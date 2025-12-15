Le pull moche de Noël, une tradition qui interroge les défenseurs de l'environnement

Arborer un pull moche lors des fêtes de Noël est devenu une véritable tradition. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Chaque année lors de la période des fêtes de fin d'année, les pulls moches de Noël sont de sortie. Une tradition qui s'est popularisée depuis la sortie du Journal de Bridget Jones, mais dont l'impact environnemental s'avère discutable.

Tous les ans lors des fêtes de fin d'année, les pulls moches de Noël sortent du placard avec leurs représentations kitsch de rennes ou de bonhommes de neige. Comme le rapporte RMC Conso , cette tradition est devenue tellement populaire qu'elle bénéficie d'une journée internationale (le 20 décembre). Sans oublier les nombreux concours qui sont organisés chaque année aux quatre coins de la planète.

Une immense popularité

Dans les années 1950, revêtir un pull de laine tricoté et arborant des motifs de flocon de neige n'avait rien de honteux. C'est à partir des années 1980, tout d'abord dans des séries américaines comme The Cosby show (1984), que cet accoutrement traditionnel a commencé à être tourné en ridicule. La tradition du pull moche a ensuite pris une dimension mondiale avec la sortie en 2001 du film Le Journal de Bridget Jones . On y voit Mark Darcy, interprété par Colin Firth, porter un pull vert avec un renne affublé d'un gros nez rouge.

Flairant l'opportunité commerciale, les marques se sont peu à peu approprié la tendance en proposant chaque année leur propre version du pull moche de Noël. Lidl, notamment, s'est lancé sur ce créneau dès 2017 et génère chaque année des millions d'euros de chiffres d'affaires de vente grâce à ce seul habit décliné en plusieurs modèles.

Des initiatives écoresponsables

Or certains détracteurs dénoncent l'impact environnemental considérable de cette tradition, les pulls moches de Noël n'étant souvent portés qu'une seule fois par an. Commercialisés massivement par des enseignes de fast-fashion, ces vêtements sont en effet régulièrement fabriqués en Chine ou au Bengladesh, dans des conditions déplorables et avec des matériaux polluants et non durables.

Pour lutter contre ce phénomène tout en permettant aux habitués d'arborer un pull moche et coloré pendant les fêtes, des initiatives écoresponsables ont vu le jour. C'est notamment le cas du site mon-pull-moche-de-noel.com qui propose à la vente des vêtements élaborés à partir de coton biologique.

