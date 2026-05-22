Tennis/Roland-Garros-La gronde s'organise autour de la dotation

par Julien Pretot et Vincent Daheron

Le conflit latent entre les joueurs et les tournois du Grand Chelem au sujet du partage des recettes s'est intensifié vendredi à Roland-Garros, où plusieurs joueurs ont limité leur temps accordé à la presse lors de la traditionnelle journée dédiée aux médias.

Novak Djokovic a, quant à lui, averti que le tennis risquait de se fragmenter davantage alors que les meilleurs joueurs réclament de peser davantage dans le futur de la petite balle jaune.

Les tensions s'accumulent depuis des semaines, mais le ton s'est durci à Paris, où des joueurs comme Taylor Fritz ont insisté sur le fait que leurs revendications ne se résumaient pas à "vouloir plus d'argent".

“Il s'agit simplement de vouloir ce qui est juste”, a ajouté l'Américain. “À mesure que les tournois gagnent plus d’argent, nous voulons évidemment que la part des recettes reversée aux joueurs reflète cette réalité.”

Les joueurs ont cité les retraites, l’expansion des tournois, le calendrier et les fins de match tardives parmi les problèmes qui alimentent leur frustration. Ils ont aussi pointé, pour certains, un manque persistant de dialogue de la part des organisateurs.

Le Russe Andrey Rublev a brossé le tableau d’un fossé grandissant entre les joueurs et les dirigeants du sport.

“Quand vous essayez de communiquer depuis tant d’années, ils ne vous entendent pas. Ils ne répondent pas,” a-t-il déclaré. “Quand on envoie un courrier, personne ne répond aux courriers officiels pendant des mois.”

"DÉVELOPPER CE SPORT"

Selon Andrey Rublev, le problème n'est pas simplement financier, mais structurel.

“Il s’agit davantage de savoir si nous sommes unis et si nous essayons de faire quelque chose ensemble pour développer ce sport,” a-t-il dit.

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka a également évoqué les joueurs moins connus, pour lesquels les difficultés financières sont bien plus importantes que les grandes stars du circuit.

“Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des joueuses moins bien classées, qui souffrent,” a-elle déclaré. “Mais en tant que numéro un mondiale, j'ai le sentiment que je dois me lever et me battre pour ces joueuses.”

Les joueurs ont toutefois adopté un ton plus prudent quant à la perspective d’un boycott après qu'Aryna Sabalenka en a évoqué la possibilité plus tôt ce mois-ci à Rome.

“C'est vraiment sérieux, et je ne pense pas qu'en tant que joueurs, nous devrions vraiment faire de telles menaces à moins d'être pleinement prêts à passer à l'acte", a estimé Taylor Fritz.

La quadruple lauréate de Roland-Garros Iga Swiatek s'est également abstenue d’approuver une action radicale.

“Je ne pense pas qu’il soit judicieux de faire quelque chose qui ne soit pas constructif”, a-t-elle déclaré. “Mais nous voulons pousser un peu plus pour obtenir ce dont nous avons besoin.”

"CETTE FRAGMENTATION ME FAIT MAL"

Novak Djokovic a déclaré qu’il n’était pas personnellement impliqué dans l’action médiatique, mais qu’il partageait bon nombre des préoccupations des joueurs, tout en mettant en garde contre une fragmentation accrue au sein du sport.

“Les tournois du Grand Chelem, les instances dirigeantes, les circuits professionnels, tout le monde. Nous sommes très fragmentés,” a-t-il déclaré.

“Cette fragmentation croissante me fait vraiment mal personnellement. Je n’aime vraiment pas voir ça.”

“J’ai toujours été du côté des joueurs et j’ai essayé de défendre leurs droits et de leur assurer un meilleur avenir, mais pas seulement pour les meilleurs joueurs,” a ajouté le joueur aux 24 titres du Grand Chelem.

“Nous avons tendance à oublier combien le nombre de personnes qui vivent de ce sport est restreint.”

Alors que les principaux tournois ATP et WTA redistribuent environ 22% de leurs recettes aux joueurs, les tournois du Grand Chelem n'en reversent qu'environ 15%, un écart qui est devenu une source majeure de tension.

Les organisateurs de Roland-Garros font valoir que les bénéfices du tournoi financent l’ensemble de l’écosystème français du tennis.

Ils devraient rencontrer les agents des joueurs vendredi alors que les discussions se poursuivent sur le partage des revenus et la représentation des joueurs.

“C'est toujours regrettable car la journée des médias est un moment important pour le tournoi, pour les journalistes venus du monde entier, mais aussi pour les fans grâce à la couverture médiatique,” a déclaré jeudi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo.

“Nous comprenons qu’il y ait des discussions et des inquiétudes de la part des joueurs, mais le dialogue est toujours préférable.”

(Reportage de Julien Pretot et Vincent Daheron)