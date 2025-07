iPhone 17 : voici les nouveautés qu'aurait prévues Apple pour ses prochains smartphones

L'iPhone 17 sera dévoilé par Apple lors de sa conférence annuelle en septembre 2025. (illustration) (matcuz / Pixabay)

La traditionnelle conférence annuelle organisée par Apple au sujet de sa gamme de smartphones aura lieu en septembre 2025. La marque à la pomme y présentera la dernière déclinaison de son modèle phare : l’iPhone 17, qui sera commercialisé peu après. Si peu d’informations officielles ont filtré au sujet des futurs téléphones, les spécialistes croient déjà savoir à quelles nouveautés s’attendre, explique BFM Tech&Co le 20 juillet 2025.

Le géant américain aurait choisi de faire un effort marqué sur le design du terminal. Lors du développement de la précédente gamme, les iPhones 16, c’est en effet sur le système d’exploitation et les outils utilisant l’intelligence artificielle qu’avaient insisté les ingénieurs. Cette fois-ci, l’aspect du smartphone devrait changer de manière visible avec notamment des appareils particulièrement fins, voire les plus fins jamais mis au point par Apple.

L’effet « liquid glass » très attendu

Reste que des améliorations logicielles sont également prévues. Le système d’exploitation qui fera fonctionner les iPhones 17 est iOS 26 qui proposera une nouveauté majeure : l’affichage « liquid glass » qui ajoute un effet de transparence à l’interface et une plus grande fluidité dans la transition d’une appli à l’autre. Le tarif du futur iPhone n’a pas été communiqué mais le modèle le moins cher pourrait, contrairement aux années précédentes, être commercialisé à plus de 1 000 euros.

Les iPhones 17 Pro et Pro Max devraient bénéficier d’un écran protégé des rayures et des reflets par une dernière couche différente de celle des versions précédentes. Pro Motion, qui garantit une navigation fluide grâce à un rythme de rafraîchissement variable, est prévu sur l’ensemble des modèles de la gamme, et plus seulement sur les versions Pro. Quant aux caméras, elles devraient connaître de sérieuses améliorations sur les iPhones 17 les plus chers, passant respectivement de 12 à 24 et de 12 à 48 mégapixels.