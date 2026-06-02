Voiture électrique : comment installer une borne de recharge chez soi ?

Et si vous installiez votre propre borne de recharge ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Portées par la hausse des prix du carburants et les politiques européennes qui tendent vers une électrification massive du parc roulant, les ventes de voitures électriques décollent en 2026. Reste un problème de taille pour les particuliers : comment les recharger ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : selon les chiffres de PFA (1), les ventes de voitures 100% électriques captent 27,9% des parts de marché au T1 2026, contre 18,2% au T1 2025.

Le marché de l'occasion décolle lui aussi avec une hausse des transactions de 27% sur les trois premiers mois de l'année (2).

Si de plus en plus de conducteurs sautent le pas de l'électrique, séduits par la promesse de faire des économies à l'usage par rapport aux véhicules thermiques, un frein demeure, celui de savoir où charger sa voiture.

Comment installer une borne de recharge chez soi, selon que vous vivez en copropriété ou en maison individuelle ? Quelles sont les aides existantes ? Quels sont vos droits si vous êtes locataire ?

On fait le point.

Pourquoi faire installer une borne de recharge électrique ?

Entre augmentation du prix des carburants classiques et fin programmée de la production de moteurs thermiques à l'horizon 2035, les ventes de voitures électriques gagnent chaque année du terrain.

L'un des freins souvent évoqués pour les conducteurs qui hésitent à sauter le pas est celui de la recharge : devoir de se rendre à une borne électrique payante peut s'avérer fastidieux et compliqué car on n'en trouve pas partout.

Dans ce contexte, installer directement sa propre borne à domicile peut être un vrai facilitateur de vie.

Recharger sa voiture électrique chez soi est plus facile, plus rapide et aussi moins cher qu'une borne publique puisqu'il n'y a pas d'abonnement à payer en sus du prix de l'électricité.

S'il est en théorie possible de se contenter d'une prise électrique domestique (légalement limitée à 10 ampères en France), investir dans l'installation d'une « wallbox » c'est-à-dire d'un boîtier qui se fixe au mur permet dans la majorité des cas de recharger en 16 ampères (donc de réduire votre temps de charge).

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Comment installer une borne de recharge électrique en maison individuelle ?

Si vous êtes propriétaire, vous n'avez pas de frein autres que votre budget et la configuration de votre réseau électrique.

Pour vous lancer, il vous suffit de faire venir un professionnel qualifié IRVE (Infrastructures de Recharge de Véhicule Electrique).

Celui-ci fera un diagnostic de votre installation électrique et vérifiera qu'elle est aux normes (il faut notamment disposer d'une prise de terre) puis il vous aidera à déterminer la puissance électrique dont vous avez besoin et le meilleur endroit pour installer votre borne de recharge ou votre prise renforcée.

Il établira ensuite un devis (notamment en fonction du modèle de borne que vous choisissez) puis réalisera les travaux nécessaires.

Bon à savoir : on estime que le prix d'installation d'une borne de recharge électrique se situe entre 1 000 et 2 000 euros (3).

Jusqu'au 31 décembre 2025, un particulier installant une borne de recharge électrique en maison individuelle pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt. Toutefois ce dispositif n'a pas été reconduit en 2026.

Vous pouvez cependant bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%. De plus, certaines collectivités locales et régionales proposent des dispositifs de subvention.

Connaissez-vous le « droit à la prise » en copropriété ?

Afin d'accélérer la transition technologique vers l'électrique et l'hybride, le décret N°2011-873 du 25 juillet 2011 a instauré ce que l'on appelle un « droit à la prise » : en clair, chaque particulier vivant en copropriété, qu'il soit propriétaire ou locataire, a le droit de faire installer une « Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE) ». Le décret concerne l'ensemble des places de parking : place couverte, parking extérieur, clos ou non.

Ce droit permet aux particuliers de faire une demande d'installation d'une borne de recharge sur leur place de parking.

Comment installer une borne de recharge pour votre voiture électrique en copropriété ?

Les logements collectifs, qu'ils soient neuf ou anciens disposent donc d'un « droit à la prise ». Pour les logements neufs, leur conception intègre un quota de places de parking équipées de bornes de recharge.

