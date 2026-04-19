Décoloniser notre rapport aux animaux pour inventer un nouveau rapport au monde

Comment changer notre regard vis-à-vis des animaux non humains? (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'humain s'est placé au-dessus de toutes les autres espèces animales. Comment changer notre relation avec elles pour sortir d'une logique de domination et aller vers des formes de coexistence et de coopération?

Chaque année, des milliards d'animaux sont élevés, transportés et abattus pour répondre aux besoins alimentaires, scientifiques ou industriels des sociétés humaines. Cette utilisation intensive du vivant pose une double question. Elle est d'abord éthique, car elle implique la souffrance et la mise à mort d'êtres vivants sensibles. Elle est aussi environnementale et sanitaire: la déforestation pour l'élevage intensif, la pollution conséquente et la proximité accrue entre espèces favorisent les déséquilibres écologiques et l'émergence de maladies.

Le concept de One Health (une seule santé) et la crise du Covid-19 rappellent que la santé humaine dépend étroitement de celle des animaux et des écosystèmes. Ces crises ne sont pas indépendantes. Elles révèlent un même rapport au vivant, fondé sur l'exploitation et la mise à distance physique et émotionnelle. Comprendre ce rapport est une condition nécessaire pour le transformer.

Une domination héritée: spécisme et colonisation

Les recherches en éthologie ont profondément renouvelé notre regard sur les animaux. De nombreuses espèces manifestent des émotions, des capacités d'apprentissage, des formes de coopération et des relations sociales complexes. Chez certains primates, mais aussi chez des éléphants, des corvidés ou des cétacés, on observe des comportements qui suggèrent des formes de conscience, d'empathie, de culture et de deuil.

Pourquoi, malgré ces connaissances, continuons-nous à exploiter les animaux à grande échelle? Une partie de la réponse tient à notre héritage culturel. Les sociétés occidentales modernes se sont construites sur une séparation entre l'humain et le reste du vivant, associée à une hiérarchisation qui place l'homme au sommet.

Le concept de «spécisme», inventé par Richard Ryder en 1970, désigne cette discrimination fondée sur l'espèce. Il conduit à considérer que les intérêts des humains priment systématiquement sur ceux des autres êtres qui souffrent tout autant. Dans sa structure, ce mécanisme n'est pas sans analogie avec le racisme ou le sexisme: il repose sur une différence érigée en critère de domination.

Le spécisme décrit cependant avant tout une attitude morale, un biais cognitif et éthique dans la manière dont nous évaluons les intérêts des différentes espèces. La notion de «colonisation animale», que je développe dans Décoloniser notre rapport aux animaux (Odile Jacob, 2026), cherche à aller plus loin en désignant les structures concrètes qui organisent et perpétuent cette domination.

Là où le spécisme interroge les représentations, la colonisation animale pointe les dispositifs institutionnels, économiques et culturels qui les rendent opératoires: les animaux sont appropriés, contrôlés, transformés en ressources économiques et symboliques. Le droit les protège partiellement en tant qu'êtres vivants sensibles, tout en les maintenant dans le régime des biens. L'économie en fait des marchandises et tend à invisibiliser les violences qui leur sont infligées. Ces dimensions se renforcent mutuellement et stabilisent un système de domination qui dépasse la seule question des représentations pour s'incarner dans des pratiques, des lois et des rapports de pouvoir.

D'autres ontologies du vivant

Cette manière de penser n'est pourtant pas universelle. De nombreuses sociétés non occidentales, comme les Achuar d'Amazonie, les aborigènes d'Australie ou les Japonais, envisagent les relations entre humains et non-humains autrement. Plutôt que de séparer radicalement les êtres, elles insistent sur les continuités, les interdépendances et les relations.

Les travaux de l'anthropologie, en particulier de Philippe Descola ( les Lances du crépuscule , 1993) ou de Bruno Latour ( Enquête sur les modes d'existence , 2012), ont ainsi montré l'existence de différentes «ontologies», c'est-à-dire des manières de définir et de se représenter ce qui existe et comment les êtres sont liés. Ces sociétés ou ethnies sont, par exemple, animistes et attribuent aux animaux une intériorité, autrement dit une vie intérieure faite d'intentions, d'émotions, de perceptions et de subjectivité propre, comparable à celle que nous reconnaissons aux humains, ou les considèrent comme des partenaires inscrits dans des réseaux de relations.

Sans idéaliser ces perspectives, elles offrent des ressources pour sortir d'une vision strictement utilitariste du vivant. Elles invitent à penser une coexistence fondée non sur la domination, mais sur la réciprocité et l'attention aux interdépendances.

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Transformer nos pratiques quotidiennes

Décoloniser notre rapport aux animaux suppose d'abord de transformer nos pratiques les plus ordinaires. L'alimentation constitue un levier central : réduire la consommation de produits animaux permet de limiter à la fois la souffrance animale et l'impact environnemental.

Au-delà, il s'agit de repenser la manière dont nous partageons les espaces. L'urbanisation a longtemps exclu les autres espèces. Une approche «zooinclusive» développée par la chercheuse Émilie Dardenne propose au contraire d'intégrer leurs besoins dans la conception des villes: favoriser la présence d'oiseaux, d'insectes ou de petits mammifères, aménager des continuités écologiques ou encore adapter les bâtiments pour accueillir d'autres formes de vie.

