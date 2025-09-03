Faux rabais, affichages séduisants, prix gonflés avant remise: comment éviter les pièges des fausses promotions à la rentrée?

Pour la rentrée, dénicher les bonnes affaires et évitez de tomber dans le piège des fausses promotions. ( crédit photo : Getty Images )

Comparer les prix permet d’identifier les vraies remises

Pour un lot de cahiers, une paire de baskets ou un ordinateur pour la reprise des cours, relever les tarifs habituels des produits ciblés, puis les confronter à ceux affichés pendant la promotion, met en évidence les écarts réels. Des outils en ligne comme Idealo.fr , Kelkoo.fr ou LeDénicheur.fr offrent un historique des prix, utile pour détecter les hausses artificielles précédant un rabais. Un affichage mentionnant «prix le plus bas» ou «prix le plus bas sur 30 jours» reflète une réduction conforme à la réglementation. À l’inverse, des termes comme «prix moyen», «prix conseillé», «ancien prix» ou «prix d’origine» ne constituent pas une garantie d’économie réelle. Un lot de feutres annoncé à -40% à la rentrée peut revenir en réalité au même tarif qu’en juin. Un ordinateur portable «spécial rentrée» voit son prix avant promotion gonflé pour justifier la réduction de 20%, la baisse réelle ne dépassant pas 5%.

La vigilance reste donc de mise face aux variations soudaines de tarifs, aux promotions s’appliquant uniquement à une partie des références ou aux offres limitées dans le temps visant surtout à inciter à l’achat. Toute pratique suspecte peut être signalée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) via la plateforme officielle SignalConso .

Contrôler l’exactitude des promotions et des prix en caisse

En magasin ou en grande surface, la vérification des conditions de promotion et des dates de validité au moment du choix reste essentielle pour un lot de stylos ou pour un smartphone «spécial rentrée». L’affichage doit être clair, lisible et précis avec le prix initial et le montant remisé. En cas de doute, un échange direct avec le vendeur permet d’obtenir confirmation. Les erreurs de prix en caisse restent fréquentes: saisie incorrecte, problème technique ou mise à jour tarifaire non appliquée. Un paquet de classeurs affiché à 4,99 euros en grande surface peut se retrouver facturé au prix initial sur le ticket. Comparer l’étiquette et le reçu constitue un réflexe simple pour les repérer. En cas d’écart, vous pouvez exiger la correction immédiate ou le remboursement de la différence. Certaines enseignes, comme Carrefour (partenaire The Corner *) ou Auchan (partenaire The Corner *), publient leur politique de compensation sur leur site ou via leur service client.

Les faux rabais en ligne sont en très forte augmentation

Selon l’enquête publiée en 2025 par l’UFC-Que Choisir, 85% des promotions affichées sur les principales plateformes de e-commerce comme Amazon, Shein ou Temu relèvent de simples «prix de comparaison» (prix conseillé, ancien prix, prix moyen) et non de réelles réductions. À la rentrée de septembre, cela se traduit par des «packs fournitures scolaires» ou «kits de rentrée high-tech» affichés à - 50%, mais calculés sur un prix jamais pratiqué auparavant.

L’affichage généralisé de prix barrés entretient la confusion et rend difficile l’identification d’une réduction réelle. Or, la directive européenne Omnibus, en vigueur depuis 2022, exige un tarif de référence correspondant au prix le plus bas appliqué au cours des 30 jours précédant l’opération commerciale. Cette obligation est souvent ignorée, notamment pendant les périodes commerciales intenses comme la rentrée.

Ces outils vous aident à dénicher les bonnes affaires - Pricepirates évalue les tarifs et aide à repérer les opportunités et les réductions les plus intéressantes. - BuyVia compare les prix, recherche des codes promo et permet de scanner des codes-barres; - Camelcamelcamel suit l’historique des prix Amazon et alerte sur les baisses de prix; - ShopSavvy est une application mobile pour scanner des codes-barres et comparer rapidement les prix et promotions en ligne ou en magasin; - Price.com compare les prix et propose des codes promo pour plus de 100.000 magasins, avec des alertes pour les promotions; Les applications et sites de comparaison de promotions sont utiles pour trouver les meilleures offres, codes de réduction et remises disponibles en ligne ou en magasin. Voici notre top 5 pour vous aider gratuitement en cette rentrée:

