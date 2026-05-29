Piscines, climatiseurs, glaces... Les ventes de certains produits explosent avec la vague de chaleur

Par rapport à mai 2025, les ventes de piscines de jardin ont augmenté de 144 %. Illustration. (PublicDomainPictures / Pixabay)

Boissons fraîches, glaces, salades, ventilateurs, climatiseurs, piscines de jardin… Sans surprise, la première canicule de 2026 a ramené sur le devant de la scène des produits typiquement estivaux. Sauf que cette année, les distributeurs n'étaient pas forcément prêts à écouler leurs stocks dès le mois de mai.

Des hausses de ventes spectaculaires

Depuis une semaine, le pays connaît des températures records et les Français cherchent à se rafraîchir par tous les moyens possibles. Leurs habitudes de consommation ont ainsi changé du tout au tout, rapporte Le Figaro . Par rapport à mai 2025, les ventes de ventilateurs ont ainsi augmenté de… 196 %, selon Stockly, spécialiste de la mutualisation des stocks d'e-commerçants.

Les commandes de climatiseurs ont, elles, grimpé de 61 %, les ventes de machines à glace de 247 % et les piscines de jardin de 144 %. Les Français investissement massivement et urgemment dans des équipements capables de leur apporter un peu de fraîcheur.

Les glaces, stars éternelles des canicules

En matière d'alimentation, la tendance est similaire. Les Français se jettent sur les soupes froides (+46,1 %), les salades (+29,3 %), les sorbets en vrac (+32,2 %) et évidemment les glaces (52,2 %). « En quelques jours, nous sommes passés de produits hivernaux à des articles correspondant au pic de l’été » , confirme un porte-parole de Carrefour au Parisien .

Les boissons, qu'il s'agisse d'eau ou de sodas, sont également très demandées, tout comme les pastèques et melons. En conséquence, les enseignes ont rapidement adapté leur communication pour mettre en avant leurs produits frais et inciter les consommateurs à se diriger vers les rayons correspondants.

Une hausse des prix à anticiper ?

« Ce pic inopiné de demande, traditionnellement attendu en juin, a pris de court les distributeurs , analyse Pierre Vigand, responsable chez Stockly. Il faut donc s’attendre à une augmentation des prix sur certains produits […] voire à des ruptures de stock. » Pour l'instant, les prix restent modérés, les distributeurs ayant bien anticipé les stocks notamment de ventilateurs.

Une nouveauté cette année, relevée par Boulanger : les achats de ventilateurs et de climatiseurs semblent se concentrer sur des modèles premium. Particuliers et entreprises ne se contentent pas de répondre à l'urgence avec l'arrivée de la vague de chaleur, mais procèdent à de « véritables investissements durables » en sélectionnant des modèles haut de gamme.