Cette approche trouve déjà des traductions concrètes. Certaines villes européennes, comme Vienne, Bruxelles ou Londres, ont ainsi intégré des nichoirs et des gîtes à chauves-souris dans les façades de bâtiments rénovés. D'autres ont aménagé des passages fauniques sous les axes routiers pour permettre les déplacements des mammifères sauvages, ou encore maintenu des toitures végétalisées favorisant la biodiversité des pollinisateurs. À Singapour, la politique des «corridors verts» cherche explicitement à reconnecter des fragments d'habitats naturels au sein du tissu urbain. En France, la trame verte et bleue, inscrite dans la législation depuis le Grenelle de l'environnement, constitue une tentative institutionnelle d'intégrer ces continuités écologiques à l'échelle du territoire.

Ces transformations ne relèvent pas seulement de choix individuels, mais aussi de décisions collectives en matière d'aménagement et de politiques publiques.

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Repenser la conservation de la faune sauvage

La protection des animaux sauvages s'inscrit souvent dans une logique de gestion: il s'agit de réguler, contrôler, parfois éliminer certaines populations jugées problématiques. Les carnivores sont particulièrement visés. En France, le loup cristallise les tensions entre éleveurs et défenseurs de la nature depuis son retour naturel dans les Alpes dans les années 1990. En Afrique, le lion fait l'objet de conflits similaires: lorsqu'il s'attaque au bétail des communautés rurales, il est perçu comme une menace directe pour la survie économique des familles, ce qui conduit à des empoisonnements ou des abattages, parfois tolérés voire encouragés par les autorités locales.

Les grands herbivores ne sont pas épargnés: en Afrique australe et orientale, les éléphants, dont les populations se sont reconstituées dans certaines zones protégées, provoquent des destructions massives de cultures, écrasent des habitations, tuent des êtres humains. Ces conflits humains-éléphants poussent des communautés à réclamer des abattages, voire à tolérer le braconnage comme seule réponse à une menace perçue comme existentielle. Le braconnage lui-même, souvent présenté uniquement sous l'angle criminel, s'alimente parfois de cette exaspération locale, même s'il est également structuré par des réseaux internationaux aux enjeux économiques considérables. Cette approche gestionnaire prolonge, sous d'autres formes, une relation de domination du vivant, ce que l'historien Guillaume Blanc nomme un nouveau colonialisme vert: des décisions prises depuis l'extérieur, au nom de la nature, sans tenir compte des réalités vécues par les populations locales.

Décoloniser la conservation consiste à reconnaître davantage l'autonomie des animaux, leur «souveraineté sauvage», comme la définissent les philosophes Donaldson et Kymlicka, et à respecter leurs habitats. Cela implique de passer d'une logique de contrôle à une logique de coexistence, en cherchant des formes de médiation entre les intérêts humains et non humains. Des initiatives de terrain, comme le projet Cibel dans la forêt du bassin du Congo, montrent qu'il est possible de concilier activités humaines et présence de la faune sauvage, à condition d'accepter la complexité de ces relations.

Décoloniser les sciences

La science elle-même n'échappe pas à ces enjeux. Les animaux y sont souvent considérés comme des objets d'étude ou des modèles expérimentaux. Intégrer leur «agentivité animale», c'est-à-dire leur capacité à agir et à influencer les situations, conduit à repenser les protocoles de recherche vers une coopération humain/non-humain plutôt que vers des sacrifices animaux.

En primatologie, par exemple, certaines approches cherchent à limiter les contraintes imposées aux animaux et à mieux prendre en compte leurs comportements spontanés. Lancée par l'éthologue Tetsuro Matsuzawa, cette approche d'observation participante est une collaboration humanimale. Plus largement, le développement de méthodes alternatives permet de réduire le recours à l'expérimentation animale. Décoloniser les sciences ne signifie pas renoncer à la recherche, mais en interroger les présupposés et les finalités des utilisations animales.

L'expérimentation animale constitue un point de tension majeur. Si certains travaux sont justifiés par des enjeux de santé, d'autres apparaissent plus discutables au regard des souffrances infligées. Des outils comme le «cube de Bateson» proposent d'évaluer les recherches en fonction de leurs bénéfices attendus, de leur probabilité de réussite et des dommages causés aux animaux. Mais dans la pratique, la réflexion éthique reste souvent limitée. Décoloniser l'expérimentation suppose de renforcer ces exigences, de développer des alternatives et de questionner la légitimité même de certaines recherches.

Vers une coexistence

Décoloniser notre rapport aux animaux, c'est finalement transformer en profondeur notre manière d'habiter le monde. Il ne s'agit pas de supprimer toute relation avec eux, mais de sortir d'une logique de domination pour aller vers des formes de coexistence et de coopération, ce qui est nommé le «capital animal». Les animaux ne sont plus de simples matériaux pour manger ou se vêtir, mais sont des aides sociales, des passeurs culturels (ils nous transmettent des informations sur notre environnement) et des managers écosystémiques (ils nous aident à gérer nos écosystèmes).

Ce changement est à la fois éthique, écologique et politique. Il implique de reconnaître que les humains ne sont pas extérieurs au vivant, mais en font partie. Dans un contexte de crises multiples, repenser nos relations avec les autres espèces apparaît non comme un luxe, mais comme une nécessité pour la survie de tous dont l'humanité.

Par Cédric Sueur (Professeur des Universités en éthologie, primatologie et éthique animale, Université de Strasbourg)

Cet article est issu du site The Conversation