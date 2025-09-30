Tennis-Swiatek songe à renoncer à des tournois obligatoires face à un calendrier surchargé

La Polonaise Iga Swiatek réagit lors de son matchcontre la Chinoise Yue Yuan lors de l'Open de Chine, à Pékin

par Shrivathsa Sridhar

La saison de tennis est trop longue et trop intense, a déclaré mardi la numéro deux mondiale Iga Swiatek, qui n'exclut pas à l'avenir de déclarer forfait à certains tournois obligatoires pour alléger son programme et préserver sa santé.

Les critiques qui accompagnent les circuits masculin et féminin de tennis en raison de leur saison de 11 mois ont refait surface lors de la tournée asiatique et plus particulièrement au tournoi de Pékin, où cinq rencontres n'ont pas été à leur terme lundi à cause de blessures.

"Je pense que les gens sont plus fatigués", a déclaré aux journalistes Iga Swiatek, sextuple lauréate en Grand Chelem. "Malheureusement, la tournée asiatique est la partie la plus difficile car on a l'impression que la saison va bientôt se terminer mais il faut quand même pousser."

"Je ne sais pas encore à quoi ressemblera ma carrière dans quelques années. Peut-être que je vais devoir choisir certains tournois et les manquer, même s'ils sont obligatoires. La WTA, avec ces règles obligatoires, a rendu la situation assez folle pour nous."

Les meilleures joueuses sont obligées de participer aux quatre tournois du Grand Chelem, aux dix tournois WTA 1000 et à six tournois WTA 500, selon les règles de la WTA. Les sanctions en cas d'absence vont de la perte de points au classement à des amendes.

"Je ne pense pas qu'une joueuse de haut niveau soit en mesure d'y parvenir (...). C'est impossible à intégrer dans le calendrier", a déclaré la Polonaise de 24 ans, qui s'est engagée à participer à toutes les épreuves obligatoires cette année. "Nous devons faire preuve d'intelligence, ne pas nous soucier des règles et penser à ce qui est sain pour nous. C'est difficile."

La WTA a déclaré à Reuters que le bien-être des athlètes était une priorité absolue et qu'elle avait écouté les avis sur le calendrier, à la fois par le biais du conseil des joueurs et de leurs représentants au conseil d'administration de la WTA, afin d'améliorer la structure du circuit en 2024 et d'augmenter les rémunérations.

"Ces améliorations ont été apportées sans exiger des joueuses qu'elles s'engagent à participer à plus d'événements que le nombre moyen par saison au cours de la décennie précédente", a déclaré la WTA.

"La nouvelle structure offre plus de prévisibilité quant aux événements auxquels participent les 30 meilleures joueuses et davantage d'opportunités de jouer pour les joueuses en devenir, tout en soutenant l'engagement d'une augmentation de la rémunération de 400 millions de dollars au cours des dix prochaines années."

