconversion. Elles sont moins tributaires de facteurs externes, tels que le soutien de la famille qui était nécessaire pour faire face aux frais dans les débuts de leur carrière. Leur trajectoire illustre ce que Rosen (1981) désignait par le terme de «Supertars», c'est-à-dire un système dans lequel une infime minorité concentre la quasi-totalité des bénéfices symboliques et matériels, au détriment du plus grand nombre.

Dans un sport dont les coûts annuels atteignent rapidement 60.000 euros , cette réalité signifie que toutes les joueuses ne disposent pas des mêmes chances d'envisager une carrière de haut niveau. Le nombre restreint de championnes qui arrivent à se démarquer en gagnant des tournois du Grand Chelem ou à se situer parmi les meilleures mondiales interroge, alors même que la France dispose de structures propices au développement de carrières sportives.

Par Marine Fontaine (Maîtresse de conférences en STAPS, Université Gustave Eiffel)

Cet article est issu du site The Conversation