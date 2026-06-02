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Les prix des billets d'avion vont baisser sur ces 26 lignes aériennes françaises, voici pourquoi
information fournie par Boursorama avec Newsgene 02/06/2026 à 16:11
Temps de lecture: 1 min

La taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) a baissé de 65 % sur 26 lignes aériennes ce lundi 1er juin. (illustration) (iphotocommerce / Pixabay)

La taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) a baissé de 65 % sur 26 lignes aériennes ce lundi 1er juin. (illustration) (iphotocommerce / Pixabay)

Le gouvernement a baissé ce lundi 1er juin la Taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) pour 26 lignes aériennes « soumises à une obligation de service public ». Le prix des billets va donc diminuer de quelques euros.

Bonne nouvelle si vous avez l'habitude de prendre l'avion. Philippe Tabarot, ministre des Transports, a annoncé ce dimanche 31 mai une baisse de la Taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA), plus connue sous le nom de taxe Chirac. Cette réduction 65 % est appliquée depuis ce lundi 1er juin sur 26 liaisons au total « soumises à une obligation de service public » , peut-on lire dans un communiqué du ministère. Il s'agit pour l'essentiel de territoires « pour lesquels le transport aérien constitue souvent le seul mode de déplacement rapide et efficace » .

Le prix des billets en baisse sur 26 lignes aériennes

Voici la liste complète des lignes concernées : Aurillac-Paris ; Brive-Paris ; Le Puy-Paris ; Castres-Paris ; Rodez-Paris ; Limoges-Paris ; Tarbes-Paris; Brest-Ouessant ; Limoges-Lyon ; La Rochelle-Lyon ; Poitiers-Lyon ; Strasbourg-Madrid ; Strasbourg-Munich ; Strasbourg-Copenhague ; Ajaccio-Paris (Orly) ; Bastia-Paris (Orly) ; Calvi-Paris (Orly) ; Figari-Paris (Orly) ; Bastia-Marseille ; Bastia-Nice ; Calvi-Marseille ; Calvi-Nice ; Ajaccio-Marseille ; Ajaccio-Nice ; Figari-Marseille ; Figari-Nice.

« La réduction ramène le montant de la taxe par billet de 7,40 € à 2,63 euros » , indique le gouvernement. « En rendant ces liaisons plus accessibles financièrement, cette mesure traduit la volonté du Gouvernement de soutenir la connectivité des territoires les moins bien desservis et d’alléger le coût du transport aérien depuis et vers ces destinations » , estime Philippe Tabarot. Le ministre indique également qu'une réflexion est en cours pour pouvoir appliquer cette réduction de la TSBA aux lignes vers les territoires d’Outre-Mer.

© Boursorama avec Newsgene
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