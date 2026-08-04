La SNCF met en vente 10.000 billets Paris-Bruxelles à moins de 20 euros

À la fin de l'année 2025, soit un an après son lancement, le trajet Paris-Bruxelles en Ouigo Train classique avait déjà été emprunté par un million de voyageurs. Illustration. (Michael Gaida / Pixabay)

Se rendre en Belgique pour moins de 20 euros. C'est l'offre que vient d'annoncer la SNCF ce lundi 3 août 2026, avec la mise en vente de 10.000 billets en partance de Paris et à destination de Bruxelles. Les voyages, qui se feront en Ouigo Train classique, sont facturés au maximum 19 euros, rapporte BFM Business .

Une offre valable jusqu'au 15 août

L'offre est particulièrement intéressante puisqu'en temps normal, un aller simple entre les capitales française et belge coûte de 10 à 59 euros. En revanche, il faudra faire vite pour en profiter car elle n'est valable que jusqu'au samedi 15 août. Autre élément à considérer : la liaison dure trois heures, soit 1 h 40 de plus qu'en Eurostar, puisqu'elle est assurée par des trains classiques belges.

Lancé en décembre 2024 par la SNCF et son équivalent belge, la SNCB, ce trajet entre Paris et Bruxelles est effectué à raison de trois allers-retours quotidiens dans les deux sens. Cette nouvelle offre de la SNCF témoigne de l'essor du « slow travel », en particulier auprès des jeunes : sur l'ensemble du réseau Ouigo Train classique, 60 % des passagers ont moins de 28 ans. À la fin de l'année 2025, le train Paris-Bruxelles avait déjà été emprunté par un million de voyageurs.