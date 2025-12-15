 Aller au contenu principal
Santé : les tarifs des mutuelles devraient encore flamber en 2026
information fournie par Boursorama avec Newsgene 15/12/2025 à 15:44
Temps de lecture: 2 min

Une augmentation comprise entre 2,5 % et 10 % est anticipée pour 2026. (Myriams-Fotos / Pixabay)

Les complémentaires santé devraient une nouvelle fois voir leurs tarifs augmenter en 2026. Après plusieurs années de hausses successives, les cotisations continuent de progresser, sous l’effet du vieillissement de la population, de la multiplication des actes médicaux et de certaines décisions publiques.

Après plusieurs années de hausse, le prix des complémentaires santé devrait de nouveau augmenter. Selon plusieurs études concordantes relayées par TF1 Info , une nouvelle progression des cotisations est attendue en 2026. Après une hausse moyenne de 4,7 % en 2023, puis de 8 % l’année suivante et encore 6 % en 2025, une augmentation comprise entre 2,5 % et 10 % est désormais anticipée pour l’an prochain.

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer cette tendance. Le premier est démographique. En France, le vieillissement progressif de la population s’accompagne mécaniquement d’une hausse du nombre d’actes médicaux pratiqués. Par ailleurs, certains soins nécessitent l’intervention de professionnels de santé spécialisés, majoritairement concentrés dans les grandes villes, où les dépassements d’honoraires sont fréquents. Des surcoûts qui « se répercutent sur les frais de complémentaires de certains usagers » , analyse la journaliste de LCI Catherine André.

Des hausses plus marquées avec l’âge

Autre élément qui pèse : le reste à charge zéro pour certains soins, mis en place par L'Etat. Cette mesure permet aux patients de ne rien payer pour certains actes médicaux. Mais le coût de ces soins n’a pas disparu : il est en grande partie pris en charge par les complémentaires santé, souvent financées en partie par les entreprises. Pour compenser ces dépenses supplémentaires, les mutuelles augmentent donc leurs tarifs.

Ces augmentations ne toucheront toutefois pas tous les assurés de la même manière. Selon une étude de Meilleurtaux publiée jeudi 11 décembre, plus une personne est âgée, plus le montant des cotisations grimpe. Une situation d’autant plus marquée chez les seniors, dont la mutuelle n’est généralement pas prise en charge à 50 % par une entreprise. En moyenne, un couple de plus de 60 ans débourse déjà 252 euros par mois pour sa complémentaire santé. Pour un couple de plus de 70 ans, la facture atteint 324 euros mensuels.