Pour les immeubles plus anciens, des travaux sont nécessaires : le particulier qui le désire peut faire une demande d'installation d'Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE) sur sa place de parking pour un dispositif dans la puissance ne pourra dépasser 22 kW :

Equipement individuel : vous faites installer à vos frais une Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE). Il vous suffit d'adresser un courrier à votre syndic par lettre recommandée avec accusé/réception. Vous devez détailler les travaux à réaliser et fournir un schéma d'installation, ce qui implique d'avoir réalisé un devis en amont auprès d'un professionnel. Votre demande d'installation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, sans pour autant être soumise à un vote.

vous faites installer à vos frais une Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE). Il vous suffit d'adresser un courrier à votre syndic par lettre recommandée avec accusé/réception. Vous devez détailler les travaux à réaliser et fournir un schéma d'installation, ce qui implique d'avoir réalisé un devis en amont auprès d'un professionnel. Votre demande d'installation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, sans pour autant être soumise à un vote. Equipement collectif : si une majorité de copropriétaires est d'accord, tout ou partie des places de stationnement peuvent être équipées de bornes de recharge électriques. Il peut s'agir de points de recharge partagés ou de points de recharges individuels.

Quelles aides pour installer une borne de recharge électrique en copropriété ?

Ce n'est pas sans raison que les conducteurs particuliers craignent de ne pas trouver facilement de point de recharge pour leur voiture électrique : le parc privé français est encore sous-développé puisque fin 2025, seuls 6% des immeubles collectifs étaient effectivement équipés d'une infrastructure collective de recharge et 16% avaient validé un projet d'installation de bornes de recharges électriques dans leur copropriété (4).

Pour accélérer le déploiement de bornes de recharge électrique en copropriété, les pouvoirs publics ont annoncé une hausse des subventions du programme Advenir pour les travaux votés à partir du 1er avril 2026 :

S'il s'agit d'une installation individuelle, c'est-à-dire dont les frais sont supportés par le copropriétaire ou le locataire seul, le taux d'aide du dispositif Advenir peut atteindre 50 % du coût total, plafonné à 1 000 euros hors taxes par point de recharge, contre 600 précédemment.

De plus, la TVA peut être réduite de 20% à 5,5% pour le matériel et la main d'œuvre, à conditions de les faire figurer sur la même facture et de passer par un professionnel qualifié IRVE.

S'il s'agit d'une infrastructure collective avec des points de recharge partagés, le taux d'aide est de 50% du total avec un plafond à 1 660 euros hors taxes par point de recharge, un montant qui ne change pas par rapport à 2025.

La TVA peut également être réduite de 20% à 5,5% pour le matériel et la main d'œuvre, à conditions de les faire figurer sur la même facture et de passer par un professionnel qualifié IRVE.

S'il s'agit d'une infrastructure collective avec des points de recharge individuels, le taux d'aide total est de 50% avec un plafond de 12 500 euros hors taxes par copropriété pour un parking de 100 places de stationnement, contre 8 000 précédemment.

Au-delà de 100 places, le montant est augmenté de 125 euros hors taxes par place supplémentaire contre 75 euros auparavant.

Là aussi, la TVA peut être réduite de 20% à 5,5%.

Bon à savoir : certaines aides locales et régionales peuvent compléter ces dispositifs nationaux.

Pouvez-vous installer une borne de recharge si vous êtes locataire ?

Si vous louez une maison individuelle, vous pouvez faire une demande d'installation d'une borne électrique auprès de votre propriétaire, mais celui-ci est libre de refuser, même si vous proposez de prendre tout ou partie des frais à votre charge.

S'il accepte vous devez avoir son accord par écrit avant de lancer les travaux d'installation de votre borne de recharge électrique.

Si vous êtes locataire en logement collectif, vous bénéficiez du « droit à la prise », c'est-à-dire que vous avez le droit de faire installer une borne de recharge (à vos frais) sur un emplacement de parking de la copropriété.

Vous devez toutefois en faire la demande auprès du propriétaire et du syndicat de copropriété, ce qui ne pose généralement pas de problème, sauf si des travaux en ce sens sont déjà prévus ou s'il y a une impossibilité technique.

Bon à savoir : le locataire doit passer par un professionnel qualifié pour installer la borne et souscrire une assurance (ou vérifier qu'il est déjà couvert) pour les dommages éventuels que pourrait causer la borne de recharge.

Comment financer l'installation de votre borne de recharge ?

Vous avez franchi le cap et acheté un véhicule électrique et pour plus de confort vous souhaitez installer une borne de recharge directement à votre domicile ?

En plus des aides publiques auxquelles vous pouvez éventuellement prétendre selon votre situation, vous pouvez également compter sur Boursobank pour vous accompagner dans le financement de vos projets écoresponsables.

Avec son prêt personnel écoresponsable, BoursoBank propose à ses clients un taux préférentiel de -1,20% par rapport à un prêt classique (5) pour financer l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion électrique ou la réalisation des travaux d'installation d'un système de borne de recharge.

Pour en savoir plus, découvrez notre article « 5 choses à savoir sur le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank ».

Quel abonnement électrique pour une borne de recharge ?

Si votre borne est indépendante, vous pouvez choisir le fournisseur d'énergie de votre choix, EDF ou l'un de ses concurrents.

Un conseiller vous guidera vers l'abonnement adéquat en fonction des caractéristiques techniques de votre réseau électrique et de la puissance dont vous avez besoin.

Qui paye l'électricité des bornes de recharge en copropriété ?

Plusieurs types d'installations sont possibles dans une copropriété :

La borne de recharge est directement reliée à votre compteur personnel : cette solution est possible mais rarement retenue car elle nécessite plus de travaux et donc un coût d'installation plus important.

cette solution est possible mais rarement retenue car elle nécessite plus de travaux et donc un coût d'installation plus important. La borne de recharge est branchée au local d'alimentation électrique des espaces communs, si bien que le fournisseur d'énergie est le même mais un dispositif de comptage individuel est installé. Cette solution n'est pas possible si trop de bornes de recharges doivent être installées en raison d'une puissance disponible limitée.

si bien que le fournisseur d'énergie est le même mais un dispositif de comptage individuel est installé. Cette solution n'est pas possible si trop de bornes de recharges doivent être installées en raison d'une puissance disponible limitée. La borne de recharge est branchée de façon individuelle sur les espaces communs en installant un nouveau point de livraison. Chaque utilisateur est alors indépendant sur le choix de son fournisseur d'énergie. En revanche cette solution implique des frais plus importants à l'installation, elle est donc plutôt recommandée lorsque plusieurs utilisateurs sont intéressés par le projet ou si la copropriété décide d'installer plusieurs bornes.

Quel que soit le cas de figure retenu, aucune facturation n'est adressée à la copropriété : un compteur individuel mesure l'électricité consommée par chacun et des factures individuelles sont émises.

Bon à savoir : Vous craignez qu'un voisin indélicat ne prenne l'habitude de se brancher discrètement sur votre borne ? Les constructeurs y ont pensé et ont développés différents systèmes de sécurisation, par exemple par le biais d'un badge pour pouvoir activer vote borne.

Où installer une borne de recharge chez soi ?

L'idéal pour installer votre borne électrique est de la placer en intérieur, dans un lieu couvert et fermé, comme par exemple dans votre garage ou dans un parking souterrain.

Votre installation électrique sera de cette manière à l'abri des intempéries mais aussi des dégradations éventuelles. De plus, les conditions climatiques ont un impact sur la performance de charge de la batterie de votre véhicule électrique ou hybride : par exemple, en cas de fortes chaleurs, la borne ralentit la charge pour éviter la surchauffe. Effectuer la recharge à l'abri limite ces effets indésirables.

Si vous ne disposez pas d'un intérieur suffisant, vous pouvez malgré tout placer votre borne en extérieur car celle-ci est conçue pour être étanche et résister aux intempéries.

L'essentiel à retenir :

Pour installer une borne de recharge électrique en maison individuelle, vous pouvez bénéficier d'une TVA réduite à 5,5%.

Les montants des subventions du dispositif Advenir pour l'installation de bornes de recharge en copropriété ont été augmentés depuis le 1er avril 2026.

pour l'installation de bornes de recharge en copropriété ont été augmentés depuis le 1er avril 2026. Le prêt écoresponsable BoursoBank vous permet de bénéficier d'un taux bonifié pour l'achat d'un véhicule électrique (neuf ou d'occasion) et/ou l'installation d'une borne de recharge.

(1) «Marché automobile français – mars 2026», PFA, 01/04/2026.

(2) «Baromètre du marché des voitures électriques d'occasion», Avere-France, 08/04/2026.

(3) « Installation d'une borne de recharge à la maison : que choisir ? », EDF particulier.

(4) « Baromètre des infrastructures de recharge en résidentiel collectif », Avere France, janvier 2026.

(5) L'emprunteur pourra bénéficier d'un taux débiteur fixe réduit de 1,20% par rapport au taux débiteur si le Prêt Personnel a pour objet exclusif le financement d'un des projets suivants : achat de véhicule électrique (neuf ou occasion), système de charge de véhicule électrique. Pour bénéficier de ce taux débiteur réduit, l'emprunteur devra impérativement sélectionner lors de sa demande le type de projet « véhicule électrique ou borne de recharge » et, dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du contrat de prêt, transmettre à Boursorama (Prêteur) via son Espace Client, un justificatif de son projet écoresponsable. Les justificatifs acceptés par BoursoBank sont consultables ici. BoursoBank s'engage à appliquer ce taux réduit dans un délai de 2 mois à compter de la réception du justificatif.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous souhaitez vous équiper d'un véhicule électrique (voiture, scooter, etc.) ou installer une borne de recharge électrique à votre domicile ? BoursoBank vous accompagne dans votre projet et vous propose un prêt à taux bonifié (1) sur présentation d’un justificatif (2). Découvrez le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) (Soumis à conditions).

