Chaleur : combien vous coûte un ventilateur en électricité lorsqu’il fonctionne toutes les nuits ?

Pour connaître le coût exact d'un ventilateur en électricité, il faut multiplier le nombre d’heures d’utilisation par la puissance de l'appareil puis multiplier le résultat par le prix du kilowattheure indiqué dans votre contrat. Illustration. (Catcher3331 / Pixabay)

La France étouffe sous des températures caniculaires en cette fin mai. Des épisodes de chaleur qui devraient, hélas, se multiplier dans les années à venir. Si certains ont déjà équipé leur logement de climatiseurs pour y faire face, près de la moitié des Français préfèrent se tourner vers une solution moins gourmande en énergie : le ventilateur, selon RMC .

Des prix variables

Si les prix à l’achat restent raisonnables, en fonction du matériel choisi, la consommation électrique peut toutefois être importante. Celle-ci dépend de plusieurs paramètres : le type de ventilateur utilisé (plafonnier, colonne, sur pied…), de sa puissance, de son efficacité énergétique, mais aussi du coût du kilowattheure prévu dans votre contrat d’électricité.

Face à la diversité des offres, il est cependant impossible pour les fournisseurs de donner un prix moyen . « Il n'existe pas de prix unique de l'électricité. Pour connaître sa consommation électrique, il suffit de regarder son contrat, qu'il soit signé avec EDF ou un autre fournisseur » , explique un porte-parole d’EDF.

Bien moins cher qu’une climatisation

La formule de calcul, elle, reste universelle pour savoir ce que coûtent réellement vos nuits au frais. Il faut multiplier le nombre d’heures d’utilisation par la puissance de votre ventilateur (généralement comprise entre 50 et 200 watts selon les modèles), puis multiplier le résultat obtenu par le prix du kilowattheure indiqué dans votre contrat.

Vous n'avez pas envie de sortir la calculatrice ? L’Ademe propose une estimation moyenne du coût d’utilisation quotidienne d’un ventilateur. Selon l’agence, les écarts entre fournisseurs restent minimes et, tous modèles confondus, faire fonctionner un ventilateur toutes les nuits ne coûterait pas plus de 5 euros par mois. Un montant bien inférieur à celui d’une climatisation, dont le coût d’utilisation varierait entre 4 et 10 euros par jour.