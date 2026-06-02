La boisson énergisante des influenceurs Squeezie, Léna Situations et Inoxtag débarque en magasin

Déclinée en six saveurs, la boisson est vendue 1,49 euro la canette. Illustration. (Analogicus / Pixabay)

Après le succès de sa gamme de boissons fermentées Ciao Kombucha, le youtubeur Squeezie se lance sur le marché des boissons énergisantes avec Ciao Energy. Développée en collaboration avec l’influenceuse Léna Situations et le créateur de contenus Inoxtag, la nouvelle marque est disponible dans la grande distribution depuis ce lundi 1er juin 2026.

Un marché en pleine expansion

Les trois personnalités du web, qui totalisent plus de 50 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, misent sur un marché particulièrement dynamique. Selon les chiffres de NielsenIQ, relayés par RMC Conso , les boissons énergisantes ont généré près de 834,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en France au cours des douze derniers mois.

Ciao Energy se décline en six saveurs : coco-citron vert, kiwi-concombre, pêche blanche, pomme-rhubarbe, abricot-framboise et double litchi. La marque met en avant une recette contenant moins de sucre que certaines références du secteur, ainsi que l’utilisation d’arômes naturels issus de fruits et de plantes, et la présence de café et de guarana.

1,49 euro la canette

La boisson affiche 4 g de sucre pour 100 ml, complétés par de la stévia, un édulcorant d’origine végétale. Son apport énergétique est de 17 calories pour 100 ml. Comme pour les autres boissons énergisantes, la teneur en caféine reste élevée, avec 32 mg pour 100 ml. La consommation est donc déconseillée aux enfants ainsi qu’aux femmes enceintes ou allaitantes. Embouteillées en France, les canettes de 250 ml sont commercialisées au prix conseillé de 1,49 euro.

Si la liste détaillée des ingrédients n’est pas encore disponible sur le site de la marque, Ciao Energy entend se faire une place dans un secteur déjà très concurrentiel, en s’appuyant notamment sur la forte visibilité et l’influence de ses trois créateurs.