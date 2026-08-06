Coupe du Monde 2026: le football a‑t‑il gagné?

La Coupe du monde a été décevante en termes purement footballistiques, avec de nombreux matches de bas niveau et d'innombrables problèmes d'arbitrage. (crédit: Adobe Stock)

Au lendemain de la victoire de l'équipe d'Espagne de football, unanimement qualifiée de méritée dans la presse internationale, certains titres célébraient «la victoire du football». Par cette expression, les médias du monde entier se réjouissent du triomphe de l'équipe ayant produit le jeu le plus séduisant, au détriment de celles, dont l'Argentine parvenue en finale est le parangon, qui se sont acharnées à refuser de jouer, à souscrire à des stratégies extrêmement défensives, doublées souvent de méthodes d'intimidation de l'adversaire allant bien au-delà du tolérable.

Pour autant, le football a-t-il vraiment gagné à l'issue de cette compétition 2026?

Côté terrain: matches décevants, arbitrage contesté, «pauses fraîcheur» douteuses

Le football ne se résume pas au jeu. Ses dimensions économiques, sociales, culturelles, politiques… sont largement étudiées depuis les années 1990 et suscitent toujours débats, analyses, polémiques, mais également études académiques.

De ce fait, il paraît judicieux de distinguer ce qui est de l'ordre du terrain de ce qui ne l'est pas, même si ces deux aspects sont interdépendants l'un de l'autre. Pour ce qui est du jeu proprement dit, que penser du contenu des matches? Cette Coupe du monde, malgré une finale qui compte parmi les plus décevantes de l'histoire récente, a livré quelques rencontres à l'issue incertaine jusqu'au bout, qui ont ravi les amateurs de suspense : Belgique-Sénégal, Pays-Bas-Maroc, Portugal-Croatie, Allemagne-Paraguay, sans oublier tout le parcours de l'Argentine, dont les affrontements contre le Cap-Vert, l'Égypte, la Suisse, l'Angleterre et enfin l'Espagne ont tous été acharnés.

En revanche, les tours préliminaires ont donné lieu à bon nombre de matches dont l'intérêt sportif laissait à désirer. La faute sans doute à ce nouveau système qui consacre la présence, pour la première fois, de 48 équipes, ce qui permettait non seulement aux deux premiers de chacune des seize poules de quatre équipes, mais également aux huit meilleurs troisièmes, de se qualifier pour les seizièmes de finale. Autant dire qu'il y eut peu de surprises notables.

Ce choix de rassembler 48 équipes lors de la phase finale incombe principalement à Giovanni Infantino, l'omnipotent président de la FIFA, même si cette mesure a été votée à l'unanimité par le Conseil d'administration de l'institution. Avec l'augmentation substantielle du nombre de rencontres, passé de 64 lors des éditions précédentes à 104, la manne financière supplémentaire est indéniable pour l'instance dirigeante du football.

La FIFA se glorifie d'une Coupe du Monde lors de laquelle plus de buts ont été marqués en moyenne (2,85) que lors de l'édition 2022 au Qatar (2,5) et d'un jeu plus «propre», en raison d'un nombre de fautes sifflées en diminution par rapport à l'édition 2022.

En réalité, l'attitude de certaines équipes pose de nombreuses questions relatives à cette baisse des fautes, dans la mesure où toutes les infractions n'ont sans doute pas été réellement sanctionnées. En effet, pour ne citer que ces exemples, plusieurs joueurs argentins (contre l'Angleterre ou l'Espagne) et paraguayens (contre l'Allemagne ou la France) ont pu échapper à des sanctions alors qu'ils se sont livrés tout au long des matches à de véritables agressions délibérées envers leurs adversaires.

Certes, les consignes envers le corps arbitral étaient de «laisser jouer» un maximum, ce qui est bénéfique pour le spectacle autant que l'esprit du jeu… à condition que la faute commise ne soit pas dangereuse et ne profite pas à son auteur.

Or, en oubliant de sanctionner ce bellicisme exacerbé, l'arbitrage a pu donner à certaines équipes l'impression qu'elles pouvaient exercer «leurs talents» en toute impunité. Ce constat vaut par ailleurs pour l'ensemble des équipes sur certaines phases de jeu. Ainsi, lors de chaque corner, on a assisté à une véritable foire d'empoigne, avec tirages de maillots, ceinturages, luttes au corps à corps, projections à terre de l'adversaire.

L'arbitrage a donné lieu à un autre rendez-vous manqué, malgré des évolutions positives destinées à accélérer le jeu, comme lors des changements de joueurs, des expulsions, malgré les avertissements adressés aux joueurs coupables d'avoir masqué avec leur main des propos tenus envers l'adversaire.

Ce rendez-vous manqué, c'est celui des contestations de chaque décision arbitrale. Lors de chaque faute, y compris les plus évidentes, non seulement son auteur, mais également ses coéquipiers se précipitaient vers l'arbitre pour vociférer, parfois à quelques centimètres de son visage. Les adversaires les plus proches n'étaient pas en reste et venaient systématiquement exiger des sanctions plus fermes, à grand renforts de gestes. Ces images insupportables pour les amoureux du beau jeu sont évidemment suivies par les footballeurs amateurs, dont de nombreux jeunes, et ne manquent pas d'interpeler quant à l'exemplarité fournie par les footballeurs de haut niveau. On a l'impression qu'à l'instar de ce qui se passe au hockey sur glace, où des joueurs spécialistes jouent le rôle d'intimidateur, la FIFA tolère ce genre de comportement parce que cela fait partie du folklore. Pourtant, en la matière, la plupart des autres sports collectifs, y compris ceux au sein desquels l'impact physique est le pus important, ont réglé ce problème de respect de l'arbitrage avec beaucoup de réussite.

Enfin, un exemple significatif d'évolution du jeu a été mis en évidence par l'adoption systématique des «pauses fraîcheur», systématiquement sifflées par les spectateurs présents dans les stades, et pas seulement ceux qui étaient climatisés.

Institutionnalisées au milieu de chaque mi-temps, elles ont eu pour conséquence de diviser les rencontres en quatre quarts-temps, à l'instar de ce qui se passe dans les sports vedettes aux États-Unis tels que le basket-ball et le football américain.

Les effets de ces pauses supplémentaires sont indéniablement économiques. En effet, les diffuseurs, et bien évidemment la FIFA, profitent des deux minutes trente supplémentaires pour enchaîner des spots publicitaires particulièrement rémunérateurs, alors même que les températures ressenties lors de nombreux matches ne justifient pas cette interruption.

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Hors terrain: prix délirants, atteintes aux droits, ingérence de Trump

Il y a aussi, voire surtout, énormément à redire sur les à-côtés de la compétition.

D'abord, le prix des billets, à plusieurs centaines d'euros l'unité en moyenne, a tenu à l'écart une partie des fans de base habitués des éditions précédentes, évidemment les moins nantis financièrement.

Surtout, les atteintes liberticides de l'administration Trump ont été mises en évidence dans un rapport d'Amnesty International qui témoigne des exactions alarmantes de la police fédérale de l'immigration américaine (ICE) envers des dizaines de milliers d'étrangers et, à l'instar de ce qui avait été reproché au pouvoir qatari en 2022, d'atteintes cruciales aux droits des femmes et des personnes LBGTI+. Même si l'apolitisme revendiqué par les dirigeants de la FIFA tient du mythe depuis longtemps, l'interventionnisme du président des États-Unis a cette fois révélé au grand jour les compromissions des dirigeants de l'instance.

La vassalisation de Giovanni Infantino aux injonctions de Donald Trump s'est traduite par le refoulement de l'arbitre somalien Abdulkadir Artan, déclaré indésirable sur le territoire américain pour des liens supposés, et fermement contestés par l'intéressé, avec l'organisation terroriste Al-Shebab, de même que par le traitement totalement inéquitable infligé à l'équipe nationale d'Iran, contrainte d'effectuer des heures de voyage supplémentaires avant et après ses rencontres pour se rendre à son camp de base au Mexique, en raison de son interdiction de résider aux États-Unis.

Cette inféodation de la FIFA a atteint des sommets inégalés avec l'épisode de l'annulation de la suspension de l'attaquant états-unien Folarin Balogun avant le huitième de finale contre la Belgique. Balogun ayant reçu un carton rouge direct en seizièmes de finale contre la Bosnie, il était automatiquement suspendu pour le match suivant. Mais après que Trump a personnellement contacté Infantino, celui-ci a annulé la suspension au mépris de toutes les règles en vigueur et faisant fi des réactions indignées de nombreuses fédérations, à commencer par celle de la Belgique.

Comment s'étonner de cet exercice décomplexé du pouvoir, alors que le dirigeant suisse de la FIFA voue à Trump une admiration sans borne, au point de lui avoir décerné au prix d'une flagornerie extrême, un «prix spécial de la paix» lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026?

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L'Infantinisation du football

Infantino, qui a su étouffer dans l'œuf toute velléité d'opposition au sein de la vénérable institution du football, au prix de manœuvres électorales habiles, notamment auprès des fédérations africaines, sud-américaines et celles du Moyen-Orient, est quasiment assuré d'être réélu lors des prochaines élections de 2027.

Et dans ce cas, rien ne pourra s'opposer à ses projets d'extension de la compétition, pourtant jugés totalement néfastes par bon nombre d'experts. En effet, en 2030, la compétition à 64 équipes (!) se tiendra dans trois pays (Maroc, Espagne, Portugal), avec l'adjonction de trois matches supplémentaires dans chacun des états que sont le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine, ce qui aura pour effet de faire rivaliser l'impact carbone de la future édition avec celui de 2026, de loin le plus élevé de l'histoire des Coupes du monde. De surcroît, l'intérêt sportif de nombreuses rencontres sera encore moindre que lors de l'édition 2026, et la santé des joueurs encore plus menacée avec l'allongement de la durée de la compétition.

Et que dire du choix de l'Arabie saoudite et de son sponsor la Saudi Arabian Oil Company (Aramco, entreprise la plus émettrice de CO2 au monde) pour organiser la Coupe du monde 2034? Cette désignation a été prononcée par acclamation (!) à l'issue d'un simulacre de fonctionnement démocratique, après que l'omnipotent Giovanni Infantino ait pris soin de modifier les règles du jeu afin de décourager toute velléité de concurrence. Bref, les problématiques environnementales surgies en 2022 ne sont pas près de disparaître, bien au contraire.

Le football a perdu

En résumé, lorsque certains médias prétendent que lors de cette Coupe du Monde 2026 «le football a gagné», ils se trompent lourdement. Certes, l'équipe qui pratiquait l'un des jeux les plus séduisants a gagné, et c'est tant mieux pour le ballon rond. En revanche, sur le terrain, la politique d'arbitrage laxiste envers les équipes les plus agressives, dans le mauvais sens du terme, n'a pas envoyé de message positif envers les amateurs du beau jeu. Et les sempiternels actes d'intimidation et de contestation perpétrés par les joueurs au moindre coup de sifflet de l'arbitre ternissent toujours davantage l'image du football, alors que la Coupe du monde 2026 aurait pu constituer un terrain d'expérimentation idéal pour réfréner ce type de comportement agressif.

Et hors du terrain, en raison des ingérences politiques totalement désinhibées de la part de Donald Trump et de la dénaturation de la compétition par Giovanni Infantino et ses sbires, le football a perdu, contredisant les déclarations tapageuses du locataire de la Maison Blanche sur la portée humaine, culturelle et sociale de l'évènement.

Et malheureusement, cet échec n'est pas prêt à être remis en question, surtout pas lors des éditions de 2030 et 2034.

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Ce qu'il faut retenir

La Coupe du monde a été décevante en termes purement footballistiques, avec de nombreux matches de bas niveau et d'innombrables problèmes d'arbitrage.

Au-delà du terrain de jeu, le prix exorbitant des places, les décisions de l'administration américaine à l'égard de l'arbitre somalien et de l'équipe iranienne, et les ingérences directes de Trump laissent un goût amer.

L'avenir ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices: le patron de la FIFA Gianni Infantino sera reconduit à son poste l'année prochaine et poursuivra la course vers la gigantomanie de la compétition.

Par Laurent Grün (Enseignant-chercheur, Université de Lorraine)

Cet article est issu du site The Conversation