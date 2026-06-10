Football-Les nouvelles règles de la Coupe du monde

par Mark Gleeson

La FIFA a introduit, quelques semaines avant le début de la Coupe du monde, toute une série de modifications du règlement visant notamment à réduire les pertes de temps et à étendre l'utilisation de l'assistance vidéo à l’arbitrage.

. "Ces modifications visent à lutter contre la discrimination, à réduire les pertes de temps, à améliorer le rythme des matchs et à enrichir l'expérience des joueurs et des supporters", a expliqué la FIFA.

Voici plus de détails :

*Si un arbitre estime qu'un joueur ou un gardien de but prend trop de temps pour effectuer un coup de pied de but, il entamera un compte à rebours visible de cinq secondes en utilisant sa main. Si le ballon n'a pas été remis en jeu avant la fin du compte à rebours, un corner sera accordé à l'équipe adverse. La même procédure s'appliquera aux remises en jeu.

*Tout joueur remplacé disposera de 10 secondes pour quitter le terrain. S’il ne le fait pas, le remplaçant devra attendre le premier arrêt de jeu, survenant au moins une minute plus tard, avant de pouvoir entrer. La même règle s’applique aux joueurs blessés. Toute personne recevant des soins sur le terrain doit quitter le terrain et ne peut revenir qu’au moins une minute après la reprise du jeu.

*Les joueurs ne doivent pas se couvrir la bouche lors d'un face-à-face avec un adversaire, et s'ils le font délibérément, ils risquent d'être expulsés. Ce changement fait suite à des controverses telles que l'altercation entre Gianluca Prestianni et Vinicius Junior.

En février, l'attaquant du Real Madrid a accusé son adversaire du Benfica d'avoir tenu des propos racistes, mais comme la bouche du joueur était couverte, aucune infraction de nature raciste n'a pu être prouvée.

*L'assistance vidéo à l’arbitrage peut désormais examiner les deuxièmes cartons jaunes manifestement injustifiés, les cas d'erreur d'identité, les corners accordés à tort et les fautes offensives avant les coups francs ou les corners qui ont une incidence directe sur les buts, les penalties ou les sanctions disciplinaires.

*Un joueur qui quitte le terrain pour protester contre une décision de l'arbitre peut recevoir un carton rouge, et les membres du staff technique qui encouragent les joueurs à quitter le terrain pour protester contre une décision de l'arbitre peuvent également être expulsés.

Cette mesure fait suite à la controverse survenue lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations en janvier, où le Sénégal avait quitté le terrain en signe de protestation contre un penalty accordé à la dernière minute contre le Maroc, pays hôte.

Le Sénégal est revenu sur le terrain après 14 minutes, a vu le Maroc manquer le penalty et a remporté le match en prolongation, avant d'être finalement déchu de son titre par la commission d'appel disciplinaire de la Confédération africaine de football.

(Rédigé par Mark Gleeson à Cape Town; version française Clément Martinot